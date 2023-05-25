https://ria.ru/20230525/nasilie-1874196072.html

В Москве мужчина девять лет насиловал дочерей и угрожал им убийством

В Москве мужчина девять лет насиловал дочерей и угрожал им убийством - РИА Новости, 25.05.2023

В Москве мужчина девять лет насиловал дочерей и угрожал им убийством

Мужчина в течение девяти лет насиловал двух своих дочерей, запугивал, избивал и угрожал им убийством, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T19:38

2023-05-25T19:38

2023-05-25T19:43

происшествия

москва

россия

элиста

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Мужчина в течение девяти лет насиловал двух своих дочерей, запугивал, избивал и угрожал им убийством, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ. "Возбуждено уголовное дело по 14 эпизодам преступлений… "изнасилование", "насильственные действия сексуального характера" и "угроза убийством", - сказали в ведомстве. По данным следствия, мужчина систематически насиловал дочерей 2000 и 2003 года рождения с 2014 года по 2023 год, находясь в Элисте и в московском регионе. В СК добавили, что девочки не рассказывали о домашнем насилии, поскольку мужчина избивал и запугивал их. "По достижению совершеннолетия, дочери обратилась с заявлением в правоохранительные органы, в котором рассказали о длительном насилии со стороны своего отца", - добавили в ведомстве. Сейчас с фигурантом проводятся следственные действия. В рамках расследования будут проведены экспертизы, в том числе судебно-медицинские и психолого-психиатрические. В ближайшее время следствие попросит суд об аресте фигуранта.

https://ria.ru/20221227/iznasilovanie-1841732999.html

https://ria.ru/20230511/podrostki-1871097257.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, элиста, следственный комитет россии (ск рф)