https://ria.ru/20230525/nasilie-1874196072.html
В Москве мужчина девять лет насиловал дочерей и угрожал им убийством
В Москве мужчина девять лет насиловал дочерей и угрожал им убийством - РИА Новости, 25.05.2023
В Москве мужчина девять лет насиловал дочерей и угрожал им убийством
Мужчина в течение девяти лет насиловал двух своих дочерей, запугивал, избивал и угрожал им убийством, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T19:38
2023-05-25T19:38
2023-05-25T19:43
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Мужчина в течение девяти лет насиловал двух своих дочерей, запугивал, избивал и угрожал им убийством, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ. "Возбуждено уголовное дело по 14 эпизодам преступлений… "изнасилование", "насильственные действия сексуального характера" и "угроза убийством", - сказали в ведомстве. По данным следствия, мужчина систематически насиловал дочерей 2000 и 2003 года рождения с 2014 года по 2023 год, находясь в Элисте и в московском регионе. В СК добавили, что девочки не рассказывали о домашнем насилии, поскольку мужчина избивал и запугивал их. "По достижению совершеннолетия, дочери обратилась с заявлением в правоохранительные органы, в котором рассказали о длительном насилии со стороны своего отца", - добавили в ведомстве. Сейчас с фигурантом проводятся следственные действия. В рамках расследования будут проведены экспертизы, в том числе судебно-медицинские и психолого-психиатрические. В ближайшее время следствие попросит суд об аресте фигуранта.
https://ria.ru/20221227/iznasilovanie-1841732999.html
https://ria.ru/20230511/podrostki-1871097257.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия, элиста, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Элиста, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве мужчина девять лет насиловал дочерей и угрожал им убийством
В Москве завели дело на мужчину, девять лет насиловавшего дочерей и угрожавшего убийством