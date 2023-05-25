https://ria.ru/20230525/naemniki-1873985718.html
Источник: на Херсонском направлении находятся 500 иностранных наемников
Источник: на Херсонском направлении находятся 500 иностранных наемников - РИА Новости, 25.05.2023
Источник: на Херсонском направлении находятся 500 иностранных наемников
На правобережье Днепра в Херсонской области находятся около 500 иностранных наемников, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T04:41
2023-05-25T04:41
2023-05-25T08:28
специальная военная операция на украине
херсонская область
херсон
вооруженные силы украины
шейх мансур
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832218150_0:0:3056:1718_1920x0_80_0_0_87a6cb9bda61bb241e6fda3d8aeb09fe.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 25 мая – РИА Новости. На правобережье Днепра в Херсонской области находятся около 500 иностранных наемников, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. "По информации, полученной от источников, находящихся на правом берегу (Днепра – ред.), в мае на подконтрольной ВСУ части территории Херсонской области значительно возросло число иностранных наемников - поляков, англичан, а также боевиков "Кавказского легиона", "Батальона имени Шейха Мансура" и "Грузинского легиона". Так, в Херсоне на данный момент находятся до 100 наемников, в Чернобаевке – 100, и 300 иностранных боевиков разместились в прибрежных селах Качкаровка, Саблуковка, Дудчаны", - сказал собеседник агентства. По его словам, иностранные наемники размещаются в частных домах, конфискованных у жителей Херсонщины, группами до 10 человек в каждом доме.
https://ria.ru/20230524/naemniki-1873941255.html
херсонская область
херсон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832218150_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce947196e3d1c57e5702576560a5d7ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , херсон, вооруженные силы украины, шейх мансур, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Херсон, Вооруженные силы Украины, Шейх Мансур, Безопасность
Источник: на Херсонском направлении находятся 500 иностранных наемников
Число иностранных наемников на Херсонском направлении достигло 500 человек