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Источник: на Херсонском направлении находятся 500 иностранных наемников - РИА Новости, 25.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:41 25.05.2023 (обновлено: 08:28 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/naemniki-1873985718.html
Источник: на Херсонском направлении находятся 500 иностранных наемников
Источник: на Херсонском направлении находятся 500 иностранных наемников - РИА Новости, 25.05.2023
Источник: на Херсонском направлении находятся 500 иностранных наемников
На правобережье Днепра в Херсонской области находятся около 500 иностранных наемников, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T04:41
2023-05-25T08:28
специальная военная операция на украине
херсонская область
херсон
вооруженные силы украины
шейх мансур
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 25 мая – РИА Новости. На правобережье Днепра в Херсонской области находятся около 500 иностранных наемников, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. "По информации, полученной от источников, находящихся на правом берегу (Днепра – ред.), в мае на подконтрольной ВСУ части территории Херсонской области значительно возросло число иностранных наемников - поляков, англичан, а также боевиков "Кавказского легиона", "Батальона имени Шейха Мансура" и "Грузинского легиона". Так, в Херсоне на данный момент находятся до 100 наемников, в Чернобаевке – 100, и 300 иностранных боевиков разместились в прибрежных селах Качкаровка, Саблуковка, Дудчаны", - сказал собеседник агентства. По его словам, иностранные наемники размещаются в частных домах, конфискованных у жителей Херсонщины, группами до 10 человек в каждом доме.
https://ria.ru/20230524/naemniki-1873941255.html
херсонская область
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херсонская область , херсон, вооруженные силы украины, шейх мансур, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Херсон, Вооруженные силы Украины, Шейх Мансур, Безопасность
Источник: на Херсонском направлении находятся 500 иностранных наемников

Число иностранных наемников на Херсонском направлении достигло 500 человек

© AP Photo / Efrem LukatskyАмериканский наемник в Херсоне
Американский наемник в Херсоне - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Американский наемник в Херсоне. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 25 мая – РИА Новости. На правобережье Днепра в Херсонской области находятся около 500 иностранных наемников, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.
"По информации, полученной от источников, находящихся на правом берегу (Днепра – ред.), в мае на подконтрольной ВСУ части территории Херсонской области значительно возросло число иностранных наемников - поляков, англичан, а также боевиков "Кавказского легиона", "Батальона имени Шейха Мансура" и "Грузинского легиона". Так, в Херсоне на данный момент находятся до 100 наемников, в Чернобаевке – 100, и 300 иностранных боевиков разместились в прибрежных селах Качкаровка, Саблуковка, Дудчаны", - сказал собеседник агентства.
По его словам, иностранные наемники размещаются в частных домах, конфискованных у жителей Херсонщины, группами до 10 человек в каждом доме.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьХерсонВооруженные силы УкраиныШейх МансурБезопасность
 
 
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