https://ria.ru/20230525/nadrugatelstvo-1874042186.html

Арестованному в Якутске стримеру вменили надругательство над девочкой

Арестованному в Якутске стримеру вменили надругательство над девочкой - РИА Новости, 25.05.2023

Арестованному в Якутске стримеру вменили надругательство над девочкой

Стримеру, арестованному в Якутске за совершение развратных действий в отношении ребенка, вменили еще один эпизод, связанный с сексуальным насилием над... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T11:34

2023-05-25T11:34

2023-05-25T11:34

республика саха (якутия)

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Стримеру, арестованному в Якутске за совершение развратных действий в отношении ребенка, вменили еще один эпизод, связанный с сексуальным насилием над двухлетней девочкой, сообщается в телеграм-канале СК РФ. Мужчина 1980 года рождения 5 мая в помещении поста охраны торгового центра в Якутске "совершил иные действия сексуального характера", сделав видеозвонок ребенку 2015 года рождения, сообщало региональное управление СК РФ. В полицию обратились родные ребенка, 13 мая суд его арестовал по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ. "Был установлен дополнительный эпизод совершения 42-летним мужчиной преступления в отношении малолетней. Так, по данным следствия, 3 мая 2023 года он во время присмотра за двухлетней внучкой своей сожительницы во время трансляции прямого эфира в интернет-сервисе совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка. О преступных действиях правоохранителям стало известно после того, как видео и скриншоты с действиями мужчины получили распространение в сети интернет", - говорится в релизе СК. По данному факту также возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)". Отмечается, что уголовные дела будут соединены в одно производство. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.

https://ria.ru/20230524/napadenie-1873898215.html

республика саха (якутия)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика саха (якутия), происшествия, следственный комитет россии (ск рф)