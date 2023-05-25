https://ria.ru/20230525/nadrugatelstvo-1874042186.html
Арестованному в Якутске стримеру вменили надругательство над девочкой
Арестованному в Якутске стримеру вменили надругательство над девочкой - РИА Новости, 25.05.2023
Арестованному в Якутске стримеру вменили надругательство над девочкой
Стримеру, арестованному в Якутске за совершение развратных действий в отношении ребенка, вменили еще один эпизод, связанный с сексуальным насилием над... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T11:34
2023-05-25T11:34
2023-05-25T11:34
республика саха (якутия)
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Стримеру, арестованному в Якутске за совершение развратных действий в отношении ребенка, вменили еще один эпизод, связанный с сексуальным насилием над двухлетней девочкой, сообщается в телеграм-канале СК РФ. Мужчина 1980 года рождения 5 мая в помещении поста охраны торгового центра в Якутске "совершил иные действия сексуального характера", сделав видеозвонок ребенку 2015 года рождения, сообщало региональное управление СК РФ. В полицию обратились родные ребенка, 13 мая суд его арестовал по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ. "Был установлен дополнительный эпизод совершения 42-летним мужчиной преступления в отношении малолетней. Так, по данным следствия, 3 мая 2023 года он во время присмотра за двухлетней внучкой своей сожительницы во время трансляции прямого эфира в интернет-сервисе совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка. О преступных действиях правоохранителям стало известно после того, как видео и скриншоты с действиями мужчины получили распространение в сети интернет", - говорится в релизе СК. По данному факту также возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)". Отмечается, что уголовные дела будут соединены в одно производство. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.
https://ria.ru/20230524/napadenie-1873898215.html
республика саха (якутия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика саха (якутия), происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Республика Саха (Якутия), Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
Арестованному в Якутске стримеру вменили надругательство над девочкой
Арестованному в Якутске стримеру вменили также надругательство над двухлетней девочкой
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости.
Стримеру, арестованному в Якутске за совершение развратных действий в отношении ребенка, вменили еще один эпизод, связанный с сексуальным насилием над двухлетней девочкой, сообщается в телеграм-канале
СК РФ.
Мужчина 1980 года рождения 5 мая в помещении поста охраны торгового центра в Якутске "совершил иные действия сексуального характера", сделав видеозвонок ребенку 2015 года рождения, сообщало региональное управление СК РФ. В полицию обратились родные ребенка, 13 мая суд его арестовал по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ.
"Был установлен дополнительный эпизод совершения 42-летним мужчиной преступления в отношении малолетней. Так, по данным следствия, 3 мая 2023 года он во время присмотра за двухлетней внучкой своей сожительницы во время трансляции прямого эфира в интернет-сервисе совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка. О преступных действиях правоохранителям стало известно после того, как видео и скриншоты с действиями мужчины получили распространение в сети интернет", - говорится в релизе СК.
По данному факту также возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)".
Отмечается, что уголовные дела будут соединены в одно производство.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин
поручил доложить о ходе расследования.
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