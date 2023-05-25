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Бригады и техника "Мосводостока" дежурят в Москве из-за ухудшения погоды - РИА Новости, 26.05.2023
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10:46 25.05.2023 (обновлено: 16:08 26.05.2023)
https://ria.ru/20230525/moskva-1874391633.html
Бригады и техника "Мосводостока" дежурят в Москве из-за ухудшения погоды
Бригады и техника "Мосводостока" дежурят в Москве из-за ухудшения погоды - РИА Новости, 26.05.2023
Бригады и техника "Мосводостока" дежурят в Москве из-за ухудшения погоды
Бригады и техника "Мосводостока" дежурят в Москве из-за ухудшения погодных условий, специалисты проверяют дождеприемные колодцы, при необходимости производят... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-25T10:46
2023-05-26T16:08
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мосводосток
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Бригады и техника "Мосводостока" дежурят в Москве из-за ухудшения погодных условий, специалисты проверяют дождеприемные колодцы, при необходимости производят очистку от опавшей листвы и грязи, сообщается в телеграм-канале "Мосводостока". "В Москве ожидается дождь. Ввиду ухудшения погодных условий на улицах города расставлены 300 бригад и 290 единиц специализированной техники "Мосводостока"", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты проверяют дождеприемные колодцы, при необходимости производят очистку от опавшей листвы и грязи. В случае образования временных скоплений воды открывают ливневые решетки для беспрепятственного пропуска дождевой воды в водосточную сеть. "Под особым контролем находятся низинные места, остановки общественного транспорта", - дополняется в сообщении.
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москва, мосводосток
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосводосток

Бригады и техника "Мосводостока" дежурят в Москве из-за ухудшения погоды

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВодосточный коллектор реки Неглинной
Водосточный коллектор реки Неглинной - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Водосточный коллектор реки Неглинной
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Бригады и техника "Мосводостока" дежурят в Москве из-за ухудшения погодных условий, специалисты проверяют дождеприемные колодцы, при необходимости производят очистку от опавшей листвы и грязи, сообщается в телеграм-канале "Мосводостока".
"В Москве ожидается дождь. Ввиду ухудшения погодных условий на улицах города расставлены 300 бригад и 290 единиц специализированной техники "Мосводостока"", - говорится в сообщении.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Бирюков: около 16 тысяч пешеходных переходов разметили в Москве за месяц
23 мая, 11:12
Отмечается, что специалисты проверяют дождеприемные колодцы, при необходимости производят очистку от опавшей листвы и грязи. В случае образования временных скоплений воды открывают ливневые решетки для беспрепятственного пропуска дождевой воды в водосточную сеть.
"Под особым контролем находятся низинные места, остановки общественного транспорта", - дополняется в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосводосток
 
 
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