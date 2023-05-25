https://ria.ru/20230525/moskva-1874391633.html
Бригады и техника "Мосводостока" дежурят в Москве из-за ухудшения погоды
Бригады и техника "Мосводостока" дежурят в Москве из-за ухудшения погоды - РИА Новости, 26.05.2023
Бригады и техника "Мосводостока" дежурят в Москве из-за ухудшения погоды
Бригады и техника "Мосводостока" дежурят в Москве из-за ухудшения погодных условий, специалисты проверяют дождеприемные колодцы, при необходимости производят... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-25T10:46
2023-05-25T10:46
2023-05-26T16:08
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Бригады и техника "Мосводостока" дежурят в Москве из-за ухудшения погодных условий, специалисты проверяют дождеприемные колодцы, при необходимости производят очистку от опавшей листвы и грязи, сообщается в телеграм-канале "Мосводостока". "В Москве ожидается дождь. Ввиду ухудшения погодных условий на улицах города расставлены 300 бригад и 290 единиц специализированной техники "Мосводостока"", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты проверяют дождеприемные колодцы, при необходимости производят очистку от опавшей листвы и грязи. В случае образования временных скоплений воды открывают ливневые решетки для беспрепятственного пропуска дождевой воды в водосточную сеть. "Под особым контролем находятся низинные места, остановки общественного транспорта", - дополняется в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, мосводосток
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосводосток
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Бригады и техника "Мосводостока" дежурят в Москве из-за ухудшения погодных условий, специалисты проверяют дождеприемные колодцы, при необходимости производят очистку от опавшей листвы и грязи, сообщается в телеграм-канале "Мосводостока".
"В Москве ожидается дождь. Ввиду ухудшения погодных условий на улицах города расставлены 300 бригад и 290 единиц специализированной техники "Мосводостока
"", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что специалисты проверяют дождеприемные колодцы, при необходимости производят очистку от опавшей листвы и грязи. В случае образования временных скоплений воды открывают ливневые решетки для беспрепятственного пропуска дождевой воды в водосточную сеть.
"Под особым контролем находятся низинные места, остановки общественного транспорта", - дополняется в сообщении.