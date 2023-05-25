https://ria.ru/20230525/moskva-1874046798.html
Энергетики Москвы обеспечат электроснабжение пунктов сдачи ЕГЭ
Энергетики Москвы обеспечат электроснабжение пунктов сдачи ЕГЭ - РИА Новости, 25.05.2023
Энергетики Москвы обеспечат электроснабжение пунктов сдачи ЕГЭ
Столичные энергетики обеспечат надежное электроснабжение пунктов сдачи ЕГЭ, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T11:48
2023-05-25T11:48
2023-05-25T11:48
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москва
петр бирюков
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Столичные энергетики обеспечат надежное электроснабжение пунктов сдачи ЕГЭ, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В московских школах начинается экзаменационная пора, 11-классников ждет Единый государственный экзамен. В преддверии экзаменов взяли под особый контроль работу электросетевых объектов, отвечающих за энергоснабжение пунктов сдачи, организовали на них и непосредственно в школах дежурство ответственных сотрудников энергетических компаний", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что специалисты заранее провели внеплановые обследования оборудования соответствующих питающих центров и линий электропередачи. "В общей сложности в мероприятиях по обеспечению бесперебойного энергоснабжения пунктов сдачи будут задействованы более 460 оперативно-выездных бригад, оснащенных передвижными резервными источниками энергии. Они будут дежурить возле школ, где проходят экзамены, и рядом с центрами питания", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что в экзаменационный период введен запрет на проведение плановых работ на энергетических объектах, переключения на центрах питания и в распределительных сетях, от которых запитаны образовательные учреждения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, петр бирюков, единый государственный экзамен (егэ)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Столичные энергетики обеспечат надежное электроснабжение пунктов сдачи ЕГЭ, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В московских школах начинается экзаменационная пора, 11-классников ждет Единый государственный экзамен. В преддверии экзаменов взяли под особый контроль работу электросетевых объектов, отвечающих за энергоснабжение пунктов сдачи, организовали на них и непосредственно в школах дежурство ответственных сотрудников энергетических компаний", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что специалисты заранее провели внеплановые обследования оборудования соответствующих питающих центров и линий электропередачи.
"В общей сложности в мероприятиях по обеспечению бесперебойного энергоснабжения пунктов сдачи будут задействованы более 460 оперативно-выездных бригад, оснащенных передвижными резервными источниками энергии. Они будут дежурить возле школ, где проходят экзамены, и рядом с центрами питания", - рассказал Бирюков
.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что в экзаменационный период введен запрет на проведение плановых работ на энергетических объектах, переключения на центрах питания и в распределительных сетях, от которых запитаны образовательные учреждения.