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Энергетики Москвы обеспечат электроснабжение пунктов сдачи ЕГЭ - РИА Новости, 25.05.2023
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11:48 25.05.2023
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Энергетики Москвы обеспечат электроснабжение пунктов сдачи ЕГЭ
Энергетики Москвы обеспечат электроснабжение пунктов сдачи ЕГЭ - РИА Новости, 25.05.2023
Энергетики Москвы обеспечат электроснабжение пунктов сдачи ЕГЭ
Столичные энергетики обеспечат надежное электроснабжение пунктов сдачи ЕГЭ, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T11:48
2023-05-25T11:48
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москва
петр бирюков
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Столичные энергетики обеспечат надежное электроснабжение пунктов сдачи ЕГЭ, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В московских школах начинается экзаменационная пора, 11-классников ждет Единый государственный экзамен. В преддверии экзаменов взяли под особый контроль работу электросетевых объектов, отвечающих за энергоснабжение пунктов сдачи, организовали на них и непосредственно в школах дежурство ответственных сотрудников энергетических компаний", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что специалисты заранее провели внеплановые обследования оборудования соответствующих питающих центров и линий электропередачи. "В общей сложности в мероприятиях по обеспечению бесперебойного энергоснабжения пунктов сдачи будут задействованы более 460 оперативно-выездных бригад, оснащенных передвижными резервными источниками энергии. Они будут дежурить возле школ, где проходят экзамены, и рядом с центрами питания", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что в экзаменационный период введен запрет на проведение плановых работ на энергетических объектах, переключения на центрах питания и в распределительных сетях, от которых запитаны образовательные учреждения.
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москва, петр бирюков, единый государственный экзамен (егэ)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)

Энергетики Москвы обеспечат электроснабжение пунктов сдачи ЕГЭ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Столичные энергетики обеспечат надежное электроснабжение пунктов сдачи ЕГЭ, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В московских школах начинается экзаменационная пора, 11-классников ждет Единый государственный экзамен. В преддверии экзаменов взяли под особый контроль работу электросетевых объектов, отвечающих за энергоснабжение пунктов сдачи, организовали на них и непосредственно в школах дежурство ответственных сотрудников энергетических компаний", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что специалисты заранее провели внеплановые обследования оборудования соответствующих питающих центров и линий электропередачи.
"В общей сложности в мероприятиях по обеспечению бесперебойного энергоснабжения пунктов сдачи будут задействованы более 460 оперативно-выездных бригад, оснащенных передвижными резервными источниками энергии. Они будут дежурить возле школ, где проходят экзамены, и рядом с центрами питания", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что в экзаменационный период введен запрет на проведение плановых работ на энергетических объектах, переключения на центрах питания и в распределительных сетях, от которых запитаны образовательные учреждения.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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