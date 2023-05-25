https://ria.ru/20230525/moskva-1874046798.html

Энергетики Москвы обеспечат электроснабжение пунктов сдачи ЕГЭ

Энергетики Москвы обеспечат электроснабжение пунктов сдачи ЕГЭ - РИА Новости, 25.05.2023

Энергетики Москвы обеспечат электроснабжение пунктов сдачи ЕГЭ

Столичные энергетики обеспечат надежное электроснабжение пунктов сдачи ЕГЭ, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T11:48

2023-05-25T11:48

2023-05-25T11:48

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москва

петр бирюков

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Столичные энергетики обеспечат надежное электроснабжение пунктов сдачи ЕГЭ, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В московских школах начинается экзаменационная пора, 11-классников ждет Единый государственный экзамен. В преддверии экзаменов взяли под особый контроль работу электросетевых объектов, отвечающих за энергоснабжение пунктов сдачи, организовали на них и непосредственно в школах дежурство ответственных сотрудников энергетических компаний", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что специалисты заранее провели внеплановые обследования оборудования соответствующих питающих центров и линий электропередачи. "В общей сложности в мероприятиях по обеспечению бесперебойного энергоснабжения пунктов сдачи будут задействованы более 460 оперативно-выездных бригад, оснащенных передвижными резервными источниками энергии. Они будут дежурить возле школ, где проходят экзамены, и рядом с центрами питания", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что в экзаменационный период введен запрет на проведение плановых работ на энергетических объектах, переключения на центрах питания и в распределительных сетях, от которых запитаны образовательные учреждения.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, единый государственный экзамен (егэ)