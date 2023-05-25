https://ria.ru/20230525/moskva-1874002226.html

В Москве стартовали работы по благоустройству дворов

В Москве стартовали работы по благоустройству дворов - РИА Новости, 25.05.2023

В Москве стартовали работы по благоустройству дворов

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства дворов во всех административных округах столицы, сообщил журналистам в... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T09:33

2023-05-25T09:33

2023-05-25T09:33

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства дворов во всех административных округах столицы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В этом году проведем работы по благоустройству более 1,6 тысячи дворовых территорий, все проекты разработаны с учетом предложений и пожеланий горожан. Чаще всего поступали просьбы улучшить освещение, детские и спортивные площадки, установить новые лавочки", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что во дворах отремонтируют асфальтовое покрытие дорожек и проездов, сделают удобные парковочные пространства. "Обновим детские и спортивные площадки, на них заменим оборудование и покрытие, поставим дополнительные фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами. В рамках благоустройства меняем или устанавливаем новые малые архитектурные формы, причем жители могут принять участие в выборе их дизайна. Во дворах при наличии необходимого пространства можно разместить не только скамейки, но и качели, беседки", - подчеркнул Бирюков. По его словам, важный заключительный этап благоустройства дворовых территорий - озеленение. В ходе работ приведут в порядок газоны, обустроят клумбы, там, где позволяет территория, дополнительно высадят деревья и кустарники. По желанию жителей и при наличии необходимых условий может быть выделено место для выгула домашних питомцев. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что ранее все столичные дворы, а их более 24 тысяч, были приведены в порядок в соответствии с разработанным стандартом. Он подразумевает оборудование их необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественное освещение, благоустройство территорий.

https://ria.ru/20230522/lianozovo-1873323150.html

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москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков