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В Москве стартовали работы по благоустройству дворов
В Москве стартовали работы по благоустройству дворов - РИА Новости, 25.05.2023
В Москве стартовали работы по благоустройству дворов
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства дворов во всех административных округах столицы, сообщил журналистам в... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T09:33
2023-05-25T09:33
2023-05-25T09:33
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городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства дворов во всех административных округах столицы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В этом году проведем работы по благоустройству более 1,6 тысячи дворовых территорий, все проекты разработаны с учетом предложений и пожеланий горожан. Чаще всего поступали просьбы улучшить освещение, детские и спортивные площадки, установить новые лавочки", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что во дворах отремонтируют асфальтовое покрытие дорожек и проездов, сделают удобные парковочные пространства. "Обновим детские и спортивные площадки, на них заменим оборудование и покрытие, поставим дополнительные фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами. В рамках благоустройства меняем или устанавливаем новые малые архитектурные формы, причем жители могут принять участие в выборе их дизайна. Во дворах при наличии необходимого пространства можно разместить не только скамейки, но и качели, беседки", - подчеркнул Бирюков. По его словам, важный заключительный этап благоустройства дворовых территорий - озеленение. В ходе работ приведут в порядок газоны, обустроят клумбы, там, где позволяет территория, дополнительно высадят деревья и кустарники. По желанию жителей и при наличии необходимых условий может быть выделено место для выгула домашних питомцев. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что ранее все столичные дворы, а их более 24 тысяч, были приведены в порядок в соответствии с разработанным стандартом. Он подразумевает оборудование их необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественное освещение, благоустройство территорий.
https://ria.ru/20230522/lianozovo-1873323150.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве стартовали работы по благоустройству дворов
В Москве в полном объеме стартовали работы по благоустройству дворов стартовали
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства дворов во всех административных округах столицы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В этом году проведем работы по благоустройству более 1,6 тысячи дворовых территорий, все проекты разработаны с учетом предложений и пожеланий горожан. Чаще всего поступали просьбы улучшить освещение, детские и спортивные площадки, установить новые лавочки", - отметил Бирюков.
Работы по благоустройству начались возле станции метро "Лианозово" в Москве
Заместитель мэра рассказал, что во дворах отремонтируют асфальтовое покрытие дорожек и проездов, сделают удобные парковочные пространства.
«
"Обновим детские и спортивные площадки, на них заменим оборудование и покрытие, поставим дополнительные фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами. В рамках благоустройства меняем или устанавливаем новые малые архитектурные формы, причем жители могут принять участие в выборе их дизайна. Во дворах при наличии необходимого пространства можно разместить не только скамейки, но и качели, беседки", - подчеркнул Бирюков.
По его словам, важный заключительный этап благоустройства дворовых территорий - озеленение. В ходе работ приведут в порядок газоны, обустроят клумбы, там, где позволяет территория, дополнительно высадят деревья и кустарники. По желанию жителей и при наличии необходимых условий может быть выделено место для выгула домашних питомцев.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что ранее все столичные дворы, а их более 24 тысяч, были приведены в порядок в соответствии с разработанным стандартом. Он подразумевает оборудование их необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественное освещение, благоустройство территорий.
Возле станции БКЛ "Каховская" завершили работы по благоустройству