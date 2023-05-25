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ЕАЭС может создать центр нового многополярного мира, заявил Лукашенко
ЕАЭС может создать центр нового многополярного мира, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.05.2023
ЕАЭС может создать центр нового многополярного мира, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что совместными усилиями странам ЕАЭС под силу создать один из центров нового многополярного мира. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T15:50
2023-05-25T15:50
2023-05-25T16:42
евразийский экономический союз
александр лукашенко
белоруссия
в мире
москва
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что совместными усилиями странам ЕАЭС под силу создать один из центров нового многополярного мира."Убежден, что совместными усилиями нам в полной мере удастся реализовать потенциал нашего союза как внутри объединения, так и на внешнем контуре. Тем самым мы сможем создать один из полновесных, ответственных центров нового многополярного мира", - сказал Лукашенко, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.Глава белорусского государства обратил внимание, что "современный мир находится на стадии глобальных перемен, вступает в эпоху масштабных преобразований и стратегического развития"."Приходит осознание необходимости формирования на смену однополярной системе управления новых центров принятия решений, обеспечивающих учет интересов всех участников международных отношений. Внимание, проявленное к мероприятиям, проходящим сегодня в Москве, однозначно свидетельствует о том, что одним из таких центров должен стать Евразийский экономический союз", - сказал Лукашенко.
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евразийский экономический союз, александр лукашенко, белоруссия, в мире, москва
Евразийский экономический союз, Александр Лукашенко, Белоруссия, В мире, Москва
ЕАЭС может создать центр нового многополярного мира, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Лукашенко: страны ЕАЭС могут создать центр нового многополярного мира