https://ria.ru/20230525/mnogopolyarnost-1874122567.html

ЕАЭС может создать центр нового многополярного мира, заявил Лукашенко

ЕАЭС может создать центр нового многополярного мира, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.05.2023

ЕАЭС может создать центр нового многополярного мира, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что совместными усилиями странам ЕАЭС под силу создать один из центров нового многополярного мира. РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T15:50

2023-05-25T15:50

2023-05-25T16:42

евразийский экономический союз

александр лукашенко

белоруссия

в мире

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863507454_0:0:3011:1695_1920x0_80_0_0_bc7e157c7ff10c9bc980c0d7d63ff231.jpg

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что совместными усилиями странам ЕАЭС под силу создать один из центров нового многополярного мира."Убежден, что совместными усилиями нам в полной мере удастся реализовать потенциал нашего союза как внутри объединения, так и на внешнем контуре. Тем самым мы сможем создать один из полновесных, ответственных центров нового многополярного мира", - сказал Лукашенко, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.Глава белорусского государства обратил внимание, что "современный мир находится на стадии глобальных перемен, вступает в эпоху масштабных преобразований и стратегического развития"."Приходит осознание необходимости формирования на смену однополярной системе управления новых центров принятия решений, обеспечивающих учет интересов всех участников международных отношений. Внимание, проявленное к мероприятиям, проходящим сегодня в Москве, однозначно свидетельствует о том, что одним из таких центров должен стать Евразийский экономический союз", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20230525/eaes-1874121979.html

белоруссия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евразийский экономический союз, александр лукашенко, белоруссия, в мире, москва