Рейтинг@Mail.ru
Калужские депутаты поддержали инициативу по улучшению миграционной ситуации - РИА Новости, 25.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
19:35 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/migratsiya-1874194687.html
Калужские депутаты поддержали инициативу по улучшению миграционной ситуации
Калужские депутаты поддержали инициативу по улучшению миграционной ситуации - РИА Новости, 25.05.2023
Калужские депутаты поддержали инициативу по улучшению миграционной ситуации
Депутаты Заксобрания Калужской области поддержали инициативы губернатора по улучшению ситуации в миграционной сфере – в частности, ввести запрет на получение... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T19:35
2023-05-25T19:35
калужская область
калужская область
россия
владислав шапша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40605/38/406053807_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_03c134cf5b38ca1855b7844775038284.jpg
КАЛУГА, 25 мая – РИА Новости. Депутаты Заксобрания Калужской области поддержали инициативы губернатора по улучшению ситуации в миграционной сфере – в частности, ввести запрет на получение иностранцами сертификатов на знание русского языка за пределами России, сообщает пресс-служба Заксобрания. Сообщается, что в четверг на очередной сессии областные депутаты поддержали предложение губернатора Владислава Шапши по улучшению ситуации в миграционной сфере. "Предложение касается порядка получения иностранцами сертификатов на знание русского языка, истории России и основ нашего законодательства. Предлагается внести изменение в федеральный закон, которое исключает получение такого сертификата за пределами России. А также дает регионам право самим утверждать перечень образовательных учреждений, где иностранец может сдать экзамен", - говорится в сообщении. Председатель Заксобрания Геннадий Новосельцев напомнил депутатам произошедшую около года назад, когда губернатор приехал в миграционный центр и попытался пообщаться с человеком, который оформляет документы на получение российского гражданства или патента. Тот совершенно не понимал русский язык. "Законодательная инициатива губернатора, которую мы сегодня поддержали, направлена на то, чтобы таких ситуаций больше не повторялось. Мы предлагаем, чтобы правительство Калужской области определяло те уполномоченные организации, которые на территории области были бы способны выдавать сертификаты о знании русского языка, истории и законодательства", - сказал Новосельцев. По словам спикера, сейчас эти сертификаты можно получить за пределами Российской Федерации. "Соответственно, контролировать этот процесс мы не можем. Но этим законопроектом мы устанавливаем контроль непосредственно правительства Калужской области над этими процессами", - подчеркнул Геннадий Новосельцев.
https://ria.ru/20230525/zhile-1874160279.html
https://ria.ru/20230504/registratsiya-1869621648.html
калужская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40605/38/406053807_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6118b3c658790187f2113281ee2c1ba3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калужская область, россия, владислав шапша
Калужская область, Калужская область, Россия, Владислав Шапша
Калужские депутаты поддержали инициативу по улучшению миграционной ситуации

Депутаты калужского заксобрания поддержали инициативу по улучшению миграционной ситуации

© РИА Новости / Светлана Тарасова | Перейти в медиабанкГорода России. Калуга
Города России. Калуга - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Светлана Тарасова
Перейти в медиабанк
Города России. Калуга. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 25 мая – РИА Новости. Депутаты Заксобрания Калужской области поддержали инициативы губернатора по улучшению ситуации в миграционной сфере – в частности, ввести запрет на получение иностранцами сертификатов на знание русского языка за пределами России, сообщает пресс-служба Заксобрания.
Сообщается, что в четверг на очередной сессии областные депутаты поддержали предложение губернатора Владислава Шапши по улучшению ситуации в миграционной сфере.
Связка ключей от квартир многоэтажного жилого дома - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Калужские депутаты выступили за льготное обеспечение жильем участников СВО
Вчера, 17:57
"Предложение касается порядка получения иностранцами сертификатов на знание русского языка, истории России и основ нашего законодательства. Предлагается внести изменение в федеральный закон, которое исключает получение такого сертификата за пределами России. А также дает регионам право самим утверждать перечень образовательных учреждений, где иностранец может сдать экзамен", - говорится в сообщении.
Председатель Заксобрания Геннадий Новосельцев напомнил депутатам произошедшую около года назад, когда губернатор приехал в миграционный центр и попытался пообщаться с человеком, который оформляет документы на получение российского гражданства или патента. Тот совершенно не понимал русский язык.
"Законодательная инициатива губернатора, которую мы сегодня поддержали, направлена на то, чтобы таких ситуаций больше не повторялось. Мы предлагаем, чтобы правительство Калужской области определяло те уполномоченные организации, которые на территории области были бы способны выдавать сертификаты о знании русского языка, истории и законодательства", - сказал Новосельцев.
По словам спикера, сейчас эти сертификаты можно получить за пределами Российской Федерации.
"Соответственно, контролировать этот процесс мы не можем. Но этим законопроектом мы устанавливаем контроль непосредственно правительства Калужской области над этими процессами", - подчеркнул Геннадий Новосельцев.
Ключ в замочной скважине - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
В Калужской области хозяйка квартиры фиктивно зарегистрировала 624 человека
4 мая, 12:21
 
Калужская областьКалужская областьРоссияВладислав Шапша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала