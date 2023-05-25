https://ria.ru/20230525/migratsiya-1874194687.html
Калужские депутаты поддержали инициативу по улучшению миграционной ситуации
Калужские депутаты поддержали инициативу по улучшению миграционной ситуации - РИА Новости, 25.05.2023
Калужские депутаты поддержали инициативу по улучшению миграционной ситуации
Депутаты Заксобрания Калужской области поддержали инициативы губернатора по улучшению ситуации в миграционной сфере – в частности, ввести запрет на получение... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T19:35
2023-05-25T19:35
2023-05-25T19:35
калужская область
калужская область
россия
владислав шапша
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КАЛУГА, 25 мая – РИА Новости. Депутаты Заксобрания Калужской области поддержали инициативы губернатора по улучшению ситуации в миграционной сфере – в частности, ввести запрет на получение иностранцами сертификатов на знание русского языка за пределами России, сообщает пресс-служба Заксобрания. Сообщается, что в четверг на очередной сессии областные депутаты поддержали предложение губернатора Владислава Шапши по улучшению ситуации в миграционной сфере. "Предложение касается порядка получения иностранцами сертификатов на знание русского языка, истории России и основ нашего законодательства. Предлагается внести изменение в федеральный закон, которое исключает получение такого сертификата за пределами России. А также дает регионам право самим утверждать перечень образовательных учреждений, где иностранец может сдать экзамен", - говорится в сообщении. Председатель Заксобрания Геннадий Новосельцев напомнил депутатам произошедшую около года назад, когда губернатор приехал в миграционный центр и попытался пообщаться с человеком, который оформляет документы на получение российского гражданства или патента. Тот совершенно не понимал русский язык. "Законодательная инициатива губернатора, которую мы сегодня поддержали, направлена на то, чтобы таких ситуаций больше не повторялось. Мы предлагаем, чтобы правительство Калужской области определяло те уполномоченные организации, которые на территории области были бы способны выдавать сертификаты о знании русского языка, истории и законодательства", - сказал Новосельцев. По словам спикера, сейчас эти сертификаты можно получить за пределами Российской Федерации. "Соответственно, контролировать этот процесс мы не можем. Но этим законопроектом мы устанавливаем контроль непосредственно правительства Калужской области над этими процессами", - подчеркнул Геннадий Новосельцев.
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калужская область, россия, владислав шапша
Калужская область, Калужская область, Россия, Владислав Шапша
Калужские депутаты поддержали инициативу по улучшению миграционной ситуации
Депутаты калужского заксобрания поддержали инициативу по улучшению миграционной ситуации
КАЛУГА, 25 мая – РИА Новости. Депутаты Заксобрания Калужской области поддержали инициативы губернатора по улучшению ситуации в миграционной сфере – в частности, ввести запрет на получение иностранцами сертификатов на знание русского языка за пределами России, сообщает пресс-служба Заксобрания.
Сообщается, что в четверг на очередной сессии областные депутаты поддержали предложение губернатора Владислава Шапши
по улучшению ситуации в миграционной сфере.
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"Предложение касается порядка получения иностранцами сертификатов на знание русского языка, истории России и основ нашего законодательства. Предлагается внести изменение в федеральный закон, которое исключает получение такого сертификата за пределами России. А также дает регионам право самим утверждать перечень образовательных учреждений, где иностранец может сдать экзамен", - говорится в сообщении.
Председатель Заксобрания Геннадий Новосельцев напомнил депутатам произошедшую около года назад, когда губернатор приехал в миграционный центр и попытался пообщаться с человеком, который оформляет документы на получение российского гражданства или патента. Тот совершенно не понимал русский язык.
"Законодательная инициатива губернатора, которую мы сегодня поддержали, направлена на то, чтобы таких ситуаций больше не повторялось. Мы предлагаем, чтобы правительство Калужской области определяло те уполномоченные организации, которые на территории области были бы способны выдавать сертификаты о знании русского языка, истории и законодательства", - сказал Новосельцев.
По словам спикера, сейчас эти сертификаты можно получить за пределами Российской Федерации.
"Соответственно, контролировать этот процесс мы не можем. Но этим законопроектом мы устанавливаем контроль непосредственно правительства Калужской области над этими процессами", - подчеркнул Геннадий Новосельцев.
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