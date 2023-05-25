https://ria.ru/20230525/lukashenko-1874174557.html

Лукашенко призвал не переживать за сохранность российского ядерного оружия

Лукашенко призвал не переживать за сохранность российского ядерного оружия - РИА Новости, 25.05.2023

Лукашенко призвал не переживать за сохранность российского ядерного оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не стоит беспокоиться о сохранности российского тактического ядерного оружия, которое может быть размещено... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T18:42

2023-05-25T18:42

2023-05-25T18:42

белоруссия

россия

александр лукашенко

владимир путин

в мире

ядерное оружие

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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не стоит беспокоиться о сохранности российского тактического ядерного оружия, которое может быть размещено на белорусской территории, поскольку белорусы аккуратные и ответственные. "Мы люди пунктуальные, аккуратные, хозяйственные … Поэтому вы за ядерное оружие не переживайте, мы же несем за это ответственность", — заявил Лукашенко на видео, опубликованном Telegram-каналом Shot. Белорусский президент заявил, что "если диверсантам надо проникнуть на вашу, на нашу территорию - сегодня много возможностей сделать это незаметно". "Я имею в виду, как профессионал вам скажу, не используя "зеленую границу", - уточнил глава белорусского государства. По его словам, про диверсантов - это "чисто бытовые рассуждения, что они могут проникнуть, если "не на замке" граница". "Диверсанты проникают по другим тропам. Поэтому насчет "замка" не беспокойтесь", - сказал Лукашенко. В четверг в Минске главы министерств обороны Белоруссии и РФ Виктор Хренин и Сергей Шойгу подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Белоруссии. В марте президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие, поскольку американцы "учат их (союзников) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений". По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля. Лукашенко заявлял, что при необходимости может договориться с Путиным о введении в республику стратегического ядерного оружия.

https://ria.ru/20230525/yadernyy-1874011317.html

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Владимир Лаврентьев

белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, в мире, ядерное оружие