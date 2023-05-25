https://ria.ru/20230525/lipetsk-1874043271.html

Ярмарка вакансий для подростков открылась в Липецке

Ярмарка вакансий для подростков открылась в Липецке - РИА Новости, 25.05.2023

Ярмарка вакансий для подростков открылась в Липецке

Ярмарка вакансий для подростов начала свою работу в парке "Быханов сад" города Липецка, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T11:38

2023-05-25T11:38

2023-05-25T11:38

липецкая область

игорь артамонов

липецк

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ЛИПЕЦК, 25 мая – РИА Новости. Ярмарка вакансий для подростов начала свою работу в парке "Быханов сад" города Липецка, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, в рамках мероприятия крупнейшие работодатели региона предоставят вакансии для подростков от 14 до 18 лет для трудоустройства на летних каникулах. Живая современная музыка, проведение тренинга о самопрезентации, яркая фотозона, бесплатное мороженое, розыгрыш призов и мастер-классы от блогеров города – все это будет ждать юных жителей Липецка.Артамонов отметил, что всего по итогам 2022 года в Липецкой области были приняты на работу около восьми тысяч девушек и юношей от 14 до 18 лет. В этом году центр занятости планирует трудоустроить девять тысяч несовершеннолетних. Для этого уже ведется работа как с работодателями, так и с муниципалитетами."Человек труда – это человек успеха. Люди, которые с детства работают, начинают ценить труд своих близких, понимают, сколько стараний нужно приложить, чтобы решить какую-то задачу, как распоряжаться финансами. И, как правило, такие люди идут дальше по жизни с этим знанием и часто добиваются успеха в разных сферах. Поэтому мы будем продолжать создавать условия для того, чтобы все желающие подростки могли найти работу по душе в свободное время", – сказал Артамонов.

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липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, липецк