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Ярмарка вакансий для подростков открылась в Липецке - РИА Новости, 25.05.2023
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Липецкая область
 
11:38 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/lipetsk-1874043271.html
Ярмарка вакансий для подростков открылась в Липецке
Ярмарка вакансий для подростков открылась в Липецке - РИА Новости, 25.05.2023
Ярмарка вакансий для подростков открылась в Липецке
Ярмарка вакансий для подростов начала свою работу в парке "Быханов сад" города Липецка, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T11:38
2023-05-25T11:38
липецкая область
игорь артамонов
липецк
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ЛИПЕЦК, 25 мая – РИА Новости. Ярмарка вакансий для подростов начала свою работу в парке "Быханов сад" города Липецка, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, в рамках мероприятия крупнейшие работодатели региона предоставят вакансии для подростков от 14 до 18 лет для трудоустройства на летних каникулах. Живая современная музыка, проведение тренинга о самопрезентации, яркая фотозона, бесплатное мороженое, розыгрыш призов и мастер-классы от блогеров города – все это будет ждать юных жителей Липецка.Артамонов отметил, что всего по итогам 2022 года в Липецкой области были приняты на работу около восьми тысяч девушек и юношей от 14 до 18 лет. В этом году центр занятости планирует трудоустроить девять тысяч несовершеннолетних. Для этого уже ведется работа как с работодателями, так и с муниципалитетами."Человек труда – это человек успеха. Люди, которые с детства работают, начинают ценить труд своих близких, понимают, сколько стараний нужно приложить, чтобы решить какую-то задачу, как распоряжаться финансами. И, как правило, такие люди идут дальше по жизни с этим знанием и часто добиваются успеха в разных сферах. Поэтому мы будем продолжать создавать условия для того, чтобы все желающие подростки могли найти работу по душе в свободное время", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, липецк
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк

Ярмарка вакансий для подростков открылась в Липецке

© Фото : пресс-службы правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© Фото : пресс-службы правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 25 мая – РИА Новости. Ярмарка вакансий для подростов начала свою работу в парке "Быханов сад" города Липецка, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, в рамках мероприятия крупнейшие работодатели региона предоставят вакансии для подростков от 14 до 18 лет для трудоустройства на летних каникулах. Живая современная музыка, проведение тренинга о самопрезентации, яркая фотозона, бесплатное мороженое, розыгрыш призов и мастер-классы от блогеров города – все это будет ждать юных жителей Липецка.
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Артамонов отметил, что всего по итогам 2022 года в Липецкой области были приняты на работу около восьми тысяч девушек и юношей от 14 до 18 лет. В этом году центр занятости планирует трудоустроить девять тысяч несовершеннолетних. Для этого уже ведется работа как с работодателями, так и с муниципалитетами.
"Человек труда – это человек успеха. Люди, которые с детства работают, начинают ценить труд своих близких, понимают, сколько стараний нужно приложить, чтобы решить какую-то задачу, как распоряжаться финансами. И, как правило, такие люди идут дальше по жизни с этим знанием и часто добиваются успеха в разных сферах. Поэтому мы будем продолжать создавать условия для того, чтобы все желающие подростки могли найти работу по душе в свободное время", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецк
 
 
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