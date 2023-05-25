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На Кубани увеличат гостиничный фонд на 28 тысяч номеров к 2030 году - РИА Новости, 25.05.2023
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Краснодарский край
 
20:40 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/kuban-1874210094.html
На Кубани увеличат гостиничный фонд на 28 тысяч номеров к 2030 году
На Кубани увеличат гостиничный фонд на 28 тысяч номеров к 2030 году - РИА Новости, 25.05.2023
На Кубани увеличат гостиничный фонд на 28 тысяч номеров к 2030 году
Реализация в Краснодарском крае 38 инвестиционных проектов позволит к 2030 году увеличить гостиничный фонд региона на 28 тысяч номеров, объем вложений... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T20:40
2023-05-25T20:40
краснодарский край
сочи
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 25 мая – РИА Новости. Реализация в Краснодарском крае 38 инвестиционных проектов позволит к 2030 году увеличить гостиничный фонд региона на 28 тысяч номеров, объем вложений оценивается в 304 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе краевой администрации. "В туротрасли Краснодарского края реализуют 38 инвестиционных проектов на 304 миллиарда рублей. Это позволит к 2030 году увеличить емкость курортов региона на 28 тысяч номеров", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Отмечается, что в Сочи продолжают реконструкцию старейшего санатория "Волна", работавшего с 1964 года. Соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году. В проект инвестируют более 14 миллиардов рублей. Работу планируется завершить в 2024 году. На территории санатория появятся кафе, рестораны, спортивные и СПА-центры. Для отдыхающих обустроят пляжную полосу и парк. "Мы поддерживаем инвесторов, которые вкладывают средства в реставрацию и сохранение объектов культурного наследия. Предстоит огромная работа, чтобы вернуть знаковой здравнице Сочи первозданный вид, при этом дать ей вторую жизнь. Старые корпуса восстановят, плюс построят новый – с номерным фондом категории пять звезд. Мы продолжаем укреплять санаторно-курортную базу региона. Ежегодно курорты края принимают более 17 миллионов гостей, поэтому новые средства размещения очень востребованы", – добавил Кондратьев.Кроме того, в Сочи восстанавливают пансионат "Кристалл" - объект культурного наследия. В рамках реализации проекта построят и новый корпус санатория с номерным фондом категории четыре звезды. Здесь появятся медицинский, спортивный и СПА-центры, рестораны, кафе и детские площадки. В проект инвестируют порядка 14 миллиардов рублей. Завершить строительные работы планируют до конца года, добавляют в пресс-службе.
https://ria.ru/20230522/kuban-1873401331.html
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сочи, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Сочи, Вениамин Кондратьев
На Кубани увеличат гостиничный фонд на 28 тысяч номеров к 2030 году

В Краснодарском крае увеличат гостиничный фонд региона на 28 тысяч номеров 2030 году

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже, Сочи
Отдыхающие на пляже, Сочи - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Отдыхающие на пляже, Сочи. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 25 мая – РИА Новости. Реализация в Краснодарском крае 38 инвестиционных проектов позволит к 2030 году увеличить гостиничный фонд региона на 28 тысяч номеров, объем вложений оценивается в 304 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
"В туротрасли Краснодарского края реализуют 38 инвестиционных проектов на 304 миллиарда рублей. Это позволит к 2030 году увеличить емкость курортов региона на 28 тысяч номеров", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.
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Отмечается, что в Сочи продолжают реконструкцию старейшего санатория "Волна", работавшего с 1964 года. Соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году. В проект инвестируют более 14 миллиардов рублей. Работу планируется завершить в 2024 году. На территории санатория появятся кафе, рестораны, спортивные и СПА-центры. Для отдыхающих обустроят пляжную полосу и парк.
"Мы поддерживаем инвесторов, которые вкладывают средства в реставрацию и сохранение объектов культурного наследия. Предстоит огромная работа, чтобы вернуть знаковой здравнице Сочи первозданный вид, при этом дать ей вторую жизнь. Старые корпуса восстановят, плюс построят новый – с номерным фондом категории пять звезд. Мы продолжаем укреплять санаторно-курортную базу региона. Ежегодно курорты края принимают более 17 миллионов гостей, поэтому новые средства размещения очень востребованы", – добавил Кондратьев.
Кроме того, в Сочи восстанавливают пансионат "Кристалл" - объект культурного наследия. В рамках реализации проекта построят и новый корпус санатория с номерным фондом категории четыре звезды. Здесь появятся медицинский, спортивный и СПА-центры, рестораны, кафе и детские площадки. В проект инвестируют порядка 14 миллиардов рублей. Завершить строительные работы планируют до конца года, добавляют в пресс-службе.
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