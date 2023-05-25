https://ria.ru/20230525/kontseptsiya-1874101240.html

В России подготовили Концепцию технологического развития до 2030 года

В России подготовили Концепцию технологического развития до 2030 года - РИА Новости, 25.05.2023

В России подготовили Концепцию технологического развития до 2030 года

Правительство РФ разработало и утвердило Концепцию технологического развития РФ до 2030 года, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина со ссылкой на... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T14:42

2023-05-25T14:42

2023-05-25T15:11

россия

экономика

технологии

михаил мишустин

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Правительство РФ разработало и утвердило Концепцию технологического развития РФ до 2030 года, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина со ссылкой на выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина на заседании кабмина в четверг."Правительство утвердило Концепцию технологического развития до 2030 года. Главная задача концепции – обеспечить достижение технологического суверенитета, внедряя результаты отечественных исследований и разработок", - говорится в сообщении.Мишустин на заседании сообщил, что работа над концепцией велась на стратегических сессиях при участии экспертных и бизнес-объединений, крупнейших предприятий, научных центров, представителей регионов. Он добавил, что главная задача - обеспечить технологический суверенитет."Отдельное внимание в концепции уделено поддержке научных исследований высшего и профессионального образования, включая передовые инженерные школы. А также финансовому содействию производству, в том числе через государственные закупки и механизмы льготного кредитования. Рассчитываем, что реализация поставленных целей позволит удвоить долю отечественных решений - увеличить ее почти до 75%, ну а также более чем вдвое – до 20 тысяч - вырастет число специализированых организаций инновационной сферы. В целом будет сформирована система поддержки таких компаний от этапа зарождения до продажи стратегическому инвестору, что поможет укрепить технологический суверенитет", - подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20230424/ii-1867306770.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, технологии, михаил мишустин