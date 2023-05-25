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В России подготовили Концепцию технологического развития до 2030 года - РИА Новости, 25.05.2023
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14:42 25.05.2023 (обновлено: 15:11 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/kontseptsiya-1874101240.html
В России подготовили Концепцию технологического развития до 2030 года
В России подготовили Концепцию технологического развития до 2030 года - РИА Новости, 25.05.2023
В России подготовили Концепцию технологического развития до 2030 года
Правительство РФ разработало и утвердило Концепцию технологического развития РФ до 2030 года, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина со ссылкой на... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T14:42
2023-05-25T15:11
россия
экономика
технологии
михаил мишустин
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Правительство РФ разработало и утвердило Концепцию технологического развития РФ до 2030 года, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина со ссылкой на выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина на заседании кабмина в четверг."Правительство утвердило Концепцию технологического развития до 2030 года. Главная задача концепции – обеспечить достижение технологического суверенитета, внедряя результаты отечественных исследований и разработок", - говорится в сообщении.Мишустин на заседании сообщил, что работа над концепцией велась на стратегических сессиях при участии экспертных и бизнес-объединений, крупнейших предприятий, научных центров, представителей регионов. Он добавил, что главная задача - обеспечить технологический суверенитет."Отдельное внимание в концепции уделено поддержке научных исследований высшего и профессионального образования, включая передовые инженерные школы. А также финансовому содействию производству, в том числе через государственные закупки и механизмы льготного кредитования. Рассчитываем, что реализация поставленных целей позволит удвоить долю отечественных решений - увеличить ее почти до 75%, ну а также более чем вдвое – до 20 тысяч - вырастет число специализированых организаций инновационной сферы. В целом будет сформирована система поддержки таких компаний от этапа зарождения до продажи стратегическому инвестору, что поможет укрепить технологический суверенитет", - подчеркнул Мишустин.
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россия, экономика, технологии, михаил мишустин
Россия, Экономика, Технологии, Михаил Мишустин
В России подготовили Концепцию технологического развития до 2030 года

Премьер Мишустин: правительство утвердило Концепцию технологического развития до 2030 года

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Правительство РФ разработало и утвердило Концепцию технологического развития РФ до 2030 года, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина со ссылкой на выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина на заседании кабмина в четверг.
«
"Правительство утвердило Концепцию технологического развития до 2030 года. Главная задача концепции – обеспечить достижение технологического суверенитета, внедряя результаты отечественных исследований и разработок", - говорится в сообщении.
Мишустин на заседании сообщил, что работа над концепцией велась на стратегических сессиях при участии экспертных и бизнес-объединений, крупнейших предприятий, научных центров, представителей регионов. Он добавил, что главная задача - обеспечить технологический суверенитет.
"Отдельное внимание в концепции уделено поддержке научных исследований высшего и профессионального образования, включая передовые инженерные школы. А также финансовому содействию производству, в том числе через государственные закупки и механизмы льготного кредитования. Рассчитываем, что реализация поставленных целей позволит удвоить долю отечественных решений - увеличить ее почти до 75%, ну а также более чем вдвое – до 20 тысяч - вырастет число специализированых организаций инновационной сферы. В целом будет сформирована система поддержки таких компаний от этапа зарождения до продажи стратегическому инвестору, что поможет укрепить технологический суверенитет", - подчеркнул Мишустин.
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