https://ria.ru/20230525/kontseptsiya-1874101240.html
В России подготовили Концепцию технологического развития до 2030 года
В России подготовили Концепцию технологического развития до 2030 года - РИА Новости, 25.05.2023
В России подготовили Концепцию технологического развития до 2030 года
Правительство РФ разработало и утвердило Концепцию технологического развития РФ до 2030 года, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина со ссылкой на... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T14:42
2023-05-25T14:42
2023-05-25T15:11
россия
экономика
технологии
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811328035_0:0:3366:1894_1920x0_80_0_0_6d0e7163db20f9e4fba26ecdbdc25929.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Правительство РФ разработало и утвердило Концепцию технологического развития РФ до 2030 года, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина со ссылкой на выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина на заседании кабмина в четверг."Правительство утвердило Концепцию технологического развития до 2030 года. Главная задача концепции – обеспечить достижение технологического суверенитета, внедряя результаты отечественных исследований и разработок", - говорится в сообщении.Мишустин на заседании сообщил, что работа над концепцией велась на стратегических сессиях при участии экспертных и бизнес-объединений, крупнейших предприятий, научных центров, представителей регионов. Он добавил, что главная задача - обеспечить технологический суверенитет."Отдельное внимание в концепции уделено поддержке научных исследований высшего и профессионального образования, включая передовые инженерные школы. А также финансовому содействию производству, в том числе через государственные закупки и механизмы льготного кредитования. Рассчитываем, что реализация поставленных целей позволит удвоить долю отечественных решений - увеличить ее почти до 75%, ну а также более чем вдвое – до 20 тысяч - вырастет число специализированых организаций инновационной сферы. В целом будет сформирована система поддержки таких компаний от этапа зарождения до продажи стратегическому инвестору, что поможет укрепить технологический суверенитет", - подчеркнул Мишустин.
https://ria.ru/20230424/ii-1867306770.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811328035_480:0:3211:2048_1920x0_80_0_0_b142b409f01ac127fb58bc8d2f8e85a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, технологии, михаил мишустин
Россия, Экономика, Технологии, Михаил Мишустин
В России подготовили Концепцию технологического развития до 2030 года
Премьер Мишустин: правительство утвердило Концепцию технологического развития до 2030 года
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости.
Правительство РФ разработало и утвердило Концепцию технологического развития РФ до 2030 года, сообщается в официальном телеграм-канале
кабмина со ссылкой на выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина на заседании кабмина в четверг.
«
"Правительство утвердило Концепцию технологического развития до 2030 года. Главная задача концепции – обеспечить достижение технологического суверенитета, внедряя результаты отечественных исследований и разработок", - говорится в сообщении.
Мишустин на заседании сообщил, что работа над концепцией велась на стратегических сессиях при участии экспертных и бизнес-объединений, крупнейших предприятий, научных центров, представителей регионов. Он добавил, что главная задача - обеспечить технологический суверенитет.
"Отдельное внимание в концепции уделено поддержке научных исследований высшего и профессионального образования, включая передовые инженерные школы. А также финансовому содействию производству, в том числе через государственные закупки и механизмы льготного кредитования. Рассчитываем, что реализация поставленных целей позволит удвоить долю отечественных решений - увеличить ее почти до 75%, ну а также более чем вдвое – до 20 тысяч - вырастет число специализированых организаций инновационной сферы. В целом будет сформирована система поддержки таких компаний от этапа зарождения до продажи стратегическому инвестору, что поможет укрепить технологический суверенитет", - подчеркнул Мишустин.
Контент, созданный искусственным интеллектом, предложили маркировать