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В Госдуме сочли заявление Киева о контрнаступлении попыткой обмануть Запад - РИА Новости, 25.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:52 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/kontrnastuplenie-1874105241.html
В Госдуме сочли заявление Киева о контрнаступлении попыткой обмануть Запад
В Госдуме сочли заявление Киева о контрнаступлении попыткой обмануть Запад - РИА Новости, 25.05.2023
В Госдуме сочли заявление Киева о контрнаступлении попыткой обмануть Запад
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что киевские власти, заявляя об идущем контрнаступлении, стремятся обманным путем создавать у... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T14:52
2023-05-25T14:52
специальная военная операция на украине
россия
киев
михаил шеремет
михаил подоляк
владимир зеленский
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что киевские власти, заявляя об идущем контрнаступлении, стремятся обманным путем создавать у Запада ложное впечатление о своих возможностях. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире итальянского телеканала Rai заявил, что контрнаступление украинских войск идет уже несколько дней. Он добавил, что Украина не будет наносить удары по территории России, Киев намерен использовать предоставленное Западом вооружение "на оккупированных Москвой территориях, включая Донбасс и Крым". "Подоляк стремится обманным путем создавать у Запада ложное впечатление о возможностях и способностях украинской армии. Если свои обстрелы и террористические вылазки, направленные на убийство мирного населения и разрушение гражданской инфраструктуры, он считает контрнаступлением, значит, пришло время отработать предметно по главарям террористических формирований и тактическими ударами по западным границам, чтобы отрезать подпитку оружием террористов", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, пора поставить точку в "развязанной Западом вакханалии на Украине". МИД РФ заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие".
https://ria.ru/20230524/proval-1873759889.html
https://ria.ru/20230525/kontrnastuplenie-1874070243.html
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россия, киев, михаил шеремет, михаил подоляк, владимир зеленский, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Михаил Шеремет, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский, Госдума РФ
В Госдуме сочли заявление Киева о контрнаступлении попыткой обмануть Запад

Депутат Шеремет: говоря о контрнаступлении, Киев хочет создать ложное впечатление у Запада

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что киевские власти, заявляя об идущем контрнаступлении, стремятся обманным путем создавать у Запада ложное впечатление о своих возможностях.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире итальянского телеканала Rai заявил, что контрнаступление украинских войск идет уже несколько дней. Он добавил, что Украина не будет наносить удары по территории России, Киев намерен использовать предоставленное Западом вооружение "на оккупированных Москвой территориях, включая Донбасс и Крым".
Артемовск - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
"О чем он только думал?" В США пришли в ужас от тактики Зеленского
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"Подоляк стремится обманным путем создавать у Запада ложное впечатление о возможностях и способностях украинской армии. Если свои обстрелы и террористические вылазки, направленные на убийство мирного населения и разрушение гражданской инфраструктуры, он считает контрнаступлением, значит, пришло время отработать предметно по главарям террористических формирований и тактическими ударами по западным границам, чтобы отрезать подпитку оружием террористов", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его мнению, пора поставить точку в "развязанной Западом вакханалии на Украине".
МИД РФ заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевМихаил ШереметМихаил ПодолякВладимир ЗеленскийГосдума РФ
 
 
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