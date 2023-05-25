https://ria.ru/20230525/kontrnastuplenie-1874105241.html

В Госдуме сочли заявление Киева о контрнаступлении попыткой обмануть Запад

В Госдуме сочли заявление Киева о контрнаступлении попыткой обмануть Запад - РИА Новости, 25.05.2023

В Госдуме сочли заявление Киева о контрнаступлении попыткой обмануть Запад

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что киевские власти, заявляя об идущем контрнаступлении, стремятся обманным путем создавать у... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T14:52

2023-05-25T14:52

2023-05-25T14:52

специальная военная операция на украине

россия

киев

михаил шеремет

михаил подоляк

владимир зеленский

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что киевские власти, заявляя об идущем контрнаступлении, стремятся обманным путем создавать у Запада ложное впечатление о своих возможностях. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире итальянского телеканала Rai заявил, что контрнаступление украинских войск идет уже несколько дней. Он добавил, что Украина не будет наносить удары по территории России, Киев намерен использовать предоставленное Западом вооружение "на оккупированных Москвой территориях, включая Донбасс и Крым". "Подоляк стремится обманным путем создавать у Запада ложное впечатление о возможностях и способностях украинской армии. Если свои обстрелы и террористические вылазки, направленные на убийство мирного населения и разрушение гражданской инфраструктуры, он считает контрнаступлением, значит, пришло время отработать предметно по главарям террористических формирований и тактическими ударами по западным границам, чтобы отрезать подпитку оружием террористов", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, пора поставить точку в "развязанной Западом вакханалии на Украине". МИД РФ заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие".

https://ria.ru/20230524/proval-1873759889.html

https://ria.ru/20230525/kontrnastuplenie-1874070243.html

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киев

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россия, киев, михаил шеремет, михаил подоляк, владимир зеленский, госдума рф