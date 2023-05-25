https://ria.ru/20230525/kontrnastuplenie-1874070243.html

В офисе Зеленского не определились, началось ли контрнаступление ВСУ

В офисе Зеленского не определились, началось ли контрнаступление ВСУ - РИА Новости, 25.05.2023

В офисе Зеленского не определились, началось ли контрнаступление ВСУ

Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев начнет контрнаступление, когда получит все необходимое вооружение от западных союзников, тем... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T13:08

2023-05-25T13:08

2023-05-25T13:08

специальная военная операция на украине

в мире

украина

михаил подоляк

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев начнет контрнаступление, когда получит все необходимое вооружение от западных союзников, тем самым опровергнув утверждение советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка о том, что наступление идет уже несколько дней. Ранее Подоляк в эфире итальянского телеканала Rai заявлял, что украинское контрнаступление идет уже несколько дней. Он добавил, что Украина не будет наносить удары по территории России в границах 1991 года, Киев намерен использовать предоставленное Западом вооружение в новых регионах РФ. Позднее он пояснил, что контрнаступление украинских войск станет не "единичным событием", а будет представлять собой десятки "различных действий", которые уже происходят. "Мы будем и дальше готовить контрнаступление. И как только мы будем готовы, с поддержкой наших партнеров, которые продолжают поставлять нам артиллерию, достаточно боеприпасов, танки и бронетехнику. Как только мы их получим, мы начнем наше наступление", - заявил Жовква в интервью агентству Блумберг. МИД РФ заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие".

https://ria.ru/20230524/kontrnastuplenie-1873853584.html

https://ria.ru/20230523/davlenie-1873525088.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, михаил подоляк, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр