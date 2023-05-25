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В Киеве заявили, что контрнаступление ВСУ не будет единичным событием - РИА Новости, 25.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/kontrnastuplenie-1874055979.html
В Киеве заявили, что контрнаступление ВСУ не будет единичным событием
В Киеве заявили, что контрнаступление ВСУ не будет единичным событием - РИА Новости, 25.05.2023
В Киеве заявили, что контрнаступление ВСУ не будет единичным событием
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление украинских войск не станет "единичным событием", это будут десятки... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T12:22
2023-05-25T12:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
михаил подоляк
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление украинских войск не станет "единичным событием", это будут десятки "различных действий", которые уже происходят и будут продолжаться. "Еще раз о контрнаступлении. Без лишних вопросов. Во-первых, это не "единичное событие", которое начнется в определенный час определенного дня с торжественного разрезания красной ленты. Во-вторых, это десятки различных действий по уничтожению российских... сил на разных направлениях, которые уже происходили вчера, происходят сегодня и будут продолжаться завтра", - написал Подоляк в Twitter. Советник главы офиса Зеленского также отметил, что "интенсивное уничтожение логистики противника - тоже контрнаступление". Ранее Подоляк в эфире итальянского телеканала Rai заявлял, что контрнаступление украинских войск идет уже несколько дней. Он добавил, что Украина не будет наносить удары по территории России, Киев намерен использовать предоставленное Западом вооружение "на оккупированных Москвой территориях, включая Донбасс и Крым". МИД РФ заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
https://ria.ru/20230524/kontrnastuplenie-1873853584.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, михаил подоляк, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Михаил Подоляк, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве заявили, что контрнаступление ВСУ не будет единичным событием

Подоляк: контрнаступление ВСУ будет не единичным событием, а десятками различных действий

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты на позициях
Украинские солдаты на позициях - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты на позициях. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление украинских войск не станет "единичным событием", это будут десятки "различных действий", которые уже происходят и будут продолжаться.
"Еще раз о контрнаступлении. Без лишних вопросов. Во-первых, это не "единичное событие", которое начнется в определенный час определенного дня с торжественного разрезания красной ленты. Во-вторых, это десятки различных действий по уничтожению российских... сил на разных направлениях, которые уже происходили вчера, происходят сегодня и будут продолжаться завтра", - написал Подоляк в Twitter. Советник главы офиса Зеленского также отметил, что "интенсивное уничтожение логистики противника - тоже контрнаступление".
Ранее Подоляк в эфире итальянского телеканала Rai заявлял, что контрнаступление украинских войск идет уже несколько дней. Он добавил, что Украина не будет наносить удары по территории России, Киев намерен использовать предоставленное Западом вооружение "на оккупированных Москвой территориях, включая Донбасс и Крым".
МИД РФ заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныМихаил ПодолякСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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