https://ria.ru/20230525/kontrnastuplenie-1874055979.html

В Киеве заявили, что контрнаступление ВСУ не будет единичным событием

В Киеве заявили, что контрнаступление ВСУ не будет единичным событием - РИА Новости, 25.05.2023

В Киеве заявили, что контрнаступление ВСУ не будет единичным событием

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление украинских войск не станет "единичным событием", это будут десятки... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T12:22

2023-05-25T12:22

2023-05-25T12:22

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

михаил подоляк

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление украинских войск не станет "единичным событием", это будут десятки "различных действий", которые уже происходят и будут продолжаться. "Еще раз о контрнаступлении. Без лишних вопросов. Во-первых, это не "единичное событие", которое начнется в определенный час определенного дня с торжественного разрезания красной ленты. Во-вторых, это десятки различных действий по уничтожению российских... сил на разных направлениях, которые уже происходили вчера, происходят сегодня и будут продолжаться завтра", - написал Подоляк в Twitter. Советник главы офиса Зеленского также отметил, что "интенсивное уничтожение логистики противника - тоже контрнаступление". Ранее Подоляк в эфире итальянского телеканала Rai заявлял, что контрнаступление украинских войск идет уже несколько дней. Он добавил, что Украина не будет наносить удары по территории России, Киев намерен использовать предоставленное Западом вооружение "на оккупированных Москвой территориях, включая Донбасс и Крым". МИД РФ заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.

https://ria.ru/20230524/kontrnastuplenie-1873853584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, михаил подоляк, ситуация в днр и лнр