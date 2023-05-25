https://ria.ru/20230525/kontrnastuplenie-1874029908.html
В Киеве заявили, что контрнаступление ВСУ идет уже несколько дней
В Киеве заявили, что контрнаступление ВСУ идет уже несколько дней - РИА Новости, 25.05.2023
В Киеве заявили, что контрнаступление ВСУ идет уже несколько дней
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, контрнаступление ВСУ идет уже несколько дней. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T10:59
2023-05-25T10:59
2023-05-25T10:59
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РИМ, 25 мая – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, контрнаступление ВСУ идет уже несколько дней. "Контрнаступление идет уже несколько дней. Это интенсивная война на 1500 километрах границы, но действия уже начались", - сказал Подоляк в эфире итальянского телеканала Rai. Он добавил, что Украина не будет наносить удары по территории России, намерена использовать предоставленное Западом вооружение "на оккупированных Москвой территориях, включая Донбасс и Крым". МИД РФ заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
https://ria.ru/20230525/krym-1873994745.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, украина, москва, дмитрий медведев, михаил подоляк, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Москва, Дмитрий Медведев, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В Киеве заявили, что контрнаступление ВСУ идет уже несколько дней
Советник главы офиса Зеленского Подоляк: контрнаступление ВСУ идет уже несколько дней