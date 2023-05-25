https://ria.ru/20230525/kolumbiya-1873983877.html

В результате теракта в Колумбии погибли три человека

В результате теракта в Колумбии погибли три человека - РИА Новости, 25.05.2023

В результате теракта в Колумбии погибли три человека

Неизвестные атаковали полицейский патруль с использованием взрывного устройства в муниципалитете Тибу в колумбийском департаменте Северный Сантандер, погибли... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T03:24

2023-05-25T03:24

2023-05-25T06:45

в мире

колумбия

тиба (город)

северный сантандер

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МЕХИКО, 25 мая - РИА Новости. Неизвестные атаковали полицейский патруль с использованием взрывного устройства в муниципалитете Тибу в колумбийском департаменте Северный Сантандер, погибли два сотрудника полиции и местная женщина, еще восемь человек госпитализированы, сообщила радиостанция Caracol. "Власти сообщают о двух убитых сотрудниках полиции и одном гражданском лице, а также о четырех раненых служащих - взрывное устройство было приведено в действие рядом с проезжающей патрульной машиной", - сообщила радиостанция на своем сайте. Помимо пострадавших сотрудников полиции ранения получили четверо гражданских - два мужчины и две женщины, все они госпитализированы. Отмечается, что взрыв произошел за несколько часов до прибытия в регион министра обороны Колумбии Ивана Веласкеса. По информации СМИ, в этой местности ведут преступную деятельность повстанцы одного из фронтов "Армии национального освобождения", а также выходцы из бывших Революционных вооруженных сил Колумбии.

https://ria.ru/20230519/siriya-1873048434.html

колумбия

тиба (город)

северный сантандер

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в мире, колумбия, тиба (город), северный сантандер