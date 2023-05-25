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В результате теракта в Колумбии погибли три человека - РИА Новости, 25.05.2023
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03:24 25.05.2023 (обновлено: 06:45 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/kolumbiya-1873983877.html
В результате теракта в Колумбии погибли три человека
В результате теракта в Колумбии погибли три человека - РИА Новости, 25.05.2023
В результате теракта в Колумбии погибли три человека
Неизвестные атаковали полицейский патруль с использованием взрывного устройства в муниципалитете Тибу в колумбийском департаменте Северный Сантандер, погибли... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T03:24
2023-05-25T06:45
в мире
колумбия
тиба (город)
северный сантандер
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МЕХИКО, 25 мая - РИА Новости. Неизвестные атаковали полицейский патруль с использованием взрывного устройства в муниципалитете Тибу в колумбийском департаменте Северный Сантандер, погибли два сотрудника полиции и местная женщина, еще восемь человек госпитализированы, сообщила радиостанция Caracol. "Власти сообщают о двух убитых сотрудниках полиции и одном гражданском лице, а также о четырех раненых служащих - взрывное устройство было приведено в действие рядом с проезжающей патрульной машиной", - сообщила радиостанция на своем сайте. Помимо пострадавших сотрудников полиции ранения получили четверо гражданских - два мужчины и две женщины, все они госпитализированы. Отмечается, что взрыв произошел за несколько часов до прибытия в регион министра обороны Колумбии Ивана Веласкеса. По информации СМИ, в этой местности ведут преступную деятельность повстанцы одного из фронтов "Армии национального освобождения", а также выходцы из бывших Революционных вооруженных сил Колумбии.
https://ria.ru/20230519/siriya-1873048434.html
колумбия
тиба (город)
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в мире, колумбия, тиба (город), северный сантандер
В мире, Колумбия, Тиба (город), Северный Сантандер
В результате теракта в Колумбии погибли три человека

Caracol: в Колумбии в результате теракта погибли три человека, восемь ранены

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МЕХИКО, 25 мая - РИА Новости. Неизвестные атаковали полицейский патруль с использованием взрывного устройства в муниципалитете Тибу в колумбийском департаменте Северный Сантандер, погибли два сотрудника полиции и местная женщина, еще восемь человек госпитализированы, сообщила радиостанция Caracol.
«
"Власти сообщают о двух убитых сотрудниках полиции и одном гражданском лице, а также о четырех раненых служащих - взрывное устройство было приведено в действие рядом с проезжающей патрульной машиной", - сообщила радиостанция на своем сайте.
Помимо пострадавших сотрудников полиции ранения получили четверо гражданских - два мужчины и две женщины, все они госпитализированы.
Отмечается, что взрыв произошел за несколько часов до прибытия в регион министра обороны Колумбии Ивана Веласкеса.
По информации СМИ, в этой местности ведут преступную деятельность повстанцы одного из фронтов "Армии национального освобождения", а также выходцы из бывших Революционных вооруженных сил Колумбии.
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В миреКолумбияТиба (город)Северный Сантандер
 
 
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