https://ria.ru/20230525/kolumbiya-1873983877.html
В результате теракта в Колумбии погибли три человека
В результате теракта в Колумбии погибли три человека - РИА Новости, 25.05.2023
В результате теракта в Колумбии погибли три человека
Неизвестные атаковали полицейский патруль с использованием взрывного устройства в муниципалитете Тибу в колумбийском департаменте Северный Сантандер, погибли... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T03:24
2023-05-25T03:24
2023-05-25T06:45
в мире
колумбия
тиба (город)
северный сантандер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
МЕХИКО, 25 мая - РИА Новости. Неизвестные атаковали полицейский патруль с использованием взрывного устройства в муниципалитете Тибу в колумбийском департаменте Северный Сантандер, погибли два сотрудника полиции и местная женщина, еще восемь человек госпитализированы, сообщила радиостанция Caracol. "Власти сообщают о двух убитых сотрудниках полиции и одном гражданском лице, а также о четырех раненых служащих - взрывное устройство было приведено в действие рядом с проезжающей патрульной машиной", - сообщила радиостанция на своем сайте. Помимо пострадавших сотрудников полиции ранения получили четверо гражданских - два мужчины и две женщины, все они госпитализированы. Отмечается, что взрыв произошел за несколько часов до прибытия в регион министра обороны Колумбии Ивана Веласкеса. По информации СМИ, в этой местности ведут преступную деятельность повстанцы одного из фронтов "Армии национального освобождения", а также выходцы из бывших Революционных вооруженных сил Колумбии.
https://ria.ru/20230519/siriya-1873048434.html
колумбия
тиба (город)
северный сантандер
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, колумбия, тиба (город), северный сантандер
В мире, Колумбия, Тиба (город), Северный Сантандер
В результате теракта в Колумбии погибли три человека
Caracol: в Колумбии в результате теракта погибли три человека, восемь ранены
МЕХИКО, 25 мая - РИА Новости. Неизвестные атаковали полицейский патруль с использованием взрывного устройства в муниципалитете Тибу в колумбийском департаменте Северный Сантандер, погибли два сотрудника полиции и местная женщина, еще восемь человек госпитализированы, сообщила радиостанция Caracol.
«
"Власти сообщают о двух убитых сотрудниках полиции и одном гражданском лице, а также о четырех раненых служащих - взрывное устройство было приведено в действие рядом с проезжающей патрульной машиной", - сообщила радиостанция на своем сайте.
Помимо пострадавших сотрудников полиции ранения получили четверо гражданских - два мужчины и две женщины, все они госпитализированы.
Отмечается, что взрыв произошел за несколько часов до прибытия в регион министра обороны Колумбии Ивана Веласкеса.
По информации СМИ, в этой местности ведут преступную деятельность повстанцы одного из фронтов "Армии национального освобождения", а также выходцы из бывших Революционных вооруженных сил Колумбии.
В Сирии пресекли теракт в районе Эт-Танф