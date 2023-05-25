https://ria.ru/20230525/klimat-1873922279.html

Климат задаст жару. Планете предрекают экстремальные потрясения

Климат задаст жару. Планете предрекают экстремальные потрясения - РИА Новости, 25.05.2023

Климат задаст жару. Планете предрекают экстремальные потрясения

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила, что относительно прохладная климатическая фаза закончилась. На смену идет жаркий период Эль-Ниньо, из-за... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T08:00

2023-05-25T08:00

2023-05-25T10:24

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климат

глобальное потепление

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила, что относительно прохладная климатическая фаза закончилась. На смену идет жаркий период Эль-Ниньо, из-за чего в одних районах будет сильнейшая засуха, а в других — экстремальные осадки и наводнения. В долгосрочной перспективе тоже ничего хорошего: к 2100-му температура поверхности Земли поднимется на 2,7 градуса, а 22 процента населения поменяет место жительства из-за невыносимой жары.Коварный Эль-НиньоЕжегодно в мае ВМО выпускает отчет GADCU (Global Annual to Decadal Climate Update). В нем приводятся основные климатические параметры: средняя температура за год, давление, количество осадков, а также фазовые состояния главных океанских процессов, влияющих на климат планеты, — Североатлантической осцилляции (AMO) и Эль-Ниньо/Южной осцилляции (ENSO). Отдельный раздел документа посвящен прогнозу на следующий год и на пять лет.В новом отчете говорится, что в середине года закончится холодная фаза Ла-Нинья, связанная с явлением Южной осцилляции в экваториальной части Тихого океана. В этот раз она была аномально долгой — три с половиной года вместо обычных одного-двух. Эксперты опасаются, что накопившаяся в глобальной климатической системе энергия, сдерживаемая механизмами Ла-Нинья, может выплеснуться на планету с непредсказуемой силой.Явление Эль-Ниньо связано с возникающим раз в несколько лет аномальным прогревом воды в центральной и восточной частях Тихого океана. Тепло океана передается атмосфере и приводит к повышению температуры по всему земному шару примерно на 0,1 градуса. В рамках естественных колебаний этот рост компенсируется в период Ла-Нинья. Но в последние сто лет атмосфера во время прохладной фазы не остывает, а продолжает нагреваться, но медленнее.Так, средняя глобальная температура в 2022-м, несмотря на охлаждающее влияние Ла-Нинья, была примерно на 1,15 градуса выше среднего показателя доиндустриального периода (1850-1900 годы), а ее рост за последнее десятилетие составил 0,2 градуса.Предыдущий температурный рекорд наблюдали в 2016-м — тоже во время фазы Эль-Ниньо. Есть все шансы, что он будет побит в 2024 году. Климатологи ВМО предполагают, что ближайшие пять лет с 66-процентной вероятностью станут самыми жаркими в истории метеонаблюдений, а среднегодовая температура еще до 2027-го превысит 1,5 градуса Цельсия — значение, обозначенное в Парижском соглашении как целевое до 2100 года.Ученые прогнозируют рекордную жару по всему земному шару, но прежде всего — в тропической зоне между 30 параллелями северной и южной широт, где проживает более трети населения планеты.Человеческое измерение жарыПо мнению международной группы ученых-климатологов, опубликовавших статью в журнале Nature Sustainability, столь мощное повышение температуры приведет к "экзистенциальному риску" для миллионов людей. Результаты моделирования, выполненного авторами, показывают, что к концу XXI века температура поверхности Земли поднимется на 2,7 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.Из-за этого 22 процента прогнозного населения планеты — более двух миллиардов человек — окажутся за пределами зоны климатического комфорта, которая ограничена изотермой среднегодовой температуры 29 градусов. Исследования показали, что устойчивые температуры выше этого порога связаны с большей смертностью, снижением производительности труда и урожайности, а также — с более частыми конфликтами и инфекционными заболеваниями.Еще 40 лет назад в экстремально жарком климате проживало не более 12 миллионов человек. Сегодня их число увеличилось в пять раз, и в ближайшие десятилетия будет расти еще быстрее. По оценкам климатологов, к 2100-му за пределами благоприятной зоны окажется больше всего жителей Индии (600 миллионов), Нигерии (300 миллионов), Индонезии (100 миллионов), а также Филиппин и Пакистана (по 80 миллионов)."Каждые 0,1 градуса потепления подвергают воздействию опасного тепла дополнительно около 140 миллионов человек, — приводятся в пресс-релизе Эксетерского университета слова ведущего автора статьи, директора Института глобальных систем Тимоти Лентона. — Издержки глобального потепления часто оценивают в финансовом выражении. Наше исследование впервые подчеркивает человеческую цену неспособности справиться с чрезвычайной климатической ситуацией".Климатические мигрантыИсследователи отмечают, что повышение средних температур на 2,7 градуса к концу столетия — вполне реалистичный сценарий. Но нельзя исключать и худшие варианты, при которых температуры вырастут на 3,6-4,4 градуса. В таком случае за пределами благоприятной климатической ниши окажется до 50 процентов населения планеты."Это может привести к крупномасштабной трансформации поверхности Земли и коренным образом изменить пригодность нашей планеты для жизни", — говорит Лентон.Исторически человечество концентрировалось в двух климатических зонах: в умеренных широтах со среднегодовой температурой около 13 градусов и в зонах тропического муссонного климата, где это значение находится в среднем на уровне 27 градусов. На первую приходится максимум мирового ВВП как показателя благосостояния населения, на второй — основной объем производства сельскохозяйственных культур и скота.В последние годы второй пик на диаграмме распределения человечества постепенно смещается в сторону холодного климата. Это говорит о том, что все больше людей из теплых традиционно сельскохозяйственных регионов перемещается в средние широты. Авторы предупреждают: климатическая миграция будет только набирать темпы, охватив при наихудшем сценарии миллиарды человек.

https://ria.ru/20230120/voda-1846011474.html

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2023

Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

земля - риа наука, климат, глобальное потепление