https://ria.ru/20230525/kitay-1874035131.html

Китай назвал США хакерской империей

Китай назвал США хакерской империей - РИА Новости, 25.05.2023

Китай назвал США хакерской империей

Вашингтон распространяет фейки о якобы хакерских атаках Китая, но это не изменит факта, что США - хакерская империя, заявила на брифинге в четверг официальный... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T11:16

2023-05-25T11:16

2023-05-25T11:16

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ПЕКИН, 25 мая - РИА Новости. Вашингтон распространяет фейки о якобы хакерских атаках Китая, но это не изменит факта, что США - хакерская империя, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Комментируя сообщения о том, что китайская хакерская группировка якобы совершила атаки на ключевые объекты инфраструктуры США, Мао Нин отметила, что сообщения с этой информацией одновременно опубликовали Агентство национальной безопасности США и аналогичные организации в Великобритании, Австралии, Канаде и Новой Зеландии. По ее словам, очевидно, что это коллективная акция альянса "Пяти глаз" по распространению дезинформации, осуществленная с подачи США в их геополитических интересах. "Как мы все знаем, альянс "Пять глаз" - самая крупная разведывательная организация в мире, а Агентство национальной безопасности США - самая большая в мире хакерская организация. То, что они совместно публикуют фейковую информацию, само по себе иронично", - сказала Мао Нин. По ее словам, то, что к распространению подобных сообщений подключаются различные компании (например, Microsoft), говорит о том, что США расширяют каналы распространения фейковой информации. "Это происходит не в первый раз, очевидно и не в последний. Но, как бы они не меняли свои методы, факт того, что США - хакерская империя, останется неизменным", - сказала дипломат. По ее словам, Вашингтону следует немедленно дать разъяснения по поводу своих кибератак, а не распространять фейки для отвлечения внимания.

https://ria.ru/20230525/kitay-1873993065.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, китай, технологии