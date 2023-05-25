https://ria.ru/20230525/kitay-1874035131.html
Китай назвал США хакерской империей
Китай назвал США хакерской империей - РИА Новости, 25.05.2023
Китай назвал США хакерской империей
Вашингтон распространяет фейки о якобы хакерских атаках Китая, но это не изменит факта, что США - хакерская империя, заявила на брифинге в четверг официальный... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T11:16
2023-05-25T11:16
2023-05-25T11:16
в мире
сша
китай
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_5f3eb7dcae257371fb182ef44e689666.jpg
ПЕКИН, 25 мая - РИА Новости. Вашингтон распространяет фейки о якобы хакерских атаках Китая, но это не изменит факта, что США - хакерская империя, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Комментируя сообщения о том, что китайская хакерская группировка якобы совершила атаки на ключевые объекты инфраструктуры США, Мао Нин отметила, что сообщения с этой информацией одновременно опубликовали Агентство национальной безопасности США и аналогичные организации в Великобритании, Австралии, Канаде и Новой Зеландии. По ее словам, очевидно, что это коллективная акция альянса "Пяти глаз" по распространению дезинформации, осуществленная с подачи США в их геополитических интересах. "Как мы все знаем, альянс "Пять глаз" - самая крупная разведывательная организация в мире, а Агентство национальной безопасности США - самая большая в мире хакерская организация. То, что они совместно публикуют фейковую информацию, само по себе иронично", - сказала Мао Нин. По ее словам, то, что к распространению подобных сообщений подключаются различные компании (например, Microsoft), говорит о том, что США расширяют каналы распространения фейковой информации. "Это происходит не в первый раз, очевидно и не в последний. Но, как бы они не меняли свои методы, факт того, что США - хакерская империя, останется неизменным", - сказала дипломат. По ее словам, Вашингтону следует немедленно дать разъяснения по поводу своих кибератак, а не распространять фейки для отвлечения внимания.
https://ria.ru/20230525/kitay-1873993065.html
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_20542c4395a51356d93cd33cda88f0f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, технологии
В мире, США, Китай, Технологии
Китай назвал США хакерской империей
МИД КНР: публикации фейков о Китае не помогут США прикрыть то, что они хакерская империя
ПЕКИН, 25 мая - РИА Новости. Вашингтон распространяет фейки о якобы хакерских атаках Китая, но это не изменит факта, что США - хакерская империя, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Комментируя сообщения о том, что китайская хакерская группировка якобы совершила атаки на ключевые объекты инфраструктуры США, Мао Нин отметила, что сообщения с этой информацией одновременно опубликовали Агентство национальной безопасности США и аналогичные организации в Великобритании, Австралии, Канаде и Новой Зеландии. По ее словам, очевидно, что это коллективная акция альянса "Пяти глаз" по распространению дезинформации, осуществленная с подачи США в их геополитических интересах.
«
"Как мы все знаем, альянс "Пять глаз" - самая крупная разведывательная организация в мире, а Агентство национальной безопасности США - самая большая в мире хакерская организация. То, что они совместно публикуют фейковую информацию, само по себе иронично", - сказала Мао Нин.
По ее словам, то, что к распространению подобных сообщений подключаются различные компании (например, Microsoft
), говорит о том, что США расширяют каналы распространения фейковой информации.
«
"Это происходит не в первый раз, очевидно и не в последний. Но, как бы они не меняли свои методы, факт того, что США - хакерская империя, останется неизменным", - сказала дипломат.
По ее словам, Вашингтону следует немедленно дать разъяснения по поводу своих кибератак, а не распространять фейки для отвлечения внимания.
МИД Китая прокомментировал заявления США об "экономическом давлении" Пекина