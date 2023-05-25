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Китай назвал США хакерской империей - РИА Новости, 25.05.2023
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11:16 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/kitay-1874035131.html
Китай назвал США хакерской империей
Китай назвал США хакерской империей - РИА Новости, 25.05.2023
Китай назвал США хакерской империей
Вашингтон распространяет фейки о якобы хакерских атаках Китая, но это не изменит факта, что США - хакерская империя, заявила на брифинге в четверг официальный... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T11:16
2023-05-25T11:16
в мире
сша
китай
технологии
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ПЕКИН, 25 мая - РИА Новости. Вашингтон распространяет фейки о якобы хакерских атаках Китая, но это не изменит факта, что США - хакерская империя, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Комментируя сообщения о том, что китайская хакерская группировка якобы совершила атаки на ключевые объекты инфраструктуры США, Мао Нин отметила, что сообщения с этой информацией одновременно опубликовали Агентство национальной безопасности США и аналогичные организации в Великобритании, Австралии, Канаде и Новой Зеландии. По ее словам, очевидно, что это коллективная акция альянса "Пяти глаз" по распространению дезинформации, осуществленная с подачи США в их геополитических интересах. "Как мы все знаем, альянс "Пять глаз" - самая крупная разведывательная организация в мире, а Агентство национальной безопасности США - самая большая в мире хакерская организация. То, что они совместно публикуют фейковую информацию, само по себе иронично", - сказала Мао Нин. По ее словам, то, что к распространению подобных сообщений подключаются различные компании (например, Microsoft), говорит о том, что США расширяют каналы распространения фейковой информации. "Это происходит не в первый раз, очевидно и не в последний. Но, как бы они не меняли свои методы, факт того, что США - хакерская империя, останется неизменным", - сказала дипломат. По ее словам, Вашингтону следует немедленно дать разъяснения по поводу своих кибератак, а не распространять фейки для отвлечения внимания.
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в мире, сша, китай, технологии
В мире, США, Китай, Технологии
Китай назвал США хакерской империей

МИД КНР: публикации фейков о Китае не помогут США прикрыть то, что они хакерская империя

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР. Архивное фото
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ПЕКИН, 25 мая - РИА Новости. Вашингтон распространяет фейки о якобы хакерских атаках Китая, но это не изменит факта, что США - хакерская империя, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Комментируя сообщения о том, что китайская хакерская группировка якобы совершила атаки на ключевые объекты инфраструктуры США, Мао Нин отметила, что сообщения с этой информацией одновременно опубликовали Агентство национальной безопасности США и аналогичные организации в Великобритании, Австралии, Канаде и Новой Зеландии. По ее словам, очевидно, что это коллективная акция альянса "Пяти глаз" по распространению дезинформации, осуществленная с подачи США в их геополитических интересах.
«
"Как мы все знаем, альянс "Пять глаз" - самая крупная разведывательная организация в мире, а Агентство национальной безопасности США - самая большая в мире хакерская организация. То, что они совместно публикуют фейковую информацию, само по себе иронично", - сказала Мао Нин.
По ее словам, то, что к распространению подобных сообщений подключаются различные компании (например, Microsoft), говорит о том, что США расширяют каналы распространения фейковой информации.
«
"Это происходит не в первый раз, очевидно и не в последний. Но, как бы они не меняли свои методы, факт того, что США - хакерская империя, останется неизменным", - сказала дипломат.
По ее словам, Вашингтону следует немедленно дать разъяснения по поводу своих кибератак, а не распространять фейки для отвлечения внимания.
Деловой район Пекина Гомао - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
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В миреСШАКитайТехнологии
 
 
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