https://ria.ru/20230525/kazaki-1874037016.html

Командир отряда "Сибирь" рассказал, кто воюет на стороне противника

Командир отряда "Сибирь" рассказал, кто воюет на стороне противника - РИА Новости, 25.05.2023

Командир отряда "Сибирь" рассказал, кто воюет на стороне противника

В зоне проведения специальной военной операции на стороне противника не говорили на украинском языке, рассказал командир отряда казаков-добровольцев "Сибирь" с... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T11:21

2023-05-25T11:21

2023-05-25T11:23

российское казачество

российское казачество

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В зоне проведения специальной военной операции на стороне противника не говорили на украинском языке, рассказал командир отряда казаков-добровольцев "Сибирь" с позывным Кан в интервью для портала "Российское казачество"."Не было там украинской речи, я не слышал. Слышал всякую – польскую, финскую, но не украинскую. Русскую даже слышал, но не украинскую", – рассказывает командир отряда.В интервью казачий командир также рассказал подробности боя под Бахмутом."142 человека нас заходило на позиции, а вышло 24. Убитых подтвержденных 9, пропавших без вести – 10, остальные все “трехсотые”", – рассказал командир отряда "Сибирь".По его словам, 9 мая противник прощупывал позиции казаков сильными артиллерийскими обстрелами, но прорыва не было, была попытка найти уязвимое место. В тылу за казаками стояло порядка 400 человек."10 мая мы впервые услышали тишину по нашему тылу, по тем позициям никто не стоял. Решил послать разведку, она сообщила, что тыла нет. Значит, если бы враги прошли нас, фронт был бы прорван капитально", – рассказывает КанО том, что у казаков нет подкрепления, узнали противники, тогда и начался массированный удар."11 мая, примерно в 4 часа утра, как у немцев заведено, начался массированный удар по нам, артобстрел длился порядка 6 часов. Примерно в 10 часов началось их наступление. Вся позиция ожила, но, зная о том, что подкрепления не было, пришлось экономить и человеческий ресурс, и боеприпасы, и патроны. Благо ребята прошли обучение, молодцы, красавцы. Таких героев на своем пути я мало встречал", – вспоминает в интервью Кан.Во время боя Кана контузило – в двух метрах от него взорвался снаряд. Но крик пробегавшего мимо бойца "казаки, батю ранило" привел командира в чувство. "Если ребята пошли, почему я должен стоять?" – спросил себя казак и отправился в один из окопов на передовой."Нас было 10 человек на передке, остальные в 100 метрах от нас. Основной бой был принят нашей группой, и мы сразу от себя делали корректировку огня. Несколько раз нам приходилось вызывать огонь на себя, потому что шибко массированное было наступление. Как я потом узнал, по нам было выпущено 152 снаряда", – рассказывает Кан.Казакам удалось не только удержать свои позиции, но и захватить территории, занятые противником. Однако не обошлось без потерь.Когда наступление было остановлено, командир "Сибири" обратился к казакам: "Ребята, смена нам не скоро подойдет, через три дня, давайте подержим территорию". И бойцы, несмотря на ранения и контузии, не оставили позиции, три дня держали территорию, не давая противнику ею завладеть.

https://ria.ru/20230522/kazaki-1873420021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российское казачество