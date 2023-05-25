https://ria.ru/20230525/jj-1874084704.html
Минпромторг ответил на сообщение о приостановке поставок линз J&J в Россию
Минпромторг ответил на сообщение о приостановке поставок линз J&J в Россию - РИА Новости, 25.05.2023
Минпромторг ответил на сообщение о приостановке поставок линз J&J в Россию
Другие страны, помимо США, не планируют прекращать поставки контактных линз в Россию, при этом на российских предприятиях есть свободные мощности по... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T13:55
2023-05-25T13:55
2023-05-25T15:23
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
протек
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Другие страны, помимо США, не планируют прекращать поставки контактных линз в Россию, при этом на российских предприятиях есть свободные мощности по производству интраокулярных линз, позволяющие полностью закрыть потребности РФ, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.Ранее в четверг в пресс-службе фармкомпании "Протек", которая является официальным дистрибьютором, РИА Новости сообщили, что американская компания Johnson & Johnson (J&J), крупнейший в мире производитель товаров для здоровья, предупредила партнеров в России о приостановке импорта контактных линз в страну."Заметим, что в случае прекращения поставок контактных линз Минпромторг России оперативно рассмотрит вопрос включения продукции прекративших поставки брендов в перечень параллельного импорта... По оперативной информации, ряд других стран не планирует прекращение поставок", - говорится в сообщении."Важно, что на российских предприятиях есть свободные мощности по производству интраокулярных линз (ИОЛ, "искусственный хрусталик" - именно их преимущественно закупают государственные медицинские организации), которые позволят полностью закрыть потребность РФ", - добавляется в сообщении.Сообщается, что мягкие линзы в России на данный момент производят 7 организаций - "Окей Вижен Ритейл", "Фирма Конкор", "Светленз", "Оптимедсервис", "ОВТ", НИИ глазных болезней и "Линкон". Данный вид линз работает при таких заболеваниях, как близорукость, дальнозоркость, астигматизм, пресбиопсия (возрастная дальнозоркость). При этом российские производители также поставляют свою продукцию на экспорт - например, "Фирма Конкор" экспортирует мягкие линзы в страны ближнего зарубежья.Производством жестких линз в России занимаются 4 компании - "Окей Вижен Ритейл", "Доктор Линз Техно", "Смарт Оптикс" и НИИ глазных болезней. Жесткие линзы в некоторых случаях могут быть намного эффективнее мягких линз - например, в случае сильной степени астигматизма или пресбиопсии. Также это единственный способ безоперационной коррекции зрения с помощью жестких ночных линз и профилактики прогрессирования близорукости.По данным министерства, за 2022 год объем производства контактных линз в стране увеличился примерно на 30% в натуральном выражении (по отношению к предыдущему году). Общий объем отгрузок контактных линз предприятиями на территории России увеличился на 33% в натуральном выражении по сравнению с 2021 годом.
https://ria.ru/20220421/linzy-1784663863.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, протек
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика, Протек
Минпромторг ответил на сообщение о приостановке поставок линз J&J в Россию
Минпромторг: в России есть мощности, позволяющие закрыть потребности населения в линзах
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Другие страны, помимо США, не планируют прекращать поставки контактных линз в Россию, при этом на российских предприятиях есть свободные мощности по производству интраокулярных линз, позволяющие полностью закрыть потребности РФ, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.
Ранее в четверг в пресс-службе фармкомпании "Протек
", которая является официальным дистрибьютором, РИА Новости сообщили, что американская компания Johnson & Johnson (J&J), крупнейший в мире производитель товаров для здоровья, предупредила партнеров в России о приостановке импорта контактных линз в страну.
"Заметим, что в случае прекращения поставок контактных линз Минпромторг России оперативно рассмотрит вопрос включения продукции прекративших поставки брендов в перечень параллельного импорта... По оперативной информации, ряд других стран не планирует прекращение поставок", - говорится в сообщении.
"Важно, что на российских предприятиях есть свободные мощности по производству интраокулярных линз (ИОЛ, "искусственный хрусталик" - именно их преимущественно закупают государственные медицинские организации), которые позволят полностью закрыть потребность РФ", - добавляется в сообщении.
Сообщается, что мягкие линзы в России на данный момент производят 7 организаций - "Окей Вижен Ритейл", "Фирма Конкор", "Светленз", "Оптимедсервис", "ОВТ", НИИ глазных болезней и "Линкон". Данный вид линз работает при таких заболеваниях, как близорукость, дальнозоркость, астигматизм, пресбиопсия (возрастная дальнозоркость). При этом российские производители также поставляют свою продукцию на экспорт - например, "Фирма Конкор" экспортирует мягкие линзы в страны ближнего зарубежья.
Производством жестких линз в России занимаются 4 компании - "Окей Вижен Ритейл", "Доктор Линз Техно", "Смарт Оптикс" и НИИ глазных болезней. Жесткие линзы в некоторых случаях могут быть намного эффективнее мягких линз - например, в случае сильной степени астигматизма или пресбиопсии. Также это единственный способ безоперационной коррекции зрения с помощью жестких ночных линз и профилактики прогрессирования близорукости.
По данным министерства, за 2022 год объем производства контактных линз в стране увеличился примерно на 30% в натуральном выражении (по отношению к предыдущему году). Общий объем отгрузок контактных линз предприятиями на территории России увеличился на 33% в натуральном выражении по сравнению с 2021 годом.
В России выросли цены на импортные контактные линзы