https://ria.ru/20230525/jj-1874084704.html

Минпромторг ответил на сообщение о приостановке поставок линз J&J в Россию

Минпромторг ответил на сообщение о приостановке поставок линз J&J в Россию - РИА Новости, 25.05.2023

Минпромторг ответил на сообщение о приостановке поставок линз J&J в Россию

Другие страны, помимо США, не планируют прекращать поставки контактных линз в Россию, при этом на российских предприятиях есть свободные мощности по... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T13:55

2023-05-25T13:55

2023-05-25T15:23

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

протек

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Другие страны, помимо США, не планируют прекращать поставки контактных линз в Россию, при этом на российских предприятиях есть свободные мощности по производству интраокулярных линз, позволяющие полностью закрыть потребности РФ, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.Ранее в четверг в пресс-службе фармкомпании "Протек", которая является официальным дистрибьютором, РИА Новости сообщили, что американская компания Johnson & Johnson (J&J), крупнейший в мире производитель товаров для здоровья, предупредила партнеров в России о приостановке импорта контактных линз в страну."Заметим, что в случае прекращения поставок контактных линз Минпромторг России оперативно рассмотрит вопрос включения продукции прекративших поставки брендов в перечень параллельного импорта... По оперативной информации, ряд других стран не планирует прекращение поставок", - говорится в сообщении."Важно, что на российских предприятиях есть свободные мощности по производству интраокулярных линз (ИОЛ, "искусственный хрусталик" - именно их преимущественно закупают государственные медицинские организации), которые позволят полностью закрыть потребность РФ", - добавляется в сообщении.Сообщается, что мягкие линзы в России на данный момент производят 7 организаций - "Окей Вижен Ритейл", "Фирма Конкор", "Светленз", "Оптимедсервис", "ОВТ", НИИ глазных болезней и "Линкон". Данный вид линз работает при таких заболеваниях, как близорукость, дальнозоркость, астигматизм, пресбиопсия (возрастная дальнозоркость). При этом российские производители также поставляют свою продукцию на экспорт - например, "Фирма Конкор" экспортирует мягкие линзы в страны ближнего зарубежья.Производством жестких линз в России занимаются 4 компании - "Окей Вижен Ритейл", "Доктор Линз Техно", "Смарт Оптикс" и НИИ глазных болезней. Жесткие линзы в некоторых случаях могут быть намного эффективнее мягких линз - например, в случае сильной степени астигматизма или пресбиопсии. Также это единственный способ безоперационной коррекции зрения с помощью жестких ночных линз и профилактики прогрессирования близорукости.По данным министерства, за 2022 год объем производства контактных линз в стране увеличился примерно на 30% в натуральном выражении (по отношению к предыдущему году). Общий объем отгрузок контактных линз предприятиями на территории России увеличился на 33% в натуральном выражении по сравнению с 2021 годом.

https://ria.ru/20220421/linzy-1784663863.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, протек