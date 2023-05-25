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Украинским пилотам дадут возможность тренироваться на шведских истребителях - РИА Новости, 25.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:50 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/istrebiteli-1874122412.html
Украинским пилотам дадут возможность тренироваться на шведских истребителях
Украинским пилотам дадут возможность тренироваться на шведских истребителях - РИА Новости, 25.05.2023
Украинским пилотам дадут возможность тренироваться на шведских истребителях
Украинским пилотам предоставят возможность совершать тренировочные полеты на шведских истребителях JAS Gripen, украинским военнослужащим разрешат обучение на... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T15:50
2023-05-25T15:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
швеция
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Украинским пилотам предоставят возможность совершать тренировочные полеты на шведских истребителях JAS Gripen, украинским военнослужащим разрешат обучение на специальных тренажерах, заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон. "Речь идет об ориентационном обучении... Это дает Украине основу для принятия будущих решений по оснащению своей обороны. Они инвестируют в укрепление своих способностей в долгосрочной перспективе", - заявил Йонсон телеканалу TV4. Министр обороны Швеции при этом подчеркнул, что самолеты JAS Gripen нужны для "собственной национальной обороны" и на данный момент "предоставление каких-либо самолетов Украине не актуально". Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывал передать Киеву истребители F-16, чтобы не подпускать российские корабли и самолеты к зерновому коридору в Черном море. Президент США Джо Байден на саммите G7 в Японии объявил о намерении союзников начать подготовку украинских летчиков к пилотированию американских F-16 и иных истребителей четвертого поколения западного производства. Как сообщали в Вашингтоне, пока не принято решение о том, кто и где будет обучать пилотов, но ожидается, что местом тренировок будет одна из европейских стран. Обучение начнется "в ближайшие недели или месяцы", сообщал Белый дом. По мере обучения будет принято решение о том, кто и в каком количестве передаст Украине истребители. Поставки планируются на долгосрочную перспективу, а не к ближайшим операциям Киева, сообщал Белый дом. Россия называет возможные поставки F-16 очередным этапом эскалации и предупреждает, что техника станет законной целью для российских сил.
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
https://ria.ru/20230524/ukraina-1873950025.html
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в мире, украина, швеция, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Швеция, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинским пилотам дадут возможность тренироваться на шведских истребителях

Минобороны Швеции разрешит украинским пилотам тренироваться на истребителях Gripen

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Lee OsberryШведские истребители Gripen
Шведские истребители Gripen - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Lee Osberry
Шведские истребители Gripen. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Украинским пилотам предоставят возможность совершать тренировочные полеты на шведских истребителях JAS Gripen, украинским военнослужащим разрешат обучение на специальных тренажерах, заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.
"Речь идет об ориентационном обучении... Это дает Украине основу для принятия будущих решений по оснащению своей обороны. Они инвестируют в укрепление своих способностей в долгосрочной перспективе", - заявил Йонсон телеканалу TV4. Министр обороны Швеции при этом подчеркнул, что самолеты JAS Gripen нужны для "собственной национальной обороны" и на данный момент "предоставление каких-либо самолетов Украине не актуально".
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Украинский генерал заявил, что Киев потерял лучших пилотов в ожидании F-16
20 марта, 04:33
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывал передать Киеву истребители F-16, чтобы не подпускать российские корабли и самолеты к зерновому коридору в Черном море.
Президент США Джо Байден на саммите G7 в Японии объявил о намерении союзников начать подготовку украинских летчиков к пилотированию американских F-16 и иных истребителей четвертого поколения западного производства. Как сообщали в Вашингтоне, пока не принято решение о том, кто и где будет обучать пилотов, но ожидается, что местом тренировок будет одна из европейских стран. Обучение начнется "в ближайшие недели или месяцы", сообщал Белый дом. По мере обучения будет принято решение о том, кто и в каком количестве передаст Украине истребители. Поставки планируются на долгосрочную перспективу, а не к ближайшим операциям Киева, сообщал Белый дом.
Россия называет возможные поставки F-16 очередным этапом эскалации и предупреждает, что техника станет законной целью для российских сил.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
СМИ: Запад отправит Зеленскому F-16 c изъяном
24 мая, 19:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаШвецияВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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