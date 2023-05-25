https://ria.ru/20230525/istrebiteli-1874122412.html
Украинским пилотам дадут возможность тренироваться на шведских истребителях
Украинским пилотам дадут возможность тренироваться на шведских истребителях - РИА Новости, 25.05.2023
Украинским пилотам дадут возможность тренироваться на шведских истребителях
Украинским пилотам предоставят возможность совершать тренировочные полеты на шведских истребителях JAS Gripen, украинским военнослужащим разрешат обучение на... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T15:50
2023-05-25T15:50
2023-05-25T15:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
швеция
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Украинским пилотам предоставят возможность совершать тренировочные полеты на шведских истребителях JAS Gripen, украинским военнослужащим разрешат обучение на специальных тренажерах, заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон. "Речь идет об ориентационном обучении... Это дает Украине основу для принятия будущих решений по оснащению своей обороны. Они инвестируют в укрепление своих способностей в долгосрочной перспективе", - заявил Йонсон телеканалу TV4. Министр обороны Швеции при этом подчеркнул, что самолеты JAS Gripen нужны для "собственной национальной обороны" и на данный момент "предоставление каких-либо самолетов Украине не актуально". Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывал передать Киеву истребители F-16, чтобы не подпускать российские корабли и самолеты к зерновому коридору в Черном море. Президент США Джо Байден на саммите G7 в Японии объявил о намерении союзников начать подготовку украинских летчиков к пилотированию американских F-16 и иных истребителей четвертого поколения западного производства. Как сообщали в Вашингтоне, пока не принято решение о том, кто и где будет обучать пилотов, но ожидается, что местом тренировок будет одна из европейских стран. Обучение начнется "в ближайшие недели или месяцы", сообщал Белый дом. По мере обучения будет принято решение о том, кто и в каком количестве передаст Украине истребители. Поставки планируются на долгосрочную перспективу, а не к ближайшим операциям Киева, сообщал Белый дом. Россия называет возможные поставки F-16 очередным этапом эскалации и предупреждает, что техника станет законной целью для российских сил.
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
https://ria.ru/20230524/ukraina-1873950025.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Швеция, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинским пилотам дадут возможность тренироваться на шведских истребителях
Минобороны Швеции разрешит украинским пилотам тренироваться на истребителях Gripen