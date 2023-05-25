https://ria.ru/20230525/initsiativy-1874049313.html

В Киеве назвали условия обсуждения мирных инициатив

В Киеве назвали условия обсуждения мирных инициатив - РИА Новости, 25.05.2023

В Киеве назвали условия обсуждения мирных инициатив

Киев готов обсуждать мирные инициативы только в том случае, если они не предусматривают территориальных уступок и замораживание конфликта, заявил министр... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T11:59

2023-05-25T11:59

2023-05-25T11:59

специальная военная операция на украине

в мире

украина

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Киев готов обсуждать мирные инициативы только в том случае, если они не предусматривают территориальных уступок и замораживание конфликта, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в обращении по случаю Дня Африки. Ранее генеральный директор МИД ЮАР Зейн Дангор заявлял, что президент ЮАР Сирил Рамафоса и лидеры еще пяти африканских стран в начале июня посетят Москву и Киев в рамках мирной инициативы. Основатель Браззавильского фонда и инициатор миссии Жан-Ив Оливье ранее рассказал РИА Новости, что главной целью миссии африканских стран по Украине является инициация и помощь в налаживании диалога между двумя странами, отметив, что переговоры по линии миссии африканских стран будут проводиться без предварительных условий, а сама миссия является первой в своём роде, которую согласились принять и президент РФ Владимир Путин, и Владимир Зеленский. "Мы открыты к обсуждению любых мирных инициатив, если они уважают два принципа: не предусматривают территориальных уступок и не ведут к замораживанию конфликта вместо мира", - говорится в обращении министра по случаю Дня Африки и 60-ой годовщины с момента основания Организации африканского единства, которая в 2002 году была переименована в Африканский союз. По словам Кулебы, Украина имеет свою "формулу мира", которая должна стать основой любых мирных усилий. Министр пригласил африканские страны присоединиться к ее реализации. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230524/svo-1873663643.html

https://ria.ru/20230524/evropa-1873621075.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, дмитрий кулеба