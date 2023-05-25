https://ria.ru/20230525/indoneziya-1874084259.html

Посол рассказал, что мешает возобновлению авиасообщения с Индонезией

Посол рассказал, что мешает возобновлению авиасообщения с Индонезией - РИА Новости, 25.05.2023

Посол рассказал, что мешает возобновлению авиасообщения с Индонезией

Есть ряд технических вопросов, которые нужно урегулировать перед возобновлением прямого авиасообщения между Россией и Индонезией, заявил РИА Новости посол... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T14:29

2023-05-25T14:29

2023-05-25T14:29

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Есть ряд технических вопросов, которые нужно урегулировать перед возобновлением прямого авиасообщения между Россией и Индонезией, заявил РИА Новости посол страны в Москве Хосе Антонио Морато Таварес. "Есть небольшие технические вопросы, которые нужно урегулировать перед тем, как авиасообщение может быть возобновлено. Я пока не могу сказать, когда это случится, это связано с транспортом. У меня нет подробностей", – сказал он в беседе с агентством в кулуарах Евразийского экономического форума. Ранее посол сообщал, что Индонезия надеется на запуск прямых рейсов из Москвы в Джакарту и на Бали будут запущены до начала лета 2023 года. В начале октября директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев заявлял РИА Новости, что Россия прорабатывает вопрос о возобновлении прямого авиасообщения с Вьетнамом, Индонезией, Мьянмой и Таиландом. По его словам, скорейшему достижению соответствующих договоренностей препятствуют санкции, введенные западными странами в отношении России после начала специальной операции на Украине. РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.

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новости - туризм, индонезия, россия, вьетнам, туризм, куда можно лететь, отдых на море