https://ria.ru/20230525/indoneziya-1874084259.html
Посол рассказал, что мешает возобновлению авиасообщения с Индонезией
Посол рассказал, что мешает возобновлению авиасообщения с Индонезией - РИА Новости, 25.05.2023
Посол рассказал, что мешает возобновлению авиасообщения с Индонезией
Есть ряд технических вопросов, которые нужно урегулировать перед возобновлением прямого авиасообщения между Россией и Индонезией, заявил РИА Новости посол... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T14:29
2023-05-25T14:29
2023-05-25T14:29
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Есть ряд технических вопросов, которые нужно урегулировать перед возобновлением прямого авиасообщения между Россией и Индонезией, заявил РИА Новости посол страны в Москве Хосе Антонио Морато Таварес. "Есть небольшие технические вопросы, которые нужно урегулировать перед тем, как авиасообщение может быть возобновлено. Я пока не могу сказать, когда это случится, это связано с транспортом. У меня нет подробностей", – сказал он в беседе с агентством в кулуарах Евразийского экономического форума. Ранее посол сообщал, что Индонезия надеется на запуск прямых рейсов из Москвы в Джакарту и на Бали будут запущены до начала лета 2023 года. В начале октября директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев заявлял РИА Новости, что Россия прорабатывает вопрос о возобновлении прямого авиасообщения с Вьетнамом, Индонезией, Мьянмой и Таиландом. По его словам, скорейшему достижению соответствующих договоренностей препятствуют санкции, введенные западными странами в отношении России после начала специальной операции на Украине. РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.
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новости - туризм, индонезия, россия, вьетнам, туризм, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Индонезия, Россия, Вьетнам, Туризм, куда можно лететь, Отдых на море
Посол рассказал, что мешает возобновлению авиасообщения с Индонезией
Посол Индонезии: надо решить ряд вопросов перед возобновлением авиасообщения с Россией
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Есть ряд технических вопросов, которые нужно урегулировать перед возобновлением прямого авиасообщения между Россией и Индонезией, заявил РИА Новости посол страны в Москве Хосе Антонио Морато Таварес.
"Есть небольшие технические вопросы, которые нужно урегулировать перед тем, как авиасообщение может быть возобновлено. Я пока не могу сказать, когда это случится, это связано с транспортом. У меня нет подробностей", – сказал он в беседе с агентством в кулуарах Евразийского экономического форума.
Ранее посол сообщал, что Индонезия надеется на запуск прямых рейсов из Москвы в Джакарту и на Бали будут запущены до начала лета 2023 года.
В начале октября директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев заявлял РИА Новости, что Россия
прорабатывает вопрос о возобновлении прямого авиасообщения с Вьетнамом
, Индонезией, Мьянмой
и Таиландом
. По его словам, скорейшему достижению соответствующих договоренностей препятствуют санкции, введенные западными странами в отношении России после начала специальной операции на Украине
.
РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.
Росавиация выдала новые допуски на полеты на Занзибар, Бали и во Вьетнам