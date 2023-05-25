Рейтинг@Mail.ru
Российские артиллеристы под Херсоном уничтожили гаубицу "Гвоздика" ВСУ - РИА Новости, 25.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:01 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/gaubitsa-1874030720.html
Российские артиллеристы под Херсоном уничтожили гаубицу "Гвоздика" ВСУ
Российские артиллеристы под Херсоном уничтожили гаубицу "Гвоздика" ВСУ - РИА Новости, 25.05.2023
Российские артиллеристы под Херсоном уничтожили гаубицу "Гвоздика" ВСУ
Российские артиллеристы ночью уничтожили под Херсоном 120-миллиметровый миномет и самоходную гаубицу "Гвоздика" вместе с экипажем и боекомплектом, сообщил РИА... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T11:01
2023-05-25T11:01
специальная военная операция на украине
херсон
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783482195_275:320:3072:1893_1920x0_80_0_0_f34d98f10fcf60a3e85bb606fa88c725.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 25 мая- РИА Новости. Российские артиллеристы ночью уничтожили под Херсоном 120-миллиметровый миномет и самоходную гаубицу "Гвоздика" вместе с экипажем и боекомплектом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Ульяновка уничтожена САУ 2С1 "Гвоздика" с экипажем в количестве 5 человек и боекомплектом", - сказал собеседник агентства Также, по его словам, вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Садовое уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, потери ВСУ составили четыре человека погибшими и три ранеными.
https://ria.ru/20230523/dnr-1873615760.html
херсон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783482195_772:323:3072:2048_1920x0_80_0_0_6f9c29fdcb9a0c8b9881da263920d1c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсон, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские артиллеристы под Херсоном уничтожили гаубицу "Гвоздика" ВСУ

Российские артиллеристы под Херсоном уничтожили украинскую гаубицу "Гвоздика" с экипажем

© РИА Новости / Михаил Андроник | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" НМ ДНР
Самоходная артиллерийская установка 2С1 Гвоздика НМ ДНР - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Михаил Андроник
Перейти в медиабанк
Самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" НМ ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 25 мая- РИА Новости. Российские артиллеристы ночью уничтожили под Херсоном 120-миллиметровый миномет и самоходную гаубицу "Гвоздика" вместе с экипажем и боекомплектом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Ульяновка уничтожена САУ 2С1 "Гвоздика" с экипажем в количестве 5 человек и боекомплектом", - сказал собеседник агентства
Также, по его словам, вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Садовое уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, потери ВСУ составили четыре человека погибшими и три ранеными.
Самоходная артиллерийская установка Мста-С на боевой позиции в южном секторе спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
В ДНР уничтожили два склада горючего и пункт управления ВСУ
23 мая, 14:17
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала