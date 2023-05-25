https://ria.ru/20230525/gaubitsa-1874030720.html
Российские артиллеристы под Херсоном уничтожили гаубицу "Гвоздика" ВСУ
Российские артиллеристы под Херсоном уничтожили гаубицу "Гвоздика" ВСУ - РИА Новости, 25.05.2023
Российские артиллеристы под Херсоном уничтожили гаубицу "Гвоздика" ВСУ
Российские артиллеристы ночью уничтожили под Херсоном 120-миллиметровый миномет и самоходную гаубицу "Гвоздика" вместе с экипажем и боекомплектом, сообщил РИА... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T11:01
2023-05-25T11:01
2023-05-25T11:01
специальная военная операция на украине
херсон
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783482195_275:320:3072:1893_1920x0_80_0_0_f34d98f10fcf60a3e85bb606fa88c725.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 25 мая- РИА Новости. Российские артиллеристы ночью уничтожили под Херсоном 120-миллиметровый миномет и самоходную гаубицу "Гвоздика" вместе с экипажем и боекомплектом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Ульяновка уничтожена САУ 2С1 "Гвоздика" с экипажем в количестве 5 человек и боекомплектом", - сказал собеседник агентства Также, по его словам, вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Садовое уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, потери ВСУ составили четыре человека погибшими и три ранеными.
https://ria.ru/20230523/dnr-1873615760.html
херсон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783482195_772:323:3072:2048_1920x0_80_0_0_6f9c29fdcb9a0c8b9881da263920d1c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские артиллеристы под Херсоном уничтожили гаубицу "Гвоздика" ВСУ
Российские артиллеристы под Херсоном уничтожили украинскую гаубицу "Гвоздика" с экипажем