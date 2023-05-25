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СМИ: в ВСУ неудачно попытались опровергнуть сообщение о ранении Залужного - РИА Новости, 25.05.2023
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02:05 25.05.2023 (обновлено: 03:44 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/fotografiya-1873980785.html
СМИ: в ВСУ неудачно попытались опровергнуть сообщение о ранении Залужного
СМИ: в ВСУ неудачно попытались опровергнуть сообщение о ранении Залужного - РИА Новости, 25.05.2023
СМИ: в ВСУ неудачно попытались опровергнуть сообщение о ранении Залужного
Советница командования Сухопутных войск Украины Алена Шевцова попыталась выдать старое фото с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным за свежее, передает RT. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T02:05
2023-05-25T03:44
в мире
украина
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Советница командования Сухопутных войск Украины Алена Шевцова попыталась выдать старое фото с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным за свежее, передает RT.В четверг она опубликовала фотографию с Залужным и сообщила, что передала ему подарок.Пользователи Сети обратили внимание, что 2 мая девушка уже размещала фотографию с главкомом ВСУ — в той же одежде и со схожим фоном. После негативных комментариев подписчиков она удалила старый пост в Facebook*, но оставила его в Instagram*.Представитель российских силовых структур ранее сообщил, что Залужный, переставший в последнее время появляться на публике, получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате нанесенного в начале мая ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское Херсонской области.По словам директора СВР Сергея Нарышкина, российская сторона получает информацию о состоянии здоровья главнокомандующего Вооруженными силами Украины, но нет гарантий ее достоверности.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230524/zaluzhnyy-1873963518.html
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в мире, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
СМИ: в ВСУ неудачно попытались опровергнуть сообщение о ранении Залужного

RT: советница командования ВСУ Шевцова попыталась выдать старое фото Залужного за свежее

© Фото из официального аккаунта Алены Шевцовой в социальной сетиФотография с Валерием Залужным
Фотография с Валерием Залужным
© Фото из официального аккаунта Алены Шевцовой в социальной сети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Советница командования Сухопутных войск Украины Алена Шевцова попыталась выдать старое фото с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным за свежее, передает RT.
В четверг она опубликовала фотографию с Залужным и сообщила, что передала ему подарок.
Пользователи Сети обратили внимание, что 2 мая девушка уже размещала фотографию с главкомом ВСУ — в той же одежде и со схожим фоном. После негативных комментариев подписчиков она удалила старый пост в Facebook*, но оставила его в Instagram*.
© Фото из официального аккаунта Алены Шевцовой в социальной сетиФотография с Валерием Залужным, размещенная 2 мая
Фотография с Валерием Залужным, размещенная 2 мая
© Фото из официального аккаунта Алены Шевцовой в социальной сети
Фотография с Валерием Залужным, размещенная 2 мая
Представитель российских силовых структур ранее сообщил, что Залужный, переставший в последнее время появляться на публике, получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате нанесенного в начале мая ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское Херсонской области.
По словам директора СВР Сергея Нарышкина, российская сторона получает информацию о состоянии здоровья главнокомандующего Вооруженными силами Украины, но нет гарантий ее достоверности.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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