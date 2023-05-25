https://ria.ru/20230525/fotografiya-1873980785.html

СМИ: в ВСУ неудачно попытались опровергнуть сообщение о ранении Залужного

СМИ: в ВСУ неудачно попытались опровергнуть сообщение о ранении Залужного - РИА Новости, 25.05.2023

СМИ: в ВСУ неудачно попытались опровергнуть сообщение о ранении Залужного

Советница командования Сухопутных войск Украины Алена Шевцова попыталась выдать старое фото с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным за свежее, передает RT. РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T02:05

2023-05-25T02:05

2023-05-25T03:44

в мире

украина

валерий залужный

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1873980260_0:64:756:489_1920x0_80_0_0_69eee77cf7d804afeea8310c7c416c36.png

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Советница командования Сухопутных войск Украины Алена Шевцова попыталась выдать старое фото с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным за свежее, передает RT.В четверг она опубликовала фотографию с Залужным и сообщила, что передала ему подарок.Пользователи Сети обратили внимание, что 2 мая девушка уже размещала фотографию с главкомом ВСУ — в той же одежде и со схожим фоном. После негативных комментариев подписчиков она удалила старый пост в Facebook*, но оставила его в Instagram*.Представитель российских силовых структур ранее сообщил, что Залужный, переставший в последнее время появляться на публике, получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате нанесенного в начале мая ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское Херсонской области.По словам директора СВР Сергея Нарышкина, российская сторона получает информацию о состоянии здоровья главнокомандующего Вооруженными силами Украины, но нет гарантий ее достоверности.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230524/zaluzhnyy-1873963518.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины