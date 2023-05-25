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Эксперты составили список самых интересных экскурсионных туров по России - РИА Новости, 25.05.2023
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Туризм
 
13:06 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/ekskursii-1874068659.html
Эксперты составили список самых интересных экскурсионных туров по России
Эксперты составили список самых интересных экскурсионных туров по России - РИА Новости, 25.05.2023
Эксперты составили список самых интересных экскурсионных туров по России
Составлен рейтинг самых интересных экскурсионных туров по России, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T13:06
2023-05-25T13:06
туризм
новости - туризм
россия
елец
липецк
ассоциация туроператоров россии (атор)
ржд
отдых в россии
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Составлен рейтинг самых интересных экскурсионных туров по России, сообщает АТОР.“Мы никак не ограничивали выбор: ни по географии, ни по продолжительности, ни по стоимости”, – объясняют авторы материала. Они отмечают, что экскурсионные туры по России составляют в среднем не более 10 процентов продаж.В компании "РЖД Тур" отметили железнодорожный круиз "Вкус эпохи" с посещением Ельца, Лебедяни, Липецка и остановки на станции Лев Толстой. Туристам предстоит знакомство с живописными видами русского лесостепья, аутентичной атмосферой дворянских усадеб и провинциальным очарованием малых городов.В "Интуристе" зовут в Дагестан, но считают, что одним из самых полезных будет экскурсионный тур, который позволит получение новых знаний совместить с пляжами Каспия.Также на Кавказ, но в Сочи, зовет "Мантера Тревел". Знакомиться с окрестностями предлагается в рамках VIP-джиппинга.В "Мастерской Путешествий" приглашают туристов в буддистский регион – в Калмыкию, в тур "К золотой обители Будды" на четыре дня без учета времени на дорогу. Путешественникам обещают поющие барханы и горящую воду, буддизм и шахматы, верблюдов, радушие и самобытность.Уставшим от индустриальных пейзажей предлагается зеленый Алтай с Национальным туроператором АЛЕАН. Семидневный тур позволяет познакомиться с Горным Алтаем и республикой Алтай. Есть как природные достопримечательности (Катунь, Телецкое озеро, водопады Корбу и Чедор и поездка в Белокуриху), так и знакомство с жизнью и бытом местного населения (посещение пасек, местных деревень и национальных музеев).Из самых "экзотических" своих программ туроператор "ВодоходЪ" отметил круиз "Енисейская экспедиция". Сам по себе уникальный маршрут стал еще более разнообразным благодаря возможностям теплохода "Максим Горький".
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новости - туризм, россия, елец, липецк, ассоциация туроператоров россии (атор), ржд, отдых в россии, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Елец, Липецк, Ассоциация туроператоров России (АТОР), РЖД, отдых в России, Туризм
Эксперты составили список самых интересных экскурсионных туров по России

Туроператоры по просьбе АТОР назвали самые интересные экскурсионные поездки по России

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТуристическая группа на одной из вершин возле бухты Тихая на Сахалине
Туристическая группа на одной из вершин возле бухты Тихая на Сахалине - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Составлен рейтинг самых интересных экскурсионных туров по России, сообщает АТОР.
“Мы никак не ограничивали выбор: ни по географии, ни по продолжительности, ни по стоимости”, – объясняют авторы материала. Они отмечают, что экскурсионные туры по России составляют в среднем не более 10 процентов продаж.
В компании "РЖД Тур" отметили железнодорожный круиз "Вкус эпохи" с посещением Ельца, Лебедяни, Липецка и остановки на станции Лев Толстой. Туристам предстоит знакомство с живописными видами русского лесостепья, аутентичной атмосферой дворянских усадеб и провинциальным очарованием малых городов.
В "Интуристе" зовут в Дагестан, но считают, что одним из самых полезных будет экскурсионный тур, который позволит получение новых знаний совместить с пляжами Каспия.
Также на Кавказ, но в Сочи, зовет "Мантера Тревел". Знакомиться с окрестностями предлагается в рамках VIP-джиппинга.
В "Мастерской Путешествий" приглашают туристов в буддистский регион – в Калмыкию, в тур "К золотой обители Будды" на четыре дня без учета времени на дорогу. Путешественникам обещают поющие барханы и горящую воду, буддизм и шахматы, верблюдов, радушие и самобытность.
Уставшим от индустриальных пейзажей предлагается зеленый Алтай с Национальным туроператором АЛЕАН. Семидневный тур позволяет познакомиться с Горным Алтаем и республикой Алтай. Есть как природные достопримечательности (Катунь, Телецкое озеро, водопады Корбу и Чедор и поездка в Белокуриху), так и знакомство с жизнью и бытом местного населения (посещение пасек, местных деревень и национальных музеев).
Из самых "экзотических" своих программ туроператор "ВодоходЪ" отметил круиз "Енисейская экспедиция". Сам по себе уникальный маршрут стал еще более разнообразным благодаря возможностям теплохода "Максим Горький".
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Самые красивые деревни России: чему удивляются и местные, и иностранцы
12 мая, 08:00
 
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