https://ria.ru/20230525/ekonomika-1874079689.html
Глава Алтайского края рассказал о росте валового регионального продукта
Глава Алтайского края рассказал о росте валового регионального продукта - РИА Новости, 25.05.2023
Глава Алтайского края рассказал о росте валового регионального продукта
Валовой региональный продукт Алтайского края достиг почти 1 триллиона рублей по итогам 2022 года, заявил губернатор Виктор Томенко во время отчета о... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T13:39
2023-05-25T13:39
2023-05-25T13:39
алтайский край
экономика
алтайский край
виктор томенко
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БАРНАУЛ, 25 мая - РИА Новости. Валовой региональный продукт Алтайского края достиг почти 1 триллиона рублей по итогам 2022 года, заявил губернатор Виктор Томенко во время отчета о деятельности правительства региона. "В прошлом году валовой региональный продукт Алтайского края достиг почти 1 триллиона рублей. Это в 1,8 раза больше, чем было в базовом, 2017 году. Об этом глава региона (Виктор Томенко - ред.) заявил в ходе отчета о деятельности правительства края на сессии АКЗС", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. По словам Томенко, финансовые возможности региона значительно выросли. Расходы консолидированного бюджета Алтайского края в 2022 году составили без малого 200 миллиардов рублей - в два раза больше, чем пять лет назад. "Общий объем инвестиций увеличился с 88 миллиардов в 2017-м до 146 миллиардов рублей в этом году - почти двукратный рост. Оборонно-промышленный комплекс, транспортное и сельхозмашиностроение за год выросли на треть по объемам производства. Серьезно развивается текстильная отрасль, производство лекарств", - отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20230525/zavody-1874079114.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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экономика, алтайский край, виктор томенко
Алтайский край, Экономика, Алтайский край, Виктор Томенко
Глава Алтайского края рассказал о росте валового регионального продукта
Глава Алтайского края Томенко: валовой региональный продукт достиг почти триллиона рублей
БАРНАУЛ, 25 мая - РИА Новости. Валовой региональный продукт Алтайского края достиг почти 1 триллиона рублей по итогам 2022 года, заявил губернатор Виктор Томенко во время отчета о деятельности правительства региона.
"В прошлом году валовой региональный продукт Алтайского края достиг почти 1 триллиона рублей. Это в 1,8 раза больше, чем было в базовом, 2017 году. Об этом глава региона (Виктор Томенко - ред.) заявил в ходе отчета о деятельности правительства края на сессии АКЗС", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
В Алтайском крае построят три крупных завода до конца года
По словам Томенко, финансовые возможности региона значительно выросли. Расходы консолидированного бюджета Алтайского края в 2022 году составили без малого 200 миллиардов рублей - в два раза больше, чем пять лет назад.
"Общий объем инвестиций увеличился с 88 миллиардов в 2017-м до 146 миллиардов рублей в этом году - почти двукратный рост. Оборонно-промышленный комплекс, транспортное и сельхозмашиностроение за год выросли на треть по объемам производства. Серьезно развивается текстильная отрасль, производство лекарств", - отмечает пресс-служба.
За пять лет на дороги Алтайского края направили 75 миллиардов рублей