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Экономика России прошла "дно" в ноябре 2022 года, заявили в Сбербанке - РИА Новости, 25.05.2023
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12:13 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/ekonomika-1874054097.html
Экономика России прошла "дно" в ноябре 2022 года, заявили в Сбербанке
Экономика России прошла "дно" в ноябре 2022 года, заявили в Сбербанке - РИА Новости, 25.05.2023
Экономика России прошла "дно" в ноябре 2022 года, заявили в Сбербанке
Российская экономика прошла "дно" в ноябре прошлого года, сейчас уже в целом восстанавливается, при этом хорошо себя чувствует малый и средний бизнес, заявил... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T12:13
2023-05-25T12:13
экономика
россия
сбербанк россии
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Российская экономика прошла "дно" в ноябре прошлого года, сейчас уже в целом восстанавливается, при этом хорошо себя чувствует малый и средний бизнес, заявил старший управляющий директор - главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. "Наш вывод состоит в том, что экономика прошла "дно" в ноябре 2022 года. С ноября начинается достаточно быстрое восстановление, некоторые показатели начали восстанавливаться раньше, некоторые, как обороты бизнеса, отстают", - сказал он, выступая на Всероссийской банковской конференции, организованной Ассоциацией банков России. Матовников отметил, что малый бизнес в России чувствует себя намного лучше крупного. "Если разделить наши компании на крупные и МСП, то именно крупные компании показывают отрицательные темпы роста. Компании МСП находятся в плюсе", - сказал он. Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. Изначально российские финансовые власти ожидали "жесткого" сценария: например, ЦБ в апреле прогнозировал обвал экономики на 8-10%, а Минэкономразвития - на 7,8%. Однако фактическое снижение экономической активности оказалось ниже ожиданий чиновников. По данным Росстата, ВВП РФ в 2022 году сократился на 2,1%. По итогам 2023 года Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ на 1,2%. Как ожидается, основной вклад в рост экономики обеспечит восстановление потребительского спроса. Банк России также ждет рост экономики страны в 2023 году - в диапазоне 0,5-2%.
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экономика, россия, сбербанк россии, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Сбербанк России, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Экономика России прошла "дно" в ноябре 2022 года, заявили в Сбербанке

Аналитик Сбербанка Матовников: экономика России прошла "дно" в ноябре 2022 года

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПосетитель кладет деньги на банковский счет в банкомате
Посетитель кладет деньги на банковский счет в банкомате - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Посетитель кладет деньги на банковский счет в банкомате. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Российская экономика прошла "дно" в ноябре прошлого года, сейчас уже в целом восстанавливается, при этом хорошо себя чувствует малый и средний бизнес, заявил старший управляющий директор - главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.
«
"Наш вывод состоит в том, что экономика прошла "дно" в ноябре 2022 года. С ноября начинается достаточно быстрое восстановление, некоторые показатели начали восстанавливаться раньше, некоторые, как обороты бизнеса, отстают", - сказал он, выступая на Всероссийской банковской конференции, организованной Ассоциацией банков России.
Матовников отметил, что малый бизнес в России чувствует себя намного лучше крупного. "Если разделить наши компании на крупные и МСП, то именно крупные компании показывают отрицательные темпы роста. Компании МСП находятся в плюсе", - сказал он.
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. Изначально российские финансовые власти ожидали "жесткого" сценария: например, ЦБ в апреле прогнозировал обвал экономики на 8-10%, а Минэкономразвития - на 7,8%. Однако фактическое снижение экономической активности оказалось ниже ожиданий чиновников. По данным Росстата, ВВП РФ в 2022 году сократился на 2,1%.
По итогам 2023 года Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ на 1,2%. Как ожидается, основной вклад в рост экономики обеспечит восстановление потребительского спроса. Банк России также ждет рост экономики страны в 2023 году - в диапазоне 0,5-2%.
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