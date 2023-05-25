https://ria.ru/20230525/ekonomika-1874054097.html

Экономика России прошла "дно" в ноябре 2022 года, заявили в Сбербанке

Экономика России прошла "дно" в ноябре 2022 года, заявили в Сбербанке - РИА Новости, 25.05.2023

Экономика России прошла "дно" в ноябре 2022 года, заявили в Сбербанке

Российская экономика прошла "дно" в ноябре прошлого года, сейчас уже в целом восстанавливается, при этом хорошо себя чувствует малый и средний бизнес, заявил... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T12:13

2023-05-25T12:13

2023-05-25T12:13

экономика

россия

сбербанк россии

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Российская экономика прошла "дно" в ноябре прошлого года, сейчас уже в целом восстанавливается, при этом хорошо себя чувствует малый и средний бизнес, заявил старший управляющий директор - главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. "Наш вывод состоит в том, что экономика прошла "дно" в ноябре 2022 года. С ноября начинается достаточно быстрое восстановление, некоторые показатели начали восстанавливаться раньше, некоторые, как обороты бизнеса, отстают", - сказал он, выступая на Всероссийской банковской конференции, организованной Ассоциацией банков России. Матовников отметил, что малый бизнес в России чувствует себя намного лучше крупного. "Если разделить наши компании на крупные и МСП, то именно крупные компании показывают отрицательные темпы роста. Компании МСП находятся в плюсе", - сказал он. Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. Изначально российские финансовые власти ожидали "жесткого" сценария: например, ЦБ в апреле прогнозировал обвал экономики на 8-10%, а Минэкономразвития - на 7,8%. Однако фактическое снижение экономической активности оказалось ниже ожиданий чиновников. По данным Росстата, ВВП РФ в 2022 году сократился на 2,1%. По итогам 2023 года Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ на 1,2%. Как ожидается, основной вклад в рост экономики обеспечит восстановление потребительского спроса. Банк России также ждет рост экономики страны в 2023 году - в диапазоне 0,5-2%.

https://ria.ru/20230524/valyuty-1873924107.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, сбербанк россии, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)