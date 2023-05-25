https://ria.ru/20230525/ekokurort-1874168114.html

Адыгея представит на выставке "Россия" в Москве макет экокурорта "Лагонаки"

Адыгея представит на выставке "Россия" в Москве макет экокурорта "Лагонаки" - РИА Новости, 25.05.2023

Адыгея представит на выставке "Россия" в Москве макет экокурорта "Лагонаки"

Адыгея представит на выставке "Россия", которая осенью пройдет на ВДНХ, макет экокурорта "Лагонаки", а также отраслевые инвестпроекты, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T18:25

2023-05-25T18:25

2023-05-25T18:26

республика адыгея

республика адыгея

мурат кумпилов

москва

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МАЙКОП, 25 мая – РИА Новости. Адыгея представит на выставке "Россия", которая осенью пройдет на ВДНХ, макет экокурорта "Лагонаки", а также отраслевые инвестпроекты, сообщает пресс-служба республиканского правительства.В Адыгее оргкомитет по подготовке к выставке "Россия" в четверг обсудил детали экспозиции, которую представит республика."Планируется установить интерактивные экраны, макет экокурорта "Лагонаки", экспонаты отраслевых проектов, ремесленные предметы, изделия народных промыслов, атрибуты национальной культуры и истории. Также будет отведено место для проведения мастер-классов, деловых переговоров. Акцентом экспозиции должен стать национальный колорит и эксклюзивные достижения республики", - говорится в сообщении.Далее оргкомитет продумает участие Адыгеи в деловой, культурной и других мероприятиях выставки."Участие в этом масштабном мероприятии – замечательная возможность для повышения инвестиционной привлекательности и узнаваемости региона. Поэтому мы должны максимально использовать данную площадку для презентации достижений, лучших практик и потенциала Адыгеи", – подытожил заседание оргкомитета глава Адыгеи Мурат Кумпилов.Выставка-форум "Россия" призвана продемонстрировать важнейшие достижения страны в различных отраслях, уникальный и яркий опыт регионов. Президент РФ Владимир Путин поручил провести международную выставку-форум в 2023-2024 годах в Москве на территории ВДНХ. Она откроется 4 ноября. Участие в мероприятии примут российские регионы, представители органов власти, общественные организации, госкорпорации, представители из других стран.

https://ria.ru/20230413/genichesk-1865108998.html

республика адыгея

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

республика адыгея, мурат кумпилов, москва