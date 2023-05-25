https://ria.ru/20230525/eaes-1874119151.html

Путин призвал обеспечить свободу передвижения на пространстве ЕАЭС

Путин призвал обеспечить свободу передвижения на пространстве ЕАЭС - РИА Новости, 25.05.2023

Путин призвал обеспечить свободу передвижения на пространстве ЕАЭС

Необходимо обеспечить свободу передвижения на пространстве ЕАЭС, чтобы люди, приезжая в другие государства объединения, чувствовали себя комфортно, как дома,... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T15:40

2023-05-25T15:40

2023-05-25T15:40

владимир путин

россия

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Необходимо обеспечить свободу передвижения на пространстве ЕАЭС, чтобы люди, приезжая в другие государства объединения, чувствовали себя комфортно, как дома, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. "Мы совместно будем стремиться, чтобы в рамках нашего объединения был достигнут одинаково высокий уровень развития... Надо сделать так, чтобы граждане всех пяти стран, приезжая в другое государство союза работать, учиться или вести бизнес, чувствовали себя комфортно как дома", - сказал Путин. По его словам, этого можно добиться поддерживая внутри ЕАЭС" реальную, стопроцентную свободу передвижения услуг, финансов и человеческого капитала", обеспечивать" сопряжение конкурентных преимуществ" государств-участников объединения.

https://ria.ru/20230525/agentstvo-1874114150.html

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владимир путин, россия, евразийский экономический союз