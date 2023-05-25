Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал обеспечить свободу передвижения на пространстве ЕАЭС - РИА Новости, 25.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/eaes-1874119151.html
Путин призвал обеспечить свободу передвижения на пространстве ЕАЭС
Путин призвал обеспечить свободу передвижения на пространстве ЕАЭС - РИА Новости, 25.05.2023
Путин призвал обеспечить свободу передвижения на пространстве ЕАЭС
Необходимо обеспечить свободу передвижения на пространстве ЕАЭС, чтобы люди, приезжая в другие государства объединения, чувствовали себя комфортно, как дома,... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T15:40
2023-05-25T15:40
владимир путин
россия
евразийский экономический союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874064915_0:210:3132:1973_1920x0_80_0_0_caeab8ee77bd5e0ea3a1417edf0764ed.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Необходимо обеспечить свободу передвижения на пространстве ЕАЭС, чтобы люди, приезжая в другие государства объединения, чувствовали себя комфортно, как дома, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. "Мы совместно будем стремиться, чтобы в рамках нашего объединения был достигнут одинаково высокий уровень развития... Надо сделать так, чтобы граждане всех пяти стран, приезжая в другое государство союза работать, учиться или вести бизнес, чувствовали себя комфортно как дома", - сказал Путин. По его словам, этого можно добиться поддерживая внутри ЕАЭС" реальную, стопроцентную свободу передвижения услуг, финансов и человеческого капитала", обеспечивать" сопряжение конкурентных преимуществ" государств-участников объединения.
https://ria.ru/20230525/agentstvo-1874114150.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874064915_484:0:3132:1986_1920x0_80_0_0_327a8e385249cc33cad0d00a623956d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, евразийский экономический союз
Владимир Путин, Россия, Евразийский экономический союз
Путин призвал обеспечить свободу передвижения на пространстве ЕАЭС

Путин заявил, что необходимо обеспечить свободу передвижения на пространстве ЕАЭС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЛидеры стран-участниц Евразийского экономического союза во время церемонии фотографирования
Лидеры стран-участниц Евразийского экономического союза во время церемонии фотографирования - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Лидеры стран-участниц Евразийского экономического союза во время церемонии фотографирования
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Необходимо обеспечить свободу передвижения на пространстве ЕАЭС, чтобы люди, приезжая в другие государства объединения, чувствовали себя комфортно, как дома, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
"Мы совместно будем стремиться, чтобы в рамках нашего объединения был достигнут одинаково высокий уровень развития... Надо сделать так, чтобы граждане всех пяти стран, приезжая в другое государство союза работать, учиться или вести бизнес, чувствовали себя комфортно как дома", - сказал Путин.
По его словам, этого можно добиться поддерживая внутри ЕАЭС" реальную, стопроцентную свободу передвижения услуг, финансов и человеческого капитала", обеспечивать" сопряжение конкурентных преимуществ" государств-участников объединения.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Путин предложил учредить Евразийское рейтинговое агентство
Вчера, 15:23
 
Владимир ПутинРоссияЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала