https://ria.ru/20230525/eaes-1874119151.html
Путин призвал обеспечить свободу передвижения на пространстве ЕАЭС
Путин призвал обеспечить свободу передвижения на пространстве ЕАЭС - РИА Новости, 25.05.2023
Путин призвал обеспечить свободу передвижения на пространстве ЕАЭС
Необходимо обеспечить свободу передвижения на пространстве ЕАЭС, чтобы люди, приезжая в другие государства объединения, чувствовали себя комфортно, как дома,... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T15:40
2023-05-25T15:40
2023-05-25T15:40
владимир путин
россия
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Необходимо обеспечить свободу передвижения на пространстве ЕАЭС, чтобы люди, приезжая в другие государства объединения, чувствовали себя комфортно, как дома, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. "Мы совместно будем стремиться, чтобы в рамках нашего объединения был достигнут одинаково высокий уровень развития... Надо сделать так, чтобы граждане всех пяти стран, приезжая в другое государство союза работать, учиться или вести бизнес, чувствовали себя комфортно как дома", - сказал Путин. По его словам, этого можно добиться поддерживая внутри ЕАЭС" реальную, стопроцентную свободу передвижения услуг, финансов и человеческого капитала", обеспечивать" сопряжение конкурентных преимуществ" государств-участников объединения.
https://ria.ru/20230525/agentstvo-1874114150.html
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владимир путин, россия, евразийский экономический союз
Владимир Путин, Россия, Евразийский экономический союз
Путин призвал обеспечить свободу передвижения на пространстве ЕАЭС
Путин заявил, что необходимо обеспечить свободу передвижения на пространстве ЕАЭС
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Необходимо обеспечить свободу передвижения на пространстве ЕАЭС, чтобы люди, приезжая в другие государства объединения, чувствовали себя комфортно, как дома, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
"Мы совместно будем стремиться, чтобы в рамках нашего объединения был достигнут одинаково высокий уровень развития... Надо сделать так, чтобы граждане всех пяти стран, приезжая в другое государство союза работать, учиться или вести бизнес, чувствовали себя комфортно как дома", - сказал Путин.
По его словам, этого можно добиться поддерживая внутри ЕАЭС" реальную, стопроцентную свободу передвижения услуг, финансов и человеческого капитала", обеспечивать" сопряжение конкурентных преимуществ" государств-участников объединения.
Путин предложил учредить Евразийское рейтинговое агентство