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В Первоуральске пьяный водитель врезался в остановку - РИА Новости, 25.05.2023
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13:06 25.05.2023 (обновлено: 13:21 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/dtp-1874069457.html
В Первоуральске пьяный водитель врезался в остановку
В Первоуральске пьяный водитель врезался в остановку - РИА Новости, 25.05.2023
В Первоуральске пьяный водитель врезался в остановку
Нетрезвый водитель иномарки в свердловском городе Первоуральске влетел в остановочный комплекс, в машине находилось еще два человека, все трое отправлены в... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T13:06
2023-05-25T13:21
происшествия
авто
первоуральск
гибдд мвд рф
россия
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Нетрезвый водитель иномарки в свердловском городе Первоуральске влетел в остановочный комплекс, в машине находилось еще два человека, все трое отправлены в больницу, сообщает пресс-служба областного ГИБДД. По информации ведомства, утром в четверг в Первоуральске 29-летний нетрезвый водитель Subaru Impreza, "двигаясь с опасной скоростью", не справился с управлением и въехал в остановку и павильон сотовой связи. "В результате дорожной аварии, по предварительным данным, пострадал сам водитель и два пассажира. Все доставлены в больницу для обследования медиками", – говорится в сообщении. Алкотестер показал, что мужчина был пьян. Инспекторы ДПС составили административный протокол, машину отправили на спецстоянку, отметили в ГИБДД.
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первоуральск
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происшествия, авто, первоуральск, гибдд мвд рф, россия, свердловская область
Происшествия, Авто, Первоуральск, ГИБДД МВД РФ, Россия, Свердловская область
В Первоуральске пьяный водитель врезался в остановку

В свердловском Первоуральске пьяный водитель врезался в остановку, пострадали три человека

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкИнспектор дорожно-патрульной службы
Инспектор дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Инспектор дорожно-патрульной службы. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Нетрезвый водитель иномарки в свердловском городе Первоуральске влетел в остановочный комплекс, в машине находилось еще два человека, все трое отправлены в больницу, сообщает пресс-служба областного ГИБДД.
По информации ведомства, утром в четверг в Первоуральске 29-летний нетрезвый водитель Subaru Impreza, "двигаясь с опасной скоростью", не справился с управлением и въехал в остановку и павильон сотовой связи.
«
"В результате дорожной аварии, по предварительным данным, пострадал сам водитель и два пассажира. Все доставлены в больницу для обследования медиками", – говорится в сообщении.
Алкотестер показал, что мужчина был пьян. Инспекторы ДПС составили административный протокол, машину отправили на спецстоянку, отметили в ГИБДД.
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ПроисшествияАвтоПервоуральскГИБДД МВД РФРоссияСвердловская область
 
 
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