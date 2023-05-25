https://ria.ru/20230525/dtp-1874069457.html
В Первоуральске пьяный водитель врезался в остановку
В Первоуральске пьяный водитель врезался в остановку - РИА Новости, 25.05.2023
В Первоуральске пьяный водитель врезался в остановку
Нетрезвый водитель иномарки в свердловском городе Первоуральске влетел в остановочный комплекс, в машине находилось еще два человека, все трое отправлены в... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T13:06
2023-05-25T13:06
2023-05-25T13:21
происшествия
авто
первоуральск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Нетрезвый водитель иномарки в свердловском городе Первоуральске влетел в остановочный комплекс, в машине находилось еще два человека, все трое отправлены в больницу, сообщает пресс-служба областного ГИБДД. По информации ведомства, утром в четверг в Первоуральске 29-летний нетрезвый водитель Subaru Impreza, "двигаясь с опасной скоростью", не справился с управлением и въехал в остановку и павильон сотовой связи. "В результате дорожной аварии, по предварительным данным, пострадал сам водитель и два пассажира. Все доставлены в больницу для обследования медиками", – говорится в сообщении. Алкотестер показал, что мужчина был пьян. Инспекторы ДПС составили административный протокол, машину отправили на спецстоянку, отметили в ГИБДД.
https://ria.ru/20230525/avariya-1873991035.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, первоуральск, гибдд мвд рф, россия, свердловская область
Происшествия, Авто, Первоуральск, ГИБДД МВД РФ, Россия, Свердловская область
В Первоуральске пьяный водитель врезался в остановку
В свердловском Первоуральске пьяный водитель врезался в остановку, пострадали три человека