https://ria.ru/20230525/dtp-1874069457.html

В Первоуральске пьяный водитель врезался в остановку

В Первоуральске пьяный водитель врезался в остановку - РИА Новости, 25.05.2023

В Первоуральске пьяный водитель врезался в остановку

Нетрезвый водитель иномарки в свердловском городе Первоуральске влетел в остановочный комплекс, в машине находилось еще два человека, все трое отправлены в... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T13:06

2023-05-25T13:06

2023-05-25T13:21

происшествия

авто

первоуральск

гибдд мвд рф

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свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Нетрезвый водитель иномарки в свердловском городе Первоуральске влетел в остановочный комплекс, в машине находилось еще два человека, все трое отправлены в больницу, сообщает пресс-служба областного ГИБДД. По информации ведомства, утром в четверг в Первоуральске 29-летний нетрезвый водитель Subaru Impreza, "двигаясь с опасной скоростью", не справился с управлением и въехал в остановку и павильон сотовой связи. "В результате дорожной аварии, по предварительным данным, пострадал сам водитель и два пассажира. Все доставлены в больницу для обследования медиками", – говорится в сообщении. Алкотестер показал, что мужчина был пьян. Инспекторы ДПС составили административный протокол, машину отправили на спецстоянку, отметили в ГИБДД.

https://ria.ru/20230525/avariya-1873991035.html

первоуральск

россия

свердловская область

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, авто, первоуральск, гибдд мвд рф, россия, свердловская область