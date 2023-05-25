https://ria.ru/20230525/drg-1874112422.html
Российские войска пресекли действия пяти украинских ДРГ
Российские войска пресекли действия пяти украинских ДРГ - РИА Новости, 25.05.2023
Российские войска пресекли действия пяти украинских ДРГ
Российские военные пресекли действия пяти групп диверсантов ВСУ в зоне спецоперации, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T15:16
2023-05-25T15:16
2023-05-25T16:10
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
харьковская область
киев
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Российские военные пресекли действия пяти групп диверсантов ВСУ в зоне спецоперации, сообщило Минобороны."В районе населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы", — уточнили в ведомстве.Кроме того, Вооруженным силам удалось предотвратить действия четырех украинских ДРГ в Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республиках.За минувшие сутки противник потерял на Купянском направлении до 190 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу Д-30.Киев понес наибольшие потери на Донецком направлении. Российская армия уничтожила:Кроме того, уничтожены два склада с боеприпасами в ДНР.На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 65 военных, на Южнодонецком и Запорожском — до 110 бойцов, а на Херсонском — до 25 военнослужащих.За минувшие сутки силы ПВО перехватили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и сбили 26 беспилотников противника.
https://ria.ru/20230524/svo-1873663643.html
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донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьковская область, киев
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Харьковская область, Киев
Российские войска пресекли действия пяти украинских ДРГ
Российские войска пресекли действия пяти украинских ДРГ в Харьковской области, ДНР и ЛНР