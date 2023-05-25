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Российские войска пресекли действия пяти украинских ДРГ - РИА Новости, 25.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:16 25.05.2023 (обновлено: 16:10 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/drg-1874112422.html
Российские войска пресекли действия пяти украинских ДРГ
Российские войска пресекли действия пяти украинских ДРГ - РИА Новости, 25.05.2023
Российские войска пресекли действия пяти украинских ДРГ
Российские военные пресекли действия пяти групп диверсантов ВСУ в зоне спецоперации, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T15:16
2023-05-25T16:10
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
харьковская область
киев
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Российские военные пресекли действия пяти групп диверсантов ВСУ в зоне спецоперации, сообщило Минобороны.&quot;В районе населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы&quot;, — уточнили в ведомстве.Кроме того, Вооруженным силам удалось предотвратить действия четырех украинских ДРГ в Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республиках.За минувшие сутки противник потерял на Купянском направлении до 190 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу Д-30.Киев понес наибольшие потери на Донецком направлении. Российская армия уничтожила:Кроме того, уничтожены два склада с боеприпасами в ДНР.На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 65 военных, на Южнодонецком и Запорожском — до 110 бойцов, а на Херсонском — до 25 военнослужащих.За минувшие сутки силы ПВО перехватили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и сбили 26 беспилотников противника.
https://ria.ru/20230524/svo-1873663643.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
харьковская область
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донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьковская область, киев
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Харьковская область, Киев
Российские войска пресекли действия пяти украинских ДРГ

Российские войска пресекли действия пяти украинских ДРГ в Харьковской области, ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Российские военные пресекли действия пяти групп диверсантов ВСУ в зоне спецоперации, сообщило Минобороны.
«

"В районе населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы", — уточнили в ведомстве.

Кроме того, Вооруженным силам удалось предотвратить действия четырех украинских ДРГ в Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республиках.
За минувшие сутки противник потерял на Купянском направлении до 190 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу Д-30.
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Киев понес наибольшие потери на Донецком направлении. Российская армия уничтожила:
  • до 270 украинских военных;
  • три боевые бронированные машины;
  • два автомобиля и гаубицу Д-30.
Кроме того, уничтожены два склада с боеприпасами в ДНР.
На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 65 военных, на Южнодонецком и Запорожском — до 110 бойцов, а на Херсонском — до 25 военнослужащих.
За минувшие сутки силы ПВО перехватили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и сбили 26 беспилотников противника.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
24 мая, 19:28
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФХарьковская областьКиев
 
 
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