https://ria.ru/20230525/dorogi-1874075150.html

За пять лет на дороги Алтайского края направили 75 миллиардов рублей

За пять лет на дороги Алтайского края направили 75 миллиардов рублей - РИА Новости, 25.05.2023

За пять лет на дороги Алтайского края направили 75 миллиардов рублей

Порядка 75 миллиардов рублей направлено на дорожное хозяйство Алтайского края за 5 лет, заявил губернатор Виктор Томенко во время отчета о деятельности... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T13:25

2023-05-25T13:25

2023-05-25T13:25

алтайский край

дороги

виктор томенко

алтайский край

россия

барнаул

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БАРНАУЛ, 25 мая - РИА Новости. Порядка 75 миллиардов рублей направлено на дорожное хозяйство Алтайского края за 5 лет, заявил губернатор Виктор Томенко во время отчета о деятельности правительства региона. "В ходе отчета о деятельности правительства края глава региона напомнил, что Алтайский край - лидер по протяженности дорог в России (больше 55 тысяч километров). За пять лет на развитие дорожного хозяйства края было направлено 75 миллиардов рублей. За прошлый год в дорожное хозяйство вложено около 23 миллиардов рублей - почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. Томенко уточнил, что за пять лет построено и отремонтировано порядка 4 тысяч километров дорог, более 80 мостов, развязок и путепроводов. Темп дорожных ремонтов - 800 километров в год. "Реализуются большие инфраструктурные проекты. Завершен ремонт Змеиногорского тракта в Барнауле. Строится трехуровневая эстакада с кольцом и полутуннелем стоимостью 3,2 миллиарда рублей. Приоритет - расширение трассы Р-256 "Чуйский тракт", - уточняет пресс-служба. Губернатор подчеркнул, что из федерального бюджета на дороги края привлечено около 13 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20230519/altay-1872805189.html

https://ria.ru/20230518/khozyaystva-1872665380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дороги, виктор томенко, алтайский край, россия, барнаул