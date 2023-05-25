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За пять лет на дороги Алтайского края направили 75 миллиардов рублей - РИА Новости, 25.05.2023
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Алтайский край
Алтайский край
 
13:25 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/dorogi-1874075150.html
За пять лет на дороги Алтайского края направили 75 миллиардов рублей
За пять лет на дороги Алтайского края направили 75 миллиардов рублей - РИА Новости, 25.05.2023
За пять лет на дороги Алтайского края направили 75 миллиардов рублей
Порядка 75 миллиардов рублей направлено на дорожное хозяйство Алтайского края за 5 лет, заявил губернатор Виктор Томенко во время отчета о деятельности... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T13:25
2023-05-25T13:25
алтайский край
дороги
виктор томенко
алтайский край
россия
барнаул
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БАРНАУЛ, 25 мая - РИА Новости. Порядка 75 миллиардов рублей направлено на дорожное хозяйство Алтайского края за 5 лет, заявил губернатор Виктор Томенко во время отчета о деятельности правительства региона. "В ходе отчета о деятельности правительства края глава региона напомнил, что Алтайский край - лидер по протяженности дорог в России (больше 55 тысяч километров). За пять лет на развитие дорожного хозяйства края было направлено 75 миллиардов рублей. За прошлый год в дорожное хозяйство вложено около 23 миллиардов рублей - почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. Томенко уточнил, что за пять лет построено и отремонтировано порядка 4 тысяч километров дорог, более 80 мостов, развязок и путепроводов. Темп дорожных ремонтов - 800 километров в год. "Реализуются большие инфраструктурные проекты. Завершен ремонт Змеиногорского тракта в Барнауле. Строится трехуровневая эстакада с кольцом и полутуннелем стоимостью 3,2 миллиарда рублей. Приоритет - расширение трассы Р-256 "Чуйский тракт", - уточняет пресс-служба. Губернатор подчеркнул, что из федерального бюджета на дороги края привлечено около 13 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20230519/altay-1872805189.html
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дороги, виктор томенко, алтайский край, россия, барнаул
Алтайский край, Дороги, Виктор Томенко, Алтайский край, Россия, Барнаул
За пять лет на дороги Алтайского края направили 75 миллиардов рублей

Губернатор Алтайского края Томенко: за пять лет на дороги направили 75 миллиардов рублей

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУкладка асфальтового покрытия автотрассы
Укладка асфальтового покрытия автотрассы - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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БАРНАУЛ, 25 мая - РИА Новости. Порядка 75 миллиардов рублей направлено на дорожное хозяйство Алтайского края за 5 лет, заявил губернатор Виктор Томенко во время отчета о деятельности правительства региона.
"В ходе отчета о деятельности правительства края глава региона напомнил, что Алтайский край - лидер по протяженности дорог в России (больше 55 тысяч километров). За пять лет на развитие дорожного хозяйства края было направлено 75 миллиардов рублей. За прошлый год в дорожное хозяйство вложено около 23 миллиардов рублей - почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
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Томенко уточнил, что за пять лет построено и отремонтировано порядка 4 тысяч километров дорог, более 80 мостов, развязок и путепроводов. Темп дорожных ремонтов - 800 километров в год.
"Реализуются большие инфраструктурные проекты. Завершен ремонт Змеиногорского тракта в Барнауле. Строится трехуровневая эстакада с кольцом и полутуннелем стоимостью 3,2 миллиарда рублей. Приоритет - расширение трассы Р-256 "Чуйский тракт", - уточняет пресс-служба.
Губернатор подчеркнул, что из федерального бюджета на дороги края привлечено около 13 миллиардов рублей.
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Алтайский крайДорогиВиктор ТоменкоАлтайский крайРоссияБарнаул
 
 
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