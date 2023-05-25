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ВС России уничтожили до 270 украинских военных на Донецком направлении
ВС России уничтожили до 270 украинских военных на Донецком направлении - РИА Новости, 25.05.2023
ВС России уничтожили до 270 украинских военных на Донецком направлении
Потери украинской армии за сутки в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск на донецком направлении за сутки составили до 270... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T15:14
2023-05-25T15:14
2023-05-25T15:19
специальная военная операция на украине
россия
авдеевка
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Потери украинской армии за сутки в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск на донецком направлении за сутки составили до 270 военнослужащих, 6 единиц техники и два склада с боеприпасами, сообщили в четверг в Минобороны России."На донецком направлении в результате ударов авиации и огня артиллерии, активных действий подразделений "Южной" группировки войск за прошедшие сутки уничтожено до 270-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - сообщили в ведомстве.Кроме того, уничтожены два склада с боеприпасами 80-й десантно-штурмовой и 110 механизированной бригад украинской армии в районе Ступочки и Авдеевки в ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, авдеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Авдеевка, Донецкая Народная Республика
ВС России уничтожили до 270 украинских военных на Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 270 украинских военных на Донецком направлении