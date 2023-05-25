https://ria.ru/20230525/donetsk-1874024135.html

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами - РИА Новости, 25.05.2023

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Петровскому району Донецку, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T10:42

2023-05-25T10:42

2023-05-25T10:47

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Петровскому району Донецку, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.Ведомство в 10.20 зафиксировало обстрел Александровки, украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров. Кроме того, в 10.25 украинские войска выпустили семь снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230525/narkotiki-1873987005.html

https://ria.ru/20230524/artemovsk-1873961586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия