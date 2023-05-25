https://ria.ru/20230525/dondokambi-1874081969.html

Олли Дондокамби: можем поспорить с Бали по привлекательности для туристов

Олли Дондокамби: можем поспорить с Бали по привлекательности для туристов - РИА Новости, 25.05.2023

Олли Дондокамби: можем поспорить с Бали по привлекательности для туристов

С начала 2023 года по конец апреля с индонезийского острова Бали были депортированы 23 россиянина. В апреле губернатор Вайан Костер предлагал отменить визы по... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T15:00

2023-05-25T15:00

2023-05-25T15:00

интервью

россия

индонезия

олли дондокамбей

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С начала 2023 года по конец апреля с индонезийского острова Бали были депортированы 23 россиянина. В апреле губернатор Вайан Костер предлагал отменить визы по прибытии для граждан России и Украины, так как, по его мнению, граждане именно этих стран наиболее часто совершают правонарушения на Бали. Губернатор индонезийской провинции Северный Сулавеси Олли Дондокамби в интервью корреспонденту РИА Новости Ульяне Мирошкиной заявил, что не согласен с предложением его балийского коллеги и не собирается как-либо ограничивать российских туристов, желающих посетить провинцию и полюбоваться на прекрасные подводные пейзажи. Дондокамби подчеркнул, что российского туриста в Северном Сулавеси гостеприимно встретят и познакомят с местной культурой, но предупредил, что с алкоголем важно знать меру.– Это ваш первый визит в Россию?– Да, это для меня первый раз в России. Помимо Евразийского экономического форума мы уже успели посетить парк Музеон, где планируется поставить памятник нашему первому президенту Сукарно. Я надеюсь, что скоро Государственная дума Российской Федерации одобрит воздвижение этого памятника, тогда мы сможем реализовать этот проект так быстро, как только возможно.– Возможно, Индонезия могла бы рассмотреть установку памятника российскому государственному деятелю в качестве ответной меры?– Мы уточняем эту информацию у посла России в Индонезии Людмилы Воробьевой, но пока, насколько мне известно, каких-то конкретных планов нет.– Ранее сообщалось, что Россия и Индонезия собираются в скором времени возобновить прямые рейсы. Ожидается, что поток российских туристов в Индонезию после этого значительно возрастет. Ждут ли туристов из России в Северном Сулавеси?– Во время пандемии коронавируса в нашу провинцию приезжало очень мало туристов. Однако можно с уверенностью сказать, что процесс восстановления сектора туризма уже запущен и идет полным ходом. Мы ждем, что все больше туристов, в том числе и из России, будут прибывать в Индонезию. Также нам известно, что туризм в России – сектор быстро растущий и стремительно развивающийся. Как мне сообщили в моем ведомстве, на настоящий момент в Северном Сулавеси находятся 30 российских граждан, в том числе и турагенты, исследующие местность для дальнейшего ее продвижения на российском рынке.– Ранее губернатор индонезийской провинции Бали Варан Костер негативно отзывался о туристах из России и даже предложил ввести квоту. Как вы относитесь к этому предложению? Предвидятся ли квоты в вашей провинции?– Мы не собираемся вводить никакие ограничения на пребывание у нас туристов из других стран, в том числе и из России. Наоборот, мы хотим познакомить российских туристов с нашей культурой, чтобы они знали, что в Северный Сулавеси стоит приезжать. Самое известное на нашем острове – это море. Наше море крайне чистое, а подводные пейзажи абсолютно уникальны. Российским туристам я мог бы порекомендовать поплавать с аквалангом в нашем море и полюбоваться его красотами.У нас в Северном Сулавеси есть сильная культура алкогольных напитков. Если к нам приедут гости, мы их обязательно встретим и угостим вином, виски и даже водкой. Большинство населения Северного Сулавеси – христиане, пить для нас – не проблема. Вполне можем составить конкуренцию Бали по привлекательности для туристов.– Какие инфраструктурные проекты в Сулавеси могли бы заинтересовать российского инвестора?– Мы открыты для инвестиций из России и рады им. Мы сейчас строим платную дорогу длиной 130 километров, 30 километров уже готовы. Эта дорога очень пригодится для развития туризма Северного Сулавеси. Кроме этого, у нас есть несколько активно развивающихся проектов, в том числе по производству кокосового масла. Оно у нас очень качественное.– Расскажите, что не стоит делать туристу, приехавшему в Северный Сулавеси?– Люди Северного Сулавеси всегда открыты для иностранных туристов и очень рады им. Пусть делают, что хотят – хоть пьют, хоть гуляют где-то, хоть бегают куда-то. Это вообще не проблема. Главное – не мешать окружающим и знать меру со спиртным.– Существуют ли перспективы сотрудничества Северного Сулавеси и регионов или городов России? Если да, то каких?– Хоть это и мое первое посещение России, я уже успел поговорить с послом Индонезии в Москве об этом вопросе. В составе моей делегации приехали также мэры городов Сулавеси. Сейчас мы решаем, с каким городом России можно было бы сотрудничать и быть в братских отношениях.– Насколько мне известно, Северный Сулавеси находится ближе всего к Филиппинам и, соответственно, к их спорным водам. Как вы относитесь к нарастанию напряжения в регионе? Могла бы Индонезия, по примеру Филиппин, разместить на своей территории американские военные базы?– Система политики Индонезии держится на двух принципах – активность и свобода. Это значит, что мы никогда не займем чью-то сторону в противостоянии крупных держав. У нас есть свои принципы. Поэтому сценарий, по которому мы могли бы разместить у себя американские военные базы, невозможен.– Могут ли Россия и Северный Сулавеси сотрудничать в сфере образования и культуры?– Да, сейчас вы ведем переговоры между университетами Москвы и университетами Северного Сулавеси, они близки к завершению. Мы также будем благодарны, если правительство России увеличит квоты для студентов из нашей провинции. Очень многие студенты из Северного Сулавеси стремятся в Россию. Россия – страна, известная своим развитием технологий. Самые привлекательные направления в университетах для индонезийских студентов - авиастроение и IT.

https://ria.ru/20230515/bali-1871943870.html

https://ria.ru/20230511/bali-1871035497.html

https://ria.ru/20230328/deportatsiya-1861272021.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, индонезия, олли дондокамбей