https://ria.ru/20230525/dobrovoltsy-1874126974.html

В Ярославле планируют создать центр военной подготовки добровольцев

В Ярославле планируют создать центр военной подготовки добровольцев - РИА Новости, 25.05.2023

В Ярославле планируют создать центр военной подготовки добровольцев

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что правительство региона рассмотрит возможность создания центра военной подготовки для добровольцев в... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T16:05

2023-05-25T16:05

2023-05-25T16:05

ярославская область

ярославль

ярославская область

михаил евраев

досааф

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что правительство региона рассмотрит возможность создания центра военной подготовки для добровольцев в Ярославле. По данным пресс-службы областного правительства, Михаил Евраев встретился с ветеранами боевых действий в зоне специальной военной операции, которые проходят реабилитацию в санатории "Ясные зори". По их просьбе глава региона обещал рассмотреть возможность создания областного центра военной подготовки на базе ДОСААФ в Ярославле. "От наших бойцов прозвучало предложение сделать в регионе центр военной подготовки. Мы обсудим в правительстве возможность создания такого центра на базе ДОСААФ, чтобы когда наши ребята отправляются добровольцами на СВО, они уже имели базовую подготовку: знали азы владения оружием, тактической медицины, имели навыки пилотирования квадрокоптеров", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Сообщается, что в настоящее время в рамках выполнения поручения губернатора по созданию системы реабилитации участников спецоперации в регионе в санатории "Ясные зори" проходят десятидневный курс восстановительного лечения четверо демобилизованных военнослужащих, получивших ранения при выполнении боевых задач. Губернатор подчеркнул, что правительство Ярославской области намерено сделать на базе санатория "мощный реабилитационный центр" для ветеранов спецоперации. "Будем общаться с ребятами и вместе решать, что еще необходимо добавить, что улучшить. В частности, уже договорились обустроить спортивную площадку на улице, а зимой дополнить физическое восстановление занятиями на лыжах", - сказал глава региона.

https://ria.ru/20230517/videomonitoring-1872448129.html

https://ria.ru/20230516/spetsoperatsiya-1872255702.html

ярославль

ярославская область

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ярославль, ярославская область, михаил евраев, досааф