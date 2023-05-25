https://ria.ru/20230525/diversanty-1873997048.html
Украинские диверсанты признались в подготовке атаки на российские АЭС
Украинские диверсанты признались в подготовке атаки на российские АЭС - РИА Новости, 25.05.2023
Украинские диверсанты признались в подготовке атаки на российские АЭС
Задержанные украинские диверсанты и их пособники дают показания о сотрудничестве со Службой внешней разведки Украины (СВРУ), по заданию которой им предстояло... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T08:52
2023-05-25T08:52
2023-05-25T15:38
специальная военная операция на украине
украина
россия
фсб
калининская аэс
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Задержанные украинские диверсанты и их пособники дают показания о сотрудничестве со Службой внешней разведки Украины (СВРУ), по заданию которой им предстояло совершить террористическую атаку на Ленинградскую и Калининскую АЭС, сообщила ФСБ России. ФСБ сорвала планировавшийся СВРУ на минувший День Победы подрыв более 30 опор ЛЭП Ленинградской и Калининской АЭС. Задержаны двое украинских диверсантов, завербованных Киевом, готовивших атаки против данных АЭС и с этой целью прошедших на территории Украины спецподготовку. Также задержаны двое их пособников из числа граждан России. "Фигуранты дают признательные показания о сотрудничестве с СВРУ, осуществлявшемся в целях подготовки и совершения диверсий на территории России", - говорится в сообщении. "Мероприятия по документированию преступной деятельности и розыску организаторов, диверсантов и их пособников продолжаются", - отмечает ФСБ.
https://ria.ru/20230524/diversii-1873869235.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Предотвращение террористической атаки на объекты ядерной энергетики
Предотвращение сотрудниками ФСБ террористической атаки на объекты ядерной энергетики, которая планировалась спецслужбами Украины
2023-05-25T08:52
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PT1M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, фсб, калининская аэс
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, ФСБ, Калининская АЭС
Украинские диверсанты признались в подготовке атаки на российские АЭС
ФСБ: украинские диверсанты признались в сотрудничестве с разведкой Украины по атаке на АЭС
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Задержанные украинские диверсанты и их пособники дают показания о сотрудничестве со Службой внешней разведки Украины (СВРУ), по заданию которой им предстояло совершить террористическую атаку на Ленинградскую и Калининскую АЭС, сообщила ФСБ России.
ФСБ сорвала планировавшийся СВРУ на минувший День Победы подрыв более 30 опор ЛЭП Ленинградской и Калининской АЭС. Задержаны двое украинских диверсантов, завербованных Киевом
, готовивших атаки против данных АЭС и с этой целью прошедших на территории Украины спецподготовку. Также задержаны двое их пособников из числа граждан России.
"Фигуранты дают признательные показания о сотрудничестве с СВРУ, осуществлявшемся в целях подготовки и совершения диверсий на территории России", - говорится в сообщении.
"Мероприятия по документированию преступной деятельности и розыску организаторов, диверсантов и их пособников продолжаются", - отмечает ФСБ.
Дипломат предостерег Киев и Запад от организации диверсий в России