https://ria.ru/20230525/diversanty-1873997048.html

Украинские диверсанты признались в подготовке атаки на российские АЭС

Украинские диверсанты признались в подготовке атаки на российские АЭС - РИА Новости, 25.05.2023

Украинские диверсанты признались в подготовке атаки на российские АЭС

Задержанные украинские диверсанты и их пособники дают показания о сотрудничестве со Службой внешней разведки Украины (СВРУ), по заданию которой им предстояло... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T08:52

2023-05-25T08:52

2023-05-25T15:38

специальная военная операция на украине

украина

россия

фсб

калининская аэс

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Задержанные украинские диверсанты и их пособники дают показания о сотрудничестве со Службой внешней разведки Украины (СВРУ), по заданию которой им предстояло совершить террористическую атаку на Ленинградскую и Калининскую АЭС, сообщила ФСБ России. ФСБ сорвала планировавшийся СВРУ на минувший День Победы подрыв более 30 опор ЛЭП Ленинградской и Калининской АЭС. Задержаны двое украинских диверсантов, завербованных Киевом, готовивших атаки против данных АЭС и с этой целью прошедших на территории Украины спецподготовку. Также задержаны двое их пособников из числа граждан России. "Фигуранты дают признательные показания о сотрудничестве с СВРУ, осуществлявшемся в целях подготовки и совершения диверсий на территории России", - говорится в сообщении. "Мероприятия по документированию преступной деятельности и розыску организаторов, диверсантов и их пособников продолжаются", - отмечает ФСБ.

https://ria.ru/20230524/diversii-1873869235.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Предотвращение террористической атаки на объекты ядерной энергетики Предотвращение сотрудниками ФСБ террористической атаки на объекты ядерной энергетики, которая планировалась спецслужбами Украины 2023-05-25T08:52 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, россия, фсб, калининская аэс