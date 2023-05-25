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Дегтярев предложил китайскому бизнесу инвестировать в Хабаровский край - РИА Новости, 25.05.2023
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Хабаровский край
Хабаровский край
 
10:25 25.05.2023 (обновлено: 11:32 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/degtyarev-1874016759.html
Дегтярев предложил китайскому бизнесу инвестировать в Хабаровский край
Дегтярев предложил китайскому бизнесу инвестировать в Хабаровский край - РИА Новости, 25.05.2023
Дегтярев предложил китайскому бизнесу инвестировать в Хабаровский край
Китайскому бизнесу предложено инвестировать в Хабаровский край, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T10:25
2023-05-25T11:32
экономика
харбин
китай
михаил дегтярев
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 25 мая - РИА Новости. Китайскому бизнесу предложено инвестировать в Хабаровский край, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Делегация Хабаровского края находится с двухдневным визитом в китайском Харбине. С главой региона, в том числе, они посетили харбинскую комплексную бондовую зону. "Наша делегация убедилась, что в Китае накоплен большой опыт создания и развития территорий с особыми условиями для инвесторов и участников внешнеэкономической деятельности. И он нам, безусловно, пригодится. Возьмём на вооружение ведущие практики наших соседей и при определении подходов к формированию первой международной ТОР (территория опережающего развития - ред.) на острове Большой Уссурийский... Мы пригласили китайских партнеров присоединиться к нашему "Клубу инвесторов" и инвестировать в Хабаровский край", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. Для поддержки инвесторов в Хабаровском крае развернуты режимы ТОР и свободного порта. Глава региона отметил, что особенность ТОР региона в том, что именно здесь зарегистрирован первый иностранный резидент российских территорий – тепличный комплекс "JGC Эвергрин". По данным правительства региона, в крае зарегистрировано 119 резидентов ТОР и СПВ. Объем заявленных инвестиций – более 400 миллиардов рублей. "В условиях санкций правительство края и местный бизнес заинтересованы в наращивании товарооборота между нашими странами и импорте продукции иного зарубежного производства. Как мы говорим: "Вода всегда путь найдет"... Поэтому Харбинская бондовая зона, как самая масштабная и близкая к нашему региону, может выступить той самой площадкой, благодаря которой в Россию будет поставляться в том числе продукция из стран Европы и США", - подчеркнул губернатор. Он поручил минэкономразвития края наладить сотрудничество хабаровских предпринимателей с представителями бондовой зоны. Дегтярев уверен, что развитие нового направления делового партнерства приграничных субъектов-побратимов ускорит внедрение дополнительных логистических маршрутов. Среди них – речные пути. Навигация в крае длится шесть месяцев. Так, речные пути и артерии могут существенно сократить затраты – до 35% - для российского и китайского бизнеса, пояснил губернатор. Дегтярев также поручил экономическому блоку региона заключить соглашение на использование резидентами ТОР края и участниками бондовой зоны этого логистического маршрута. Бондовая зона в Харбине начала функционировать в 2017 году: 1 июля сюда поступила первая партия импорта. Ее площадь около 2,26 квадратных километров. Здесь действует принцип развития "один перевозчик – четыре центра", включающий в себя центр международный торговли товарами, современный международный логистический центр, высококлассный центр обработки экспортно-импортных операций, а также центр торговли услугами нового типа. На ближайшее время запланировано расширение и создание на ее площадке предприятий в сфере цифровых технологий, биотехнологий и альтернативных источниках энергии. Кроме того, губернатор сообщил, что состоялась официальная встреча с секретарем комитета Компартии Китая провинции Хэйлунцзян Сюй Цинем и губернатором Народного правительства провинции - Лян Хуэйлин. "Обсуждали наши совместные проекты... Освоение острова Большой Уссурийский – флагманский проект. Трансграничная территория идеально подходит для того, чтобы стать пилотной площадкой международной ТОР. Кратно увеличить товарооборот между двумя странами должна единая онлайн-платформа. Решили создать такой ресурс для торговли и обменом информацией", - сообщил глава региона. Дегтярев в итоге предложил китайским коллегам принять участие в международных мероприятиях в крае. Среди них – V Дальневосточный форум предпринимателей, II Всероссийский туристический форум "Открой Дальний Восток".
https://ria.ru/20230519/degtyarev-1872811884.html
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экономика, харбин, китай, михаил дегтярев
Экономика, Харбин, Китай, Михаил Дегтярев, Хабаровский край
Дегтярев предложил китайскому бизнесу инвестировать в Хабаровский край

Губернатор Дегтярев предложил китайскому бизнесу инвестировать в Хабаровский край

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил китайскому бизнесу инвестировать в Хабаровский край
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил китайскому бизнесу инвестировать в Хабаровский край
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил китайскому бизнесу инвестировать в Хабаровский край
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 25 мая - РИА Новости. Китайскому бизнесу предложено инвестировать в Хабаровский край, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
Делегация Хабаровского края находится с двухдневным визитом в китайском Харбине. С главой региона, в том числе, они посетили харбинскую комплексную бондовую зону.
Председатель правления АО Системный оператор единой энергетической системы Федор Опадчий и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Дегтярев рассказал, что нужно для развития Хабаровского края
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"Наша делегация убедилась, что в Китае накоплен большой опыт создания и развития территорий с особыми условиями для инвесторов и участников внешнеэкономической деятельности. И он нам, безусловно, пригодится. Возьмём на вооружение ведущие практики наших соседей и при определении подходов к формированию первой международной ТОР (территория опережающего развития - ред.) на острове Большой Уссурийский... Мы пригласили китайских партнеров присоединиться к нашему "Клубу инвесторов" и инвестировать в Хабаровский край", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.
Для поддержки инвесторов в Хабаровском крае развернуты режимы ТОР и свободного порта. Глава региона отметил, что особенность ТОР региона в том, что именно здесь зарегистрирован первый иностранный резидент российских территорий – тепличный комплекс "JGC Эвергрин". По данным правительства региона, в крае зарегистрировано 119 резидентов ТОР и СПВ. Объем заявленных инвестиций – более 400 миллиардов рублей.
«
"В условиях санкций правительство края и местный бизнес заинтересованы в наращивании товарооборота между нашими странами и импорте продукции иного зарубежного производства. Как мы говорим: "Вода всегда путь найдет"... Поэтому Харбинская бондовая зона, как самая масштабная и близкая к нашему региону, может выступить той самой площадкой, благодаря которой в Россию будет поставляться в том числе продукция из стран Европы и США", - подчеркнул губернатор.
Он поручил минэкономразвития края наладить сотрудничество хабаровских предпринимателей с представителями бондовой зоны. Дегтярев уверен, что развитие нового направления делового партнерства приграничных субъектов-побратимов ускорит внедрение дополнительных логистических маршрутов. Среди них – речные пути. Навигация в крае длится шесть месяцев. Так, речные пути и артерии могут существенно сократить затраты – до 35% - для российского и китайского бизнеса, пояснил губернатор. Дегтярев также поручил экономическому блоку региона заключить соглашение на использование резидентами ТОР края и участниками бондовой зоны этого логистического маршрута.
Бондовая зона в Харбине начала функционировать в 2017 году: 1 июля сюда поступила первая партия импорта. Ее площадь около 2,26 квадратных километров. Здесь действует принцип развития "один перевозчик – четыре центра", включающий в себя центр международный торговли товарами, современный международный логистический центр, высококлассный центр обработки экспортно-импортных операций, а также центр торговли услугами нового типа. На ближайшее время запланировано расширение и создание на ее площадке предприятий в сфере цифровых технологий, биотехнологий и альтернативных источниках энергии.
Кроме того, губернатор сообщил, что состоялась официальная встреча с секретарем комитета Компартии Китая провинции Хэйлунцзян Сюй Цинем и губернатором Народного правительства провинции - Лян Хуэйлин.
«
"Обсуждали наши совместные проекты... Освоение острова Большой Уссурийский – флагманский проект. Трансграничная территория идеально подходит для того, чтобы стать пилотной площадкой международной ТОР. Кратно увеличить товарооборот между двумя странами должна единая онлайн-платформа. Решили создать такой ресурс для торговли и обменом информацией", - сообщил глава региона.
Дегтярев в итоге предложил китайским коллегам принять участие в международных мероприятиях в крае. Среди них – V Дальневосточный форум предпринимателей, II Всероссийский туристический форум "Открой Дальний Восток".
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
Дегтярев доложил Валентине Матвиенко о развитии Хабаровского края
25 января, 07:55
 
Хабаровский крайЭкономикаХарбинКитайМихаил Дегтярев
 
 
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