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В Крыму отразили атаку шести украинских беспилотников - РИА Новости, 25.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:21 25.05.2023 (обновлено: 08:40 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/bespilotniki-1873994144.html
В Крыму отразили атаку шести украинских беспилотников
В Крыму отразили атаку шести украинских беспилотников - РИА Новости, 25.05.2023
В Крыму отразили атаку шести украинских беспилотников
В Крыму отразили атаку шести беспилотников, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telagram-канале. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T08:21
2023-05-25T08:40
специальная военная операция на украине
республика крым
севастополь
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости. В Крыму отразили атаку шести беспилотников, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telagram-канале."За прошедшую ночь в разных районах Республики Крым были заглушены и посажены средствами РЭБ, а также сбиты силами ПВО шесть БПЛА", — написал политик.Аксенов добавил, что жертв и пострадавших при атаке нет.Он также призвал всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.Сегодня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ночью в городе отразили атаку беспилотников: силы флота сбили два дрона, еще несколько заглушили и посадили с помощью средств РЭБ.ВСУ регулярно пытаются атаковать дронами Севастополь и Крым. Так, 12 мая ПВО сбили БПЛА на западе полуострова. Седьмого мая ВСУ ударили по Севастополю десятью беспилотниками, но российские военные отразили атаку. За день до этого над полуостровом сбили две украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2", никто при этом не пострадал. Также ПВО отражала удары дронов по Крыму 1, 3 и 4 мая.На полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230524/bespilotniki-1873762429.html
https://ria.ru/20230524/korabl-1873922056.html
республика крым
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республика крым, севастополь, сергей аксенов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Севастополь, Сергей Аксенов (политик)
В Крыму отразили атаку шести украинских беспилотников

Глава Крыма Аксенов: на полуострове сбили и посадили шесть украинских беспилотников

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости. В Крыму отразили атаку шести беспилотников, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telagram-канале.
«
"За прошедшую ночь в разных районах Республики Крым были заглушены и посажены средствами РЭБ, а также сбиты силами ПВО шесть БПЛА", — написал политик.
Аксенов добавил, что жертв и пострадавших при атаке нет.
Он также призвал всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
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Сегодня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ночью в городе отразили атаку беспилотников: силы флота сбили два дрона, еще несколько заглушили и посадили с помощью средств РЭБ.
ВСУ регулярно пытаются атаковать дронами Севастополь и Крым. Так, 12 мая ПВО сбили БПЛА на западе полуострова. Седьмого мая ВСУ ударили по Севастополю десятью беспилотниками, но российские военные отразили атаку. За день до этого над полуостровом сбили две украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2", никто при этом не пострадал. Также ПВО отражала удары дронов по Крыму 1, 3 и 4 мая.
На полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымСевастопольСергей Аксенов (политик)
 
 
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