На подлете к Белгороду сбили беспилотник

Губернатор Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду система ПВО сбила беспилотник
"Над Белгородским районом сработала система ПВО", — отметил он.
"Над Белгородским районом сработала система ПВО", — отметил он.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
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На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.