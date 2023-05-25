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На подлете к Белгороду сбили беспилотник - РИА Новости, 25.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:00 25.05.2023 (обновлено: 16:33 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/bespilotnik-1874125157.html
На подлете к Белгороду сбили беспилотник
На подлете к Белгороду сбили беспилотник - РИА Новости, 25.05.2023
На подлете к Белгороду сбили беспилотник
На подлете к Белгороду сбили беспилотник, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T16:00
2023-05-25T16:33
специальная военная операция на украине
белгород
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
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РЯЗАНЬ, 25 мая — РИА Новости. На подлете к Белгороду сбили беспилотник, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.&quot;Над Белгородским районом сработала система ПВО&quot;, — отметил он.Гладков уточнил, что оперативные службы уточняют информацию "о последствиях на земле".Украинские военные регулярно обстреливают Белгородскую область. Накануне около столицы региона ПВО сбили беспилотник. Другой дрон сбросил взрывное устройство на дорогу в Белгороде, никто не пострадал. Также два беспилотника над Белгородом и Белгородским районом сбили позавчера.На всей территории области с 11 апреля действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230525/bespilotniki-1873994144.html
белгород
белгородская область
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белгород, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков
На подлете к Белгороду сбили беспилотник

Губернатор Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду система ПВО сбила беспилотник

© РИА Новости / Владимир Корнев | Перейти в медиабанкВид на город Белгород
Вид на город Белгород - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Владимир Корнев
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РЯЗАНЬ, 25 мая — РИА Новости. На подлете к Белгороду сбили беспилотник, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«

"Над Белгородским районом сработала система ПВО", — отметил он.

Гладков уточнил, что оперативные службы уточняют информацию "о последствиях на земле".
Украинские военные регулярно обстреливают Белгородскую область. Накануне около столицы региона ПВО сбили беспилотник. Другой дрон сбросил взрывное устройство на дорогу в Белгороде, никто не пострадал. Также два беспилотника над Белгородом и Белгородским районом сбили позавчера.
На всей территории области с 11 апреля действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородская областьБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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