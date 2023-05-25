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В Пермском крае зафиксировали вспышку бешенства - РИА Новости, 25.05.2023
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16:19 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/beshenstvo-1874129905.html
В Пермском крае зафиксировали вспышку бешенства
В Пермском крае зафиксировали вспышку бешенства - РИА Новости, 25.05.2023
В Пермском крае зафиксировали вспышку бешенства
Вспышка бешенства зафиксирована в городе Чернушка Пермского края, болезнь подтверждена у енотовидной собаки, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T16:19
2023-05-25T16:19
происшествия
пермский край
чернушка
кировская область
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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ПЕРМЬ, 25 мая - РИА Новости. Вспышка бешенства зафиксирована в городе Чернушка Пермского края, болезнь подтверждена у енотовидной собаки, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора. "В мае в Чернушинском городском округе зафиксирован один случай заболевания дикого животного (енотовидной собаки) бешенством. Проводится комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий", - говорится в сообщении управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. Уточняется, что город, где был выявлен вирус бешенства, объявлен неблагополучным, в нем установлен карантин. Ранее в соцсетях пользователи написали, что енотовидная собака покусала местную жительницу, животное отправили в ветеринарную лабораторию для исследования на бешенство. Женщине оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение. В открытых источниках указано, что в Пермском крае насчитывается около 2,8 тысячи особей енотовидной собаки. Животные обитают в заболоченных низинах, заросших поймах рек.
https://ria.ru/20220802/beshenstvo-1806561637.html
пермский край
чернушка
кировская область
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происшествия, пермский край, чернушка, кировская область, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Происшествия, Пермский край, Чернушка, Кировская область, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
В Пермском крае зафиксировали вспышку бешенства

В Пермском крае у енотовидной собаки выявили бешенство

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЕРМЬ, 25 мая - РИА Новости. Вспышка бешенства зафиксирована в городе Чернушка Пермского края, болезнь подтверждена у енотовидной собаки, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.
"В мае в Чернушинском городском округе зафиксирован один случай заболевания дикого животного (енотовидной собаки) бешенством. Проводится комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий", - говорится в сообщении управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
Уточняется, что город, где был выявлен вирус бешенства, объявлен неблагополучным, в нем установлен карантин.
Ранее в соцсетях пользователи написали, что енотовидная собака покусала местную жительницу, животное отправили в ветеринарную лабораторию для исследования на бешенство. Женщине оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение.
В открытых источниках указано, что в Пермском крае насчитывается около 2,8 тысячи особей енотовидной собаки. Животные обитают в заболоченных низинах, заросших поймах рек.
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ПроисшествияПермский крайЧернушкаКировская областьФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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