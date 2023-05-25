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Лукашенко назвал самый крупный вопрос в отношениях с Россией - РИА Новости, 25.05.2023
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17:49 25.05.2023 (обновлено: 18:07 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/belorussiya-1874156892.html
Лукашенко назвал самый крупный вопрос в отношениях с Россией
Лукашенко назвал самый крупный вопрос в отношениях с Россией - РИА Новости, 25.05.2023
Лукашенко назвал самый крупный вопрос в отношениях с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что самый крупный вопрос в отношениях с РФ, который надо урегулировать, - это формирование и функционирование... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T17:49
2023-05-25T18:07
россия
белоруссия
александр лукашенко
экономика
евразийский экономический союз
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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что самый крупный вопрос в отношениях с РФ, который надо урегулировать, - это формирование и функционирование единых энергорынков, но есть и более мелкие нерешенные вопросы."Вы знаете, у нас не проблем, а вопросов масса, которые мы еще должны урегулировать. Самый крупный вопрос, я о нем говорил (на саммите ЕАЭС – ред.), это единые рынки энергетические наши - газа, нефти и так далее. Это самый крупный вопрос, который надо урегулировать. Есть транспортные, логистические, второстепенные вопросы. И, если ниже опускаться, мелкий вопрос, казалось бы, - это некоторые недоразумения в плане поставок наших товаров, особенно сельхозназначения, продуктов питания в Российскую Федерацию. Вот этот комплекс вопросов", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.По данным агентства, таким образом президент ответил в Москве на вопрос журналистов о том, что именно имелось в виду, когда за несколько дней до визита в Россию Лукашенко говорил о необходимости обсудить и решить ряд проблемных вопросов.Лукашенко 22 мая, принимая посла Белоруссии в России Дмитрия Крутого с комплексным докладом по вопросам белорусско-российского сотрудничества, сообщил, что 24 мая в Москве планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, обсудить еще не урегулированные вопросы в отношениях. Белорусский президент заявил, что они с Путиным "могли обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях". Тогда он сказал, что белорусское правительство докладывает, что почти нет никаких проблем в отношениях с РФ нет, но он в это мало верит, так как видит "по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то".
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россия, белоруссия, александр лукашенко, экономика, евразийский экономический союз
Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Экономика, Евразийский экономический союз
Лукашенко назвал самый крупный вопрос в отношениях с Россией

Лукашенко назвал единые энергорынки самым крупным вопросом в отношениях с Россией

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что самый крупный вопрос в отношениях с РФ, который надо урегулировать, - это формирование и функционирование единых энергорынков, но есть и более мелкие нерешенные вопросы.
"Вы знаете, у нас не проблем, а вопросов масса, которые мы еще должны урегулировать. Самый крупный вопрос, я о нем говорил (на саммите ЕАЭС – ред.), это единые рынки энергетические наши - газа, нефти и так далее. Это самый крупный вопрос, который надо урегулировать. Есть транспортные, логистические, второстепенные вопросы. И, если ниже опускаться, мелкий вопрос, казалось бы, - это некоторые недоразумения в плане поставок наших товаров, особенно сельхозназначения, продуктов питания в Российскую Федерацию. Вот этот комплекс вопросов", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
По данным агентства, таким образом президент ответил в Москве на вопрос журналистов о том, что именно имелось в виду, когда за несколько дней до визита в Россию Лукашенко говорил о необходимости обсудить и решить ряд проблемных вопросов.
Лукашенко 22 мая, принимая посла Белоруссии в России Дмитрия Крутого с комплексным докладом по вопросам белорусско-российского сотрудничества, сообщил, что 24 мая в Москве планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, обсудить еще не урегулированные вопросы в отношениях. Белорусский президент заявил, что они с Путиным "могли обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях". Тогда он сказал, что белорусское правительство докладывает, что почти нет никаких проблем в отношениях с РФ нет, но он в это мало верит, так как видит "по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то".
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