https://ria.ru/20230525/belorussiya-1874156892.html

Лукашенко назвал самый крупный вопрос в отношениях с Россией

Лукашенко назвал самый крупный вопрос в отношениях с Россией - РИА Новости, 25.05.2023

Лукашенко назвал самый крупный вопрос в отношениях с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что самый крупный вопрос в отношениях с РФ, который надо урегулировать, - это формирование и функционирование... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T17:49

2023-05-25T17:49

2023-05-25T18:07

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белоруссия

александр лукашенко

экономика

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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что самый крупный вопрос в отношениях с РФ, который надо урегулировать, - это формирование и функционирование единых энергорынков, но есть и более мелкие нерешенные вопросы."Вы знаете, у нас не проблем, а вопросов масса, которые мы еще должны урегулировать. Самый крупный вопрос, я о нем говорил (на саммите ЕАЭС – ред.), это единые рынки энергетические наши - газа, нефти и так далее. Это самый крупный вопрос, который надо урегулировать. Есть транспортные, логистические, второстепенные вопросы. И, если ниже опускаться, мелкий вопрос, казалось бы, - это некоторые недоразумения в плане поставок наших товаров, особенно сельхозназначения, продуктов питания в Российскую Федерацию. Вот этот комплекс вопросов", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.По данным агентства, таким образом президент ответил в Москве на вопрос журналистов о том, что именно имелось в виду, когда за несколько дней до визита в Россию Лукашенко говорил о необходимости обсудить и решить ряд проблемных вопросов.Лукашенко 22 мая, принимая посла Белоруссии в России Дмитрия Крутого с комплексным докладом по вопросам белорусско-российского сотрудничества, сообщил, что 24 мая в Москве планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, обсудить еще не урегулированные вопросы в отношениях. Белорусский президент заявил, что они с Путиным "могли обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях". Тогда он сказал, что белорусское правительство докладывает, что почти нет никаких проблем в отношениях с РФ нет, но он в это мало верит, так как видит "по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то".

https://ria.ru/20230225/soyuz-1854280746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, белоруссия, александр лукашенко, экономика, евразийский экономический союз