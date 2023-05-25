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Лукашенко заявил, что Минск отслеживает действия Польши - РИА Новости, 25.05.2023
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12:40 25.05.2023 (обновлено: 12:59 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/belorussiya-1874061069.html
Лукашенко заявил, что Минск отслеживает действия Польши
Лукашенко заявил, что Минск отслеживает действия Польши - РИА Новости, 25.05.2023
Лукашенко заявил, что Минск отслеживает действия Польши
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Минске знают давно: Варшава готовится устроить в республике нечто наподобие мятежа. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T12:40
2023-05-25T12:59
в мире
польша
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Минске знают давно: Варшава готовится устроить в республике нечто наподобие мятежа.Ранее бывший замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявлял, что республика готовится к вооруженному перевороту в Белоруссии и участию в его поддержке военным путем."К сожалению, они мои заявления не слышат. Я несколько месяцев назад говорил, что они готовятся – к восстанию, к революции – не знаю, к чему они в Беларуси готовятся. То, что они готовятся у нас к какому-то, может быть, мятежу очередному, мы это знаем давно. Там создаются хоругви, целые полки, батальоны – так они это называют. Мы знаем, где они находятся и поименно знаем всех. Мы готовы – пусть приходят!" - сказал Лукашенко в интервью с журналистом программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлом Зарубиным, видео опубликовано в его телеграм-канале.
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в мире, польша, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Польша, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что Минск отслеживает действия Польши

Лукашенко заявил, что Минск отслеживает действия Польши по подготовке мятежа в Белоруссии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Минске знают давно: Варшава готовится устроить в республике нечто наподобие мятежа.
Ранее бывший замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявлял, что республика готовится к вооруженному перевороту в Белоруссии и участию в его поддержке военным путем.
"К сожалению, они мои заявления не слышат. Я несколько месяцев назад говорил, что они готовятся – к восстанию, к революции – не знаю, к чему они в Беларуси готовятся. То, что они готовятся у нас к какому-то, может быть, мятежу очередному, мы это знаем давно. Там создаются хоругви, целые полки, батальоны – так они это называют. Мы знаем, где они находятся и поименно знаем всех. Мы готовы – пусть приходят!" - сказал Лукашенко в интервью с журналистом программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлом Зарубиным, видео опубликовано в его телеграм-канале.
Председатель комитета Государственной Думы России по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Слуцкий заявил о вмешательстве Польши в дела суверенных государств
Вчера, 00:15
 
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