Пасечник: умер человек, раненный при взрыве в барбершопе в Луганске, где пострадал Корнет
"К сожалению, 27-летний молодой человек, получивший тяжелые ранения в результате взрыва в центре Луганска, скончался", - написал Пасечник.
"К сожалению, 27-летний молодой человек, получивший тяжелые ранения в результате взрыва в центре Луганска, скончался", - написал Пасечник.
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