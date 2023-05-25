Рейтинг@Mail.ru
Умер человек, раненный при взрыве в барбершопе в Луганске - РИА Новости, 25.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:05 25.05.2023 (обновлено: 18:19 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/barbershop-1874162104.html
Умер человек, раненный при взрыве в барбершопе в Луганске
Умер человек, раненный при взрыве в барбершопе в Луганске - РИА Новости, 25.05.2023
Умер человек, раненный при взрыве в барбершопе в Луганске
Один человек, пострадавший при взрыве в Луганске, при котором был ранен врио главы МВД ЛНР Корнет, скончался в больнице, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T18:05
2023-05-25T18:19
луганск
в мире
луганская народная республика
леонид пасечник
игорь корнет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871917577_0:24:3052:1741_1920x0_80_0_0_13e35ecc14fd6144ad26656e8530706c.jpg
ЛУГАНСК, 25 мая - РИА Новости. Один человек, пострадавший при взрыве в Луганске, при котором был ранен врио главы МВД ЛНР Корнет, скончался в больнице, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем телеграм-канале.Взрыв произошел 15 мая в барбершопе, расположенном в 500 метрах от Дома правительства ЛНР в центре Луганска, пострадали врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет и еще семь человек. Медики оценивали состояние четырех человек как тяжелое.&quot;К сожалению, 27-летний молодой человек, получивший тяжелые ранения в результате взрыва в центре Луганска, скончался&quot;, - написал Пасечник.Врио главы ЛНР сообщил, что пострадавший был в тяжелом состоянии, что не позволило организовать его отправку в федеральные клиники."Луганские медики сделали все возможное, но ранения оказались несовместимые с жизнью", - пояснил Пасечник.
https://ria.ru/20230523/geroy-1873591347.html
луганск
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871917577_61:0:2790:2047_1920x0_80_0_0_72c1702baf7e9964fa7e622090ad1b3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганск, в мире, луганская народная республика, леонид пасечник, игорь корнет
Луганск, В мире, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Игорь Корнет
Умер человек, раненный при взрыве в барбершопе в Луганске

Пасечник: умер человек, раненный при взрыве в барбершопе в Луганске, где пострадал Корнет

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи на месте взрыва в барбершопе в Луганске
Автомобили скорой медицинской помощи на месте взрыва в барбершопе в Луганске - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи на месте взрыва в барбершопе в Луганске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 25 мая - РИА Новости. Один человек, пострадавший при взрыве в Луганске, при котором был ранен врио главы МВД ЛНР Корнет, скончался в больнице, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем телеграм-канале.
Взрыв произошел 15 мая в барбершопе, расположенном в 500 метрах от Дома правительства ЛНР в центре Луганска, пострадали врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет и еще семь человек. Медики оценивали состояние четырех человек как тяжелое.
«

"К сожалению, 27-летний молодой человек, получивший тяжелые ранения в результате взрыва в центре Луганска, скончался", - написал Пасечник.

Врио главы ЛНР сообщил, что пострадавший был в тяжелом состоянии, что не позволило организовать его отправку в федеральные клиники.
"Луганские медики сделали все возможное, но ранения оказались несовместимые с жизнью", - пояснил Пасечник.
Баннер в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Песков прокомментировал идею объявить Донецк и Луганск городами-героями
23 мая, 12:50
 
ЛуганскВ миреЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникИгорь Корнет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала