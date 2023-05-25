https://ria.ru/20230525/barbershop-1874162104.html

Умер человек, раненный при взрыве в барбершопе в Луганске

Умер человек, раненный при взрыве в барбершопе в Луганске - РИА Новости, 25.05.2023

Умер человек, раненный при взрыве в барбершопе в Луганске

Один человек, пострадавший при взрыве в Луганске, при котором был ранен врио главы МВД ЛНР Корнет, скончался в больнице, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T18:05

2023-05-25T18:05

2023-05-25T18:19

луганск

в мире

луганская народная республика

леонид пасечник

игорь корнет

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ЛУГАНСК, 25 мая - РИА Новости. Один человек, пострадавший при взрыве в Луганске, при котором был ранен врио главы МВД ЛНР Корнет, скончался в больнице, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем телеграм-канале.Взрыв произошел 15 мая в барбершопе, расположенном в 500 метрах от Дома правительства ЛНР в центре Луганска, пострадали врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет и еще семь человек. Медики оценивали состояние четырех человек как тяжелое."К сожалению, 27-летний молодой человек, получивший тяжелые ранения в результате взрыва в центре Луганска, скончался", - написал Пасечник.Врио главы ЛНР сообщил, что пострадавший был в тяжелом состоянии, что не позволило организовать его отправку в федеральные клиники."Луганские медики сделали все возможное, но ранения оказались несовместимые с жизнью", - пояснил Пасечник.

https://ria.ru/20230523/geroy-1873591347.html

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Владимир Лаврентьев

луганск, в мире, луганская народная республика, леонид пасечник, игорь корнет