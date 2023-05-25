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Путин рассказал об отношениях Азербайджана со странами ЕАЭС - РИА Новости, 25.05.2023
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18:59 25.05.2023 (обновлено: 19:39 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/azerbaydzhan-1874178259.html
Путин рассказал об отношениях Азербайджана со странами ЕАЭС
Путин рассказал об отношениях Азербайджана со странами ЕАЭС - РИА Новости, 25.05.2023
Путин рассказал об отношениях Азербайджана со странами ЕАЭС
Уровень отношений Азербайджана со странами ЕАЭС носит серьёзный и глубокий характер, так должно продолжаться и в будущем, поскольку потенциал регионального... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T18:59
2023-05-25T19:39
азербайджан
евразийский экономический союз
владимир путин
россия
ильхам алиев
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Уровень отношений Азербайджана со странами ЕАЭС носит серьёзный и глубокий характер, так должно продолжаться и в будущем, поскольку потенциал регионального сотрудничества высок, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.&quot;Уровень и характер отношений между Азербайджаном и всеми странами участницами ЕАЭС носит серьёзный и глубокий характер, торгово-экономические связи развиваются поступательно и идут на благо развитию отношений между всеми нашими народами&quot;, - сказал Путин.Он выразил надежду на то, чтобы так продолжалось и в будущем."Тем более, что потенциал регионального сотрудничества очень и очень высок", - добавил президент России.
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азербайджан, евразийский экономический союз, владимир путин, россия, ильхам алиев
Азербайджан, Евразийский экономический союз, Владимир Путин, Россия, Ильхам Алиев
Путин рассказал об отношениях Азербайджана со странами ЕАЭС

Путин: отношения Азербайджана со странами ЕАЭС носят серьезный глубокий характер

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Уровень отношений Азербайджана со странами ЕАЭС носит серьёзный и глубокий характер, так должно продолжаться и в будущем, поскольку потенциал регионального сотрудничества высок, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
«

"Уровень и характер отношений между Азербайджаном и всеми странами участницами ЕАЭС носит серьёзный и глубокий характер, торгово-экономические связи развиваются поступательно и идут на благо развитию отношений между всеми нашими народами", - сказал Путин.

Он выразил надежду на то, чтобы так продолжалось и в будущем.
«
"Тем более, что потенциал регионального сотрудничества очень и очень высок", - добавил президент России.
Путин: По вопросу территориальной целостности есть договоренность - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Путин надеется на консенсус по итогам встречи с Алиевым и Пашиняном
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АзербайджанЕвразийский экономический союзВладимир ПутинРоссияИльхам Алиев
 
 
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