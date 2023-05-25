https://ria.ru/20230525/azerbaydzhan-1874178259.html

Путин рассказал об отношениях Азербайджана со странами ЕАЭС

Путин рассказал об отношениях Азербайджана со странами ЕАЭС - РИА Новости, 25.05.2023

Путин рассказал об отношениях Азербайджана со странами ЕАЭС

Уровень отношений Азербайджана со странами ЕАЭС носит серьёзный и глубокий характер, так должно продолжаться и в будущем, поскольку потенциал регионального... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T18:59

2023-05-25T18:59

2023-05-25T19:39

азербайджан

евразийский экономический союз

владимир путин

россия

ильхам алиев

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Уровень отношений Азербайджана со странами ЕАЭС носит серьёзный и глубокий характер, так должно продолжаться и в будущем, поскольку потенциал регионального сотрудничества высок, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым."Уровень и характер отношений между Азербайджаном и всеми странами участницами ЕАЭС носит серьёзный и глубокий характер, торгово-экономические связи развиваются поступательно и идут на благо развитию отношений между всеми нашими народами", - сказал Путин.Он выразил надежду на то, чтобы так продолжалось и в будущем."Тем более, что потенциал регионального сотрудничества очень и очень высок", - добавил президент России.

https://ria.ru/20230525/konsensus-1874150666.html

азербайджан

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

азербайджан, евразийский экономический союз, владимир путин, россия, ильхам алиев