https://ria.ru/20230525/azerbaydzhan-1874178259.html
Путин рассказал об отношениях Азербайджана со странами ЕАЭС
Путин рассказал об отношениях Азербайджана со странами ЕАЭС - РИА Новости, 25.05.2023
Путин рассказал об отношениях Азербайджана со странами ЕАЭС
Уровень отношений Азербайджана со странами ЕАЭС носит серьёзный и глубокий характер, так должно продолжаться и в будущем, поскольку потенциал регионального... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T18:59
2023-05-25T18:59
2023-05-25T19:39
азербайджан
евразийский экономический союз
владимир путин
россия
ильхам алиев
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Уровень отношений Азербайджана со странами ЕАЭС носит серьёзный и глубокий характер, так должно продолжаться и в будущем, поскольку потенциал регионального сотрудничества высок, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым."Уровень и характер отношений между Азербайджаном и всеми странами участницами ЕАЭС носит серьёзный и глубокий характер, торгово-экономические связи развиваются поступательно и идут на благо развитию отношений между всеми нашими народами", - сказал Путин.Он выразил надежду на то, чтобы так продолжалось и в будущем."Тем более, что потенциал регионального сотрудничества очень и очень высок", - добавил президент России.
https://ria.ru/20230525/konsensus-1874150666.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, евразийский экономический союз, владимир путин, россия, ильхам алиев
Азербайджан, Евразийский экономический союз, Владимир Путин, Россия, Ильхам Алиев
Путин рассказал об отношениях Азербайджана со странами ЕАЭС
Путин: отношения Азербайджана со странами ЕАЭС носят серьезный глубокий характер