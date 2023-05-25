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В Лондоне в ворота Даунинг-стрит врезался автомобиль - РИА Новости, 25.05.2023
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18:45 25.05.2023 (обновлено: 19:59 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/avtomobil-1874175342.html
В Лондоне в ворота Даунинг-стрит врезался автомобиль
В Лондоне в ворота Даунинг-стрит врезался автомобиль - РИА Новости, 25.05.2023
В Лондоне в ворота Даунинг-стрит врезался автомобиль
Автомобиль врезался в ворота Даунинг-стрит, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на лондонскую полицию. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T18:45
2023-05-25T19:59
лондон
авто
риши сунак
в мире
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Автомобиль врезался в ворота Даунинг-стрит, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на лондонскую полицию."Автомобиль столкнулся с воротами Даунинг-стрит, столичная полиция подтвердила", - говорится в сообщении.На кадрах телеканала рядом с воротами резиденции британского премьер-министра Риши Сунака видна легковая машина серебристого цвета, территория вокруг инцидента оцеплена полицией. По словам ведущего телеканала, авария не привела к серьезным повреждениям ворот и резиденции.
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лондон, авто, риши сунак, в мире
Лондон, Авто, Риши Сунак, В мире
В Лондоне в ворота Даунинг-стрит врезался автомобиль

В Лондоне в ворота Даунинг-стрит врезался автомобиль

© AFP 2023 / JUSTIN TALLISСотрудники полиции у ворот резиденции британского премьер-министра в Лондоне, куда врезался автомобиль
Сотрудники полиции у ворот резиденции британского премьер-министра в Лондоне, куда врезался автомобиль - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© AFP 2023 / JUSTIN TALLIS
Сотрудники полиции у ворот резиденции британского премьер-министра в Лондоне, куда врезался автомобиль
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Автомобиль врезался в ворота Даунинг-стрит, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на лондонскую полицию.
"Автомобиль столкнулся с воротами Даунинг-стрит, столичная полиция подтвердила", - говорится в сообщении.
На кадрах телеканала рядом с воротами резиденции британского премьер-министра Риши Сунака видна легковая машина серебристого цвета, территория вокруг инцидента оцеплена полицией. По словам ведущего телеканала, авария не привела к серьезным повреждениям ворот и резиденции.
 
ЛондонАвтоРиши СунакВ мире
 
 
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