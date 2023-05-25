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Жителей Вроцлава эвакуируют из-за найденной авиабомбы - РИА Новости, 25.05.2023
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19:02 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/aviabomba-1874179838.html
Жителей Вроцлава эвакуируют из-за найденной авиабомбы
Жителей Вроцлава эвакуируют из-за найденной авиабомбы - РИА Новости, 25.05.2023
Жителей Вроцлава эвакуируют из-за найденной авиабомбы
Жителей центра польского Вроцлава эвакуируют в пятницу из-за найденной 250-киллограмовой бомбы времен Второй мировой войны, сообщает агентство РАР. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T19:02
2023-05-25T19:02
вроцлав
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ВАРШАВА, 25 мая – РИА Новости. Жителей центра польского Вроцлава эвакуируют в пятницу из-за найденной 250-киллограмовой бомбы времен Второй мировой войны, сообщает агентство РАР. "Во время ремонтных работ на площади Сташица в центре Вроцлава рабочие обнаружили авиабомбу времен Второй мировой войны весом около 250 килограммов. На пятницу на время обезвреживания неразорвавшегося боеприпаса назначена эвакуация жителей", - говорится в сообщении. Эвакуация начнется в 10.00 (11.00 мск) и затронет жителей домов на расстоянии 500 метров от площади. В настоящее время место обнаружения авиабомбы охраняет полиция.
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вроцлав
Вроцлав
Жителей Вроцлава эвакуируют из-за найденной авиабомбы

Жителей центра Вроцлава эвакуируют из-за найденной авиабомбы времен Второй мировой войны

© iStock.com / WierzchuВроцлав, Польша
Вроцлав, Польша - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© iStock.com / Wierzchu
Вроцлав, Польша . Архивное фото
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ВАРШАВА, 25 мая – РИА Новости. Жителей центра польского Вроцлава эвакуируют в пятницу из-за найденной 250-киллограмовой бомбы времен Второй мировой войны, сообщает агентство РАР.
"Во время ремонтных работ на площади Сташица в центре Вроцлава рабочие обнаружили авиабомбу времен Второй мировой войны весом около 250 килограммов. На пятницу на время обезвреживания неразорвавшегося боеприпаса назначена эвакуация жителей", - говорится в сообщении.
Эвакуация начнется в 10.00 (11.00 мск) и затронет жителей домов на расстоянии 500 метров от площади.
В настоящее время место обнаружения авиабомбы охраняет полиция.
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