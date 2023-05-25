https://ria.ru/20230525/ataka-1874009034.html

Двух пострадавших при атаке ДРГ перевели из реанимации, заявил Гладков

Двух пострадавших при атаке ДРГ перевели из реанимации, заявил Гладков - РИА Новости, 25.05.2023

Двух пострадавших при атаке ДРГ перевели из реанимации, заявил Гладков

Один пострадавший при атаке диверсионно-разведывательной группы на Белгородскую область остается в реанимации, двое переведены в обычное отделение, сообщил... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T09:46

2023-05-25T09:46

2023-05-25T09:46

общество

россия

белгородская область

украина

дмитрий песков

вячеслав гладков

следственный комитет россии (ск рф)

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БЕЛГОРОД, 25 мая – РИА Новости. Один пострадавший при атаке диверсионно-разведывательной группы на Белгородскую область остается в реанимации, двое переведены в обычное отделение, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в четверг. "По мирным жителям, которые получили ранения во время захода диверсионно-разведывательной группы на территорию Грайворонского округа. Из реанимации переведены два человека в обычное отделение. Остается пока в реанимации один, в тяжелом состоянии", - написал Гладков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". По его словам, врачи делают "все необходимое". В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. Вечером того же дня режим КТО отменили. СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте. По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов ранения получили 13 человек. Гладков сообщил об одном погибшем мирном жителей. Утром в среду глава региона уточнял, что девять человек остаются в больницах, из них трое в реанимации. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к заявлениям со стороны Украины о возможном повторении диверсий в приграничных регионах России. Также, отвечая на вопрос, обсуждаются ли в Кремле меры по недопущению подобных атак на регионы РФ в будущем, он отметил, что российские военные, пограничники и соответствующие службы "выполняют свою работу".

https://ria.ru/20230524/obstrel-1873965485.html

https://ria.ru/20230524/miny-1873959361.html

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белгородская область

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, белгородская область, украина, дмитрий песков, вячеслав гладков, следственный комитет россии (ск рф)