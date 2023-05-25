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Двух пострадавших при атаке ДРГ перевели из реанимации, заявил Гладков - РИА Новости, 25.05.2023
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09:46 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/ataka-1874009034.html
Двух пострадавших при атаке ДРГ перевели из реанимации, заявил Гладков
Двух пострадавших при атаке ДРГ перевели из реанимации, заявил Гладков - РИА Новости, 25.05.2023
Двух пострадавших при атаке ДРГ перевели из реанимации, заявил Гладков
Один пострадавший при атаке диверсионно-разведывательной группы на Белгородскую область остается в реанимации, двое переведены в обычное отделение, сообщил... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T09:46
2023-05-25T09:46
общество
россия
белгородская область
украина
дмитрий песков
вячеслав гладков
следственный комитет россии (ск рф)
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БЕЛГОРОД, 25 мая – РИА Новости. Один пострадавший при атаке диверсионно-разведывательной группы на Белгородскую область остается в реанимации, двое переведены в обычное отделение, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в четверг. "По мирным жителям, которые получили ранения во время захода диверсионно-разведывательной группы на территорию Грайворонского округа. Из реанимации переведены два человека в обычное отделение. Остается пока в реанимации один, в тяжелом состоянии", - написал Гладков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". По его словам, врачи делают "все необходимое". В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. Вечером того же дня режим КТО отменили. СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте. По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов ранения получили 13 человек. Гладков сообщил об одном погибшем мирном жителей. Утром в среду глава региона уточнял, что девять человек остаются в больницах, из них трое в реанимации. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к заявлениям со стороны Украины о возможном повторении диверсий в приграничных регионах России. Также, отвечая на вопрос, обсуждаются ли в Кремле меры по недопущению подобных атак на регионы РФ в будущем, он отметил, что российские военные, пограничники и соответствующие службы "выполняют свою работу".
https://ria.ru/20230524/obstrel-1873965485.html
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общество, россия, белгородская область, украина, дмитрий песков, вячеслав гладков, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Россия, Белгородская область, Украина, Дмитрий Песков, Вячеслав Гладков, Следственный комитет России (СК РФ)
Двух пострадавших при атаке ДРГ перевели из реанимации, заявил Гладков

Гладков: двух пострадавших при атаке ДРГ на Белгородскую область перевели из реанимации

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкМашины, поврежденные в результате атаки ДРГ, в Белгородской области
Машины, поврежденные в результате атаки ДРГ, в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Машины, поврежденные в результате атаки ДРГ, в Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 25 мая – РИА Новости. Один пострадавший при атаке диверсионно-разведывательной группы на Белгородскую область остается в реанимации, двое переведены в обычное отделение, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в четверг.
"По мирным жителям, которые получили ранения во время захода диверсионно-разведывательной группы на территорию Грайворонского округа. Из реанимации переведены два человека в обычное отделение. Остается пока в реанимации один, в тяжелом состоянии", - написал Гладков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
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По его словам, врачи делают "все необходимое".
В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. Вечером того же дня режим КТО отменили. СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте.
По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов ранения получили 13 человек. Гладков сообщил об одном погибшем мирном жителей. Утром в среду глава региона уточнял, что девять человек остаются в больницах, из них трое в реанимации.
В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к заявлениям со стороны Украины о возможном повторении диверсий в приграничных регионах России. Также, отвечая на вопрос, обсуждаются ли в Кремле меры по недопущению подобных атак на регионы РФ в будущем, он отметил, что российские военные, пограничники и соответствующие службы "выполняют свою работу".
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